Çocuklar meydanlarda eğlendi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Çık Dışarıya Oynayalım Ramazan Şenlikleri" ilk günden ilgi gördü. 7'den 70'e her yaşa hitap eden etkinlikte, aileler Ramazan ayının coşkusunu meydanlarda yaşadı.

02 Mart 2025 Pazar 13:59