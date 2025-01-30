Cumhurbaşkanının Giresun Konuşmasından Notlar ve Belgesel Tadında Mektubumuz

Cumhurbaşkanın selden en çok zarar gören Giresun Dereli ilçesi de yapılan sel afeti konutları ve iş yerlerinin açılış törenin de yaptığı konuşma

Cumhurbaşkanın selden en çok zarar gören Giresun Dereli ilçesi de yapılan sel afeti konutları ve iş yerlerinin açılış törenin de yaptığı konuşma

Cumhurbaşkanın selden en çok zarar gören Giresun Dereli ilçesi de yapılan sel afeti konutları ve iş yerlerinin açılış törenin de yaptığı konuşma

Cumhurbaşkanın salaonla ilgili gençlik Spor bakanı ve Ak parti Giresun il başkanına tepki gösterip toplantının neden açılışını yaptıkları 3500 kişilik salonda yapılmadığını sorması medyada geniş yankı yaptı.

Cumhurbaşkanın salaonla ilgili gençlik Spor bakanı ve Ak parti Giresun il başkanına tepki gösterip toplantının neden açılışını yaptıkları 3500 kişilik salonda yapılmadığını sorması medyada geniş yankı yaptı.

da yaptığım paylaşımı önemli gördüğüm için sizlerle bir kez daha paylaşıyorum.

da yaptığım paylaşımı önemli gördüğüm için sizlerle bir kez daha paylaşıyorum.

Giresun’da yaşanan çevre ve doğa katliamı ile Giresun'un tarih ve kültür değerlerine dikkat çeken yazım da sel felaketi ile ilgili hazırlayıp çektiğim belgeselleri güzel gündeme getirmiştim.

Giresun’da yaşanan çevre ve doğa katliamı ile Giresun'un tarih ve kültür değerlerine dikkat çeken yazım da sel felaketi ile ilgili hazırlayıp çektiğim belgeselleri güzel gündeme getirmiştim.

Giresun’da yaşanan çevre ve doğa katliamı ile Giresun'un tarih ve kültür değerlerine dikkat çeken yazım da sel felaketi ile ilgili hazırlayıp çektiğim belgeselleri güzel gündeme getirmiştim.

(29 Ocak 2022 ) günü Ata memleketim doğum yerim Giresun’a gelecek Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan'a belgesel tadında Giresun mektubu yazmak istedim

Doğduğun yere değil doyduğun yere bak sözüne hep karşı çıktım.

Doğduğunuz yerde bizim.

Doyduğumuz yerde bizim diyorum.

Ata ve dedelerimin mezarı olan doğum yerleri çocukluk yıllarımın geçtiği Giresun bölgesini hiç unutmadım. Doyduğum ve mezar yerimin olduğu Kocaeli Gebze’ye sahip çıktığım kadar Glresun bölgesine sahip çıkıp belgeseller çekiyor kitaplar yazıyor sorun ve sıkıntılarını dile getiriyorum.