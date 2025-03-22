Çayırova’da atığın sıfır noktası için çalışmalar başladı

Sıfır atık alanında öncü çalışmaları hayata geçiren Çayırova Belediyesi, yeni bir uygulama için daha düğmeye bastı. Pilot uygulama kapsamında, ilk olarak Akse Mahallesi’nde kurulacak ‘atığın sıfır noktası’ alanı için çalışmalar başladı.

Göreve geldiği günden bu yana Sıfır Atık alanında önemli çalışmalar yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçeye ve belediyeye Sıfır Atık Belgesini de kazandırmıştı. Sıfır atık alanında öncü çalışmaları hayata geçiren Çayırova Belediyesi, bu alanda bir uygulamayı daha devreye almaya hazırlanıyor. Pilot uygulama olarak Akse Mahallesi’nde yapılacak ‘Atığın Sıfır Noktası’ için çalışmalar başladı. Atık oluşumunun en aza indirgenmesi ve atıkların kaynağında ayrı olarak toplanıp geri dönüşüme kazandırılması için yeni bir atık toplama kabini Akse Mahallesi’ne yerleştirilecek.

SIFIR ATIK BİLİNCİ YAYGINLAŞACAK

Sıfır atık bilincinin daha da yaygınlaşması amacıyla devreye alınacak uygulama kapsamında, Akse Mahallesi’nde bulunan Çayırova Belediyesi Kapalı Pazar Alanı’nın karşısında tespit edilen bölgede, atık toplama kabini için temel beton dökümü gerçekleştirildi. Pilot uygulama olarak Akse Mahallesi’nde başlatılacak çalışmanın ilçe genelinde birçok noktaya yayılması da hedefleniyor.

ATIKLARLA PUAN KAZANACAKLAR

Atığın Sıfır Noktası uygulaması kapsamında, Çayırovalı ilçe sakinlerinin; kâğıt, karton, plastik, metal, cam, bitkisel atık yağ, elektronik atık ve atık pilden oluşan geri dönüştürülebilir atıkları, görevli personel tarafından teslim alınacak. Atığın Sıfır Noktası uygulamasında, belirlenen puanlama sistemine göre, ilçe sakinlerinin getirdikleri atıklar karşılığında elde ettikleri puanların, vatandaşlara yemek çeki ya da atık puanına karşılık gelen ücret kart sistemiyle geri dönüşü sağlanacak.



(Erkan ERENLER)