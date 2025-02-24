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Çayırova’daki marketlerde denetimler sürüyor

Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ile Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde vatandaşların CİMER üzerinden şikayetlerini ilettiği konulara yönelik ilçedeki marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Çayırova'daki marketlerde denetimler sürüyor

24 Şubat 2025 Pazartesi 15:49

 Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinin tüketici haklarını korumak adına çalışmalarına devam ediyor. Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerle birlikte ilçe genelindeki marketlerde denetim gerçekleştiren Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, CİMER üzerinden gelen şikayetlere konu olan marketlere gitti. Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerle birlikte söz konusu marketlere giden Çayırova Zabıtası, burada raf-kasa fiyat denetimi ile ürünlerde son kullanma tarihi denetimi yaptı. İlçedeki vatandaşlardan gelen şikayetlere söz konusu ürünlerle birlikte marketteki diğer ürünleri de inceleyen ekipler, tespit ettikleri aksaklıklara yönelik cezai işlem uyguladı.

 

TÜKETİCİLERİN HAKLARI KORUNUYOR

Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ile Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları denetimlere düzenli aralıklarla devam edeceklerini belirtirken, özellikle vatandaşların tüketici haklarının korunması adına çalışmaların süreceğini açıkladı. Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde de denetim yapacak ekipler, ilçedeki marketlerde raf-kasa fiyat uyumu, hijyen, son kullanma tarihi ve gramaj kontrollerinin devam edeceğini belirtti. Çayırova Zabıtası, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan vatandaşların, konuyu 0 (535) 665 40 40 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı’na iletebilecekleri belirtildi.
(Ömer İLGEÇ)

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