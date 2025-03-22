Çayırova’da atığın sıfır noktası için çalışmalar başladı

SIFIR ATIK BİLİNCİ YAYGINLAŞACAK
Sıfır atık bilincinin daha da yaygınlaşması amacıyla devreye alınacak uygulama kapsamında, Akse Mahallesi’nde bulunan Çayırova Belediyesi Kapalı Pazar Alanı’nın karşısında tespit edilen bölgede, atık toplama kabini için temel beton dökümü gerçekleştirildi. Pilot uygulama olarak Akse Mahallesi’nde başlatılacak çalışmanın ilçe genelinde birçok noktaya yayılması da hedefleniyor.
ATIKLARLA PUAN KAZANACAKLAR
Atığın Sıfır Noktası uygulaması kapsamında, Çayırovalı ilçe sakinlerinin; kâğıt, karton, plastik, metal, cam, bitkisel atık yağ, elektronik atık ve atık pilden oluşan geri dönüştürülebilir atıkları, görevli personel tarafından teslim alınacak. Atığın Sıfır Noktası uygulamasında, belirlenen puanlama sistemine göre, ilçe sakinlerinin getirdikleri atıklar karşılığında elde ettikleri puanların, vatandaşlara yemek çeki ya da atık puanına karşılık gelen ücret kart sistemiyle geri dönüşü sağlanacak.
(Erkan ERENLER)