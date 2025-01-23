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Çiftçi, birim müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediye birim müdürleriyle bir araya geldi. Toplantı hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Vatandaşlarımıza daha hızlı, verimli ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla birim müdürlerimizle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik” dedi.

Çiftçi, birim müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi

23 Ocak 2025 Perşembe 15:35

 İstişareye büyük önem veren ve düzenli aralıklarla belediyedeki birim müdürleriyle, Çayırova Belediyesi’nin çalışmaları hakkında toplantı gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bugün birim müdürleriyle bir araya geldi. Mesai arkadaşlarıyla bir toplantı gerçekleştiren Başkan Çiftçi, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili fikir alışverişi yaptı. Belediyenin çalışmalarını daha hızlı ve daha kaliteli kılmak adına istişare gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çiftçi, toplantı hakkında, “Vatandaşlarımıza daha hızlı, verimli ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla, birim müdürlerimizle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Mevcut çalışmalarımızı gözden geçirerek, neler yapabileceğimizi detaylı bir şekilde ele aldık” ifadelerini kullandı. 
(Ömer İLGEÇ)
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