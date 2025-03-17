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Cedit’te 7 bina daha yıkıldı

Büyükşehir Belediyesi, Cedit Mahallesi’nde anlaşma sağlanan alan dışındaki 7 binanın daha yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Cedit'te 7 bina daha yıkıldı

17 Mart 2025 Pazartesi 12:14

 Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalarına başlanan “Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi” tüm hızıyla devam ediyor. Anlaşma sağlanan alan dışarısındaki 0.35 hektarlık alanda yeni dönüşüm projesine başlayan ekipler, çalışmalar kapsamında 7 binanın daha yıkım işlemini gerçekleştirdi.

 

CEDİT, DEPREM RİSKİNE HAZIRLIKLI HALE GELECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Cedit Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan “Rezerv Yapı Alanı” ile “Cedit Riskli Alanda” yapılan uygulama bütünlüğünü gözeterek yeniden çalışmalara başlamıştı. Mevcut alanın dışında kalan 0.35 hektarlık alan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlenmiş ve hak sahipleri ile görüşmelere başlanmıştı.

 

GÜVENLİ YAŞAM ALANLARI OLUŞTURULACAK

Zaman içerisinde yıpranan yapıları iyileştirerek depreme dayanıklı konutlar ile Kocaelilere güvenli yaşam alanları oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir, Cedit Mahallesi’ni de deprem riskine karşı hazırlıklı hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla daha önce anlaşma sağlanan 2 binanın yıkım işlemi yapılmıştı.

 

7 BİNANIN DAHA YIKIM İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİ

Rezerv Yapı Alanı’nda bulunan 7 bina için hak sahipleriyle uzlaşma sağlandı. Hak sahiplerinin tahliye işlemleri tamamlandıktan sonra Büyükşehir ekipleri bu alanda yıkım çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında 7 binanın yıkım işlemi güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirildi.

(Ömer İLGEÇ)

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