Çoban Katık Döner Şube Müdürü Yeşiltepe: “Taklitler aslını yaşatırken sahteler insan öldürür”

Kocaeli’de 648 kişinin zehirlenmesiyle gündeme gelen tavuk döner skandalı sonrası, 1988 yılından bu yana sektörde hizmet veren Çoban Katık Döner müdürü gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Ali Kahya Şube Müdürü Emin Yeşiltepe, “Adımızı ve logomuzu izinsiz kullanan taklit firmalarla hukuki mücadelemiz sürüyor. Bu olayda görüldü ki, taklitler aslını yaşatırken sahteler insan öldürür” dedi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tavuk döner yiyen 648 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik olmuş, olayın ardından dönerci dükkanının sahipleri gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Konuya dair araştırmalarımız sonucu, 1988 yılında kurulmuş Çoban Katık Döner’in bu ve benzeri işletmelere isim hakkı davaları açtığı bilgisine ulaştık. Söz konusu işletmenin Ali Kahya şubesi müdürü gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. “Taklitler aslını yaşatırken sahteler insan öldürür” diyen şube müdürü Emin Yeşiltepe, hukukun yavaş işlemesinden ötürü isimlerinin kirlenmeye devam etmesinden yana oldukça tepkili.





“29 FİRMAYA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK”

Kamuoyunda “Katık Döner” olarak bilinen zincirin adını taklit ederek hizmet verdiği tespit edilen 29 farklı işletme hakkında hukuki süreç başlattıklarını belirten Yeşiltepe, şunları söyledi: “Adımızı taklit ederek kurumsal kimliğimize bürünmek isteyen 29 firma ve aralarında son günlerde 700 üzerinde insanın zehirlenmesine sebep olan firma hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Hukuki süreçler aylar öncesinden başlatılmıştır. Bazıları isim degistirmek ve logo değiştirmek zorunda kaldı. Ne yazıkki hukuki süreçler yavaş ilerlemektedir. Kocaeli'de çoban katık ismi altında şubelerimizin yönetimi idaresi tarafımıza aittir.



“MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

İsim hakkımızı ve logomuzu rızamızı, onayımızı almadan kullanan ve kullanmaya çalışan tüm emek hırsızları ve sahte katıkçılarla mücadelemiz devam edecektir.

Kamuoyuna karalama kampanyası başlatan sahte asılsız haberlerle insanlar üzerinde geçmiş yıllarda çekilmiş videolarla haber yapan algı yaratmaya çalışan bu fırsatçı emek hırsızları ve iş birlikçileri muvaffak olamayacaktır. Taklitler aslını yaşatır, sahteler insan öldürür.

“SEBEP OLANLARI ŞİDDETLE KINIYORUZ”

Mağdur olan vatandaşlar için geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. İnsan sağlığıyla oynamak anayasal bir suçtur. Buna sebep olanları şiddetle kınıyoruz .

“TAZE ÜRÜNLER KULLANILMALI”

Gıda güvenliği açısından tavuk döner üretiminde en önemli konunun soğuk zincirin korunması, taze ürün kullanımı ve hijyenik ortamda pişirme olduğuna dikkat çeken Yeşiltepe, şu bilgileri paylaştı: “Tavuk döner üretiminde ham madde tavuk ürünü tanınmış ve hijjen kurallarına uyan üreticilerden temin etmekle başlamalıdır. Soğutuculu araçlarla soğuk zincir etkilenmeden teslimat sağlanması gerekir.

“HİJYEN KURALLARINA UYULMALI”

Aynı şekilde işletmelerde soğuk hava deposu sanayi tipi buzdolabı mevcut olup ürünlerin günlük tüketimi kadar depolanması gerekmektedir. Mevcut çalışan personellerin hijjen kurallarına hakim olması ve verilen eğitimleri tamamladığına dair belgeleri olmalıdır.

“ET TAZE OLMALI”

En önemli konulardan biri olan etin taze ve pişmiş olup olmadığı konusunda tavuğun renginden kokusundan anlaşılır iyi marine edilmiş taze tavuk doğru pişirme tekniğiyle pembemsi bir renk alır vatandaşlarin döner tercih ederken gözüyle görebileceği yerlerden tüketim yapmasını tavsiye ederiz.

Günümüzde Türk mutfağının vazgeçilmez yemekleri arasında olan tavuk döner gerçek ustalık isteyen her aşamasında dikkat edilmesi gereken, özen isteyen bir yemektir.

“AHLAKİ DEĞERLER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI”

Ahlaki değerler göz önünde bulundurularak hizmet edilmelidir. Güvenilir ve doğru kaynaklardan temin ettiğimiz tavuklar teslimat esnasında tartım ve soğukluk kontrol aşamalarından geçer akabinde uygun ve doğru baharatlarla marine edilir.

Ve soğuk hava depolarında dinlenmeye bırakılır. Satışa başlanacağı günün sabahında kilogramına göre uygun tekniklerle sıkı bir şekilde şişe dizilir. Ve uygun sıcaklıkla eşit olarak pişirilip dönerin iç sıcaklığınin artması sağlanarak bakterilerin ölmesi sağlanır.

“SOĞUMUŞ DÖNERLER TEKRAR TEKRAR ISITILMAMALI”

Tanınmış bu konuda kendi güvenirliğini sağlamış üretim ve teslimat konusunda tüm belgelere sahip firmalar tercih edilmelidir.

En sağlıklısı gıda termometresi kullanmaktır. tavuğun iç sıcaklığı 70-80 derece olmalıdır. Bizim gibi yoğun işletmelerde devamlı şiş kesimi yapıldığı için müşterilerimize devamlı taze hizmet vermekteyiz. Teknik olarak soğumuş döner tekrar tekrar ısıtılarak sunum yapılmamalıdır.

“UCUZ DÖNERLERE DİKKAT EDİN”

Fiyat konusunda da vatandaşları uyaran Emin Yeşiltepe, düşük fiyatla döner satan işletmelerin içerik ve hijyen açısından mutlaka sorgulanması gerektiğini belirtti:

“Her ürünün 7-8 farklı kalitesi vardır. Kalite düştükçe hem lezzet hem de güvenlik düşer. Biz kendi lavaşımızı bile kendimiz üretiyoruz. Unun kalitesini faturalı olarak takip ediyoruz. Merdiven altı işletmeler halk sağlığını tehlikeye atıyor.”

“SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ”

Yaşanan zehirlenme vakalarının ardından henüz resmi denetime uğramadıklarını ifade eden Yeşiltepe, “Ancak biz her an denetime hazırız. 1988’den bu yana sektörün içinde olan bir firma olarak bu sorumluluğun bilincindeyiz” dedi. Yeşiltepe, ruhsat kontrollerinin detaylı yapılmasını, özellikle “tek şubeli” taklit firmaların titizlikle denetlenmesini ve kamuoyunu yanıltan sahte markaların ifşa edilmesini istedi.

“BİZ BİR MARKAYIZ”

Çoban Katık Döner’in en büyük farkının, yemeklerin hazırlanma sürecinin müşterilerin gözü önünde gerçekleşmesi olduğunu belirten Yeşiltepe, “Gizli saklı hiçbir şey yapmıyoruz. Biz bir markayız ve marka olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlar da bu ayrımı artık çok daha iyi görecektir” dedi.

“DENETİMLER ARTIRILARAK

VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLMELİ”

Son olarak zehirlenme vakasından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Emin Yeşiltepe, “Bu tarz hadiselerin tekrar yaşanmaması için hem denetimlerin artması hem de tüketicilerin daha bilinçli olması gerekiyor” diyerek konuşmasını noktaladı.