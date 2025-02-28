GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırovalı veliler, dolandırıcılığa karşı bilgilendiriliyor

Çayırova Belediyesi ve Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışması kapsamında, Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı görev yapan polisler, Çayırova Belediyesi’nin bilgi evlerindeki velileri dolandırıcılığa karşı bilgilendiriyor.

Çayırovalı veliler, dolandırıcılığa karşı bilgilendiriliyor

28 Şubat 2025 Cuma 16:10

 Günümüzde teknolojinin hayatımıza iyice dahil olmasıyla birlikte, dolandırıcılık riskiyle karşı karşıya kalanların sayısı da artmaya başladı. Bu doğrultuda dolandırıcılık vakalarının sayısını düşürmek ve halkı bilinçlendirmek üzere harekete geçen Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çayırova Belediyesi’yle birlikte ortak bir çalışmaya imza atıyor. Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polisler, Çayırova Belediyesi bilgievlerindeki velilere dolandırıcılığa karşı bilgilendirme gerçekleştiriyor. Bugüne kadar birçok bilgievinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı son olarak Naim Süleymanoğlu Bilgievi’ne yapıldı. Toplum Desteği Polisi Büro Amiri Göktuğ Şeker ve Asayiş Büro Amir Vekili Ali Ekber Ayçiçek, bilgievindeki velilere şunları anlattı;

 

“İTİBAR ETMEYİN”

“İnternet üzerinden tatil planlarken kart ve kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın ve güvenli internet sitelerini tercih edin. Online alışveriş yaparken yanıltıcı reklamlara dikkat edin. İnternet sitelerinin, güvenilir olmasına dikkat edin. Tebrikler hediye çeki kazandınız gibi hileli ya da ödüllü mesajlardaki linklere tıklamayınız. Yanlış bilgilerle sizi eyleme geçmeye zorlayan, mesaj ve e-posta yolu ile sizden ödeme talep eden kişilere itibar etmeyiniz.

 

“MESAJLARI DİKKATE ALMAYIN”

Hakkınızda icra takibi başlatıldı, borcunuzu belirtilen hesaba gönderin şeklindeki beyanlar ile sizi arayan ya da mesaj gönderen kişilere asla itibar etmeyin. Böyle bir durumda hakkınızda icra takibi olup olmadığını öğrenmek için en yakın icra müdürlüğüne başvurun ya da E-Devlet üzerinden sorgulama yapın. 444 veya 0850 ile başlayan numaralardan sizi arayarak hesaplarınıza ait bankacılık şifrenizi, kimlik bilgilerinizi ve tek kullanımlık işlem şifrelerinizi talep edenlere kesinlikle itibar etmeyiniz. Tanımadığınız numaralardan gelen çağrılara dikkat edin. Emin olamıyorsanız kişisel verilerinizi kesinlikle karşı tarafla paylaşmayın.

 

“POLİS, ASKER, SAVCI SİZDEN PARA İSTEMEZ”

Kart bilgilerinizin yasadışı şekilde birilerinin eline geçtiğini düşünüyorsanız bankanızla irtibata geçin. Şüpheli işlemlerden kurtulmak için kartınızın iptal edilmesini sağlayın. Polis, asker ve savcı sizden para istemez. Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, hattınızın teröristlerce kullanıldığını, terör örgütlerine yardımda bulunduğunuzu söyleyen kişiler dolandırıcıdır.

 

“EN YAKIN POLİS MERKEZİNE BAŞVURUN”

Size operasyon yaptıklarını söyleyecek ve bu operasyonda kullanmak için altın isteyenlere asla inanmayın. Savcı ya da polis sizden operasyon için yardım istemez. Kamu görevlileri sizden hesap numarası, para veya altın istemez aldanmayın. Polisler sizi emniyet müdürlüğü veya polis merkezi haricinde bir yere çağırmaz bu konuda da bilginiz olsun. Herhangi bir olumsuzluk durumunda en yakın polis merkezine başvurmayı ihmal etmeyin.”
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Vakıf Medeniyeti ve Fındık Tadında Giresun’a Veda Ediyoruz Vakıf Medeniyeti ve Fındık Tadında Giresun’a...
BAYRAMLI HACIEMİROĞULLARI TARİHİ BELGESELİMİZ BAYRAMLI HACIEMİROĞULLARI TARİHİ BELGESELİMİZ
DEPREMLER TARİHİ VE BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ BELGESELİ DEPREMLER TARİHİ VE BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ BELGESELİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN RAMAZAN AYI MESAJI YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN...
Taksitli Araba Alma Taksitli Araba Alma
Başkan Çiftçi’den Ramazan ayı mesajı Başkan Çiftçi’den Ramazan ayı mesajı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Vakıf Medeniyeti ve Fındık Tadında Giresun’a...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 3 yıl önceki makalesini sizlere...

Haberi Oku