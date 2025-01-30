Cumhurbaşkanının Giresun Konuşmasından Notlar ve Belgesel Tadında Mektubumuz

Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan 29 Ocak 2022 tarihinde toplu açılış törenine katıldı. Sel felaketinden zarar gören Dereli'de inceleme yapıp Giresun meydanında halka hitap edip Valilik ve Belediye'de Glresun hakkında Vali ve Belediye başkanından bilgi aldı daha sonra Ak Parti toplantısına katıldı.
Cumhurbaşkanın Giresun Gezisi Haberleri
Anadolu Ajansı tarafından Cumhurbaşkanın Giresun gezisi ile ilgili medyaya servis edilen görüntülü haber
TRT haber'in objektifinden Cumhurbaşkanın Giresun gezisi
Salon tepkisi ve Afet Konutları açılışı
Cumhurbaşkanı resmî internet sayfasında Giresun konuşması ile ilgili yer alan haber
Cumhurbaşkanın salaonla ilgili gençlik Spor bakanı ve Ak parti Giresun il başkanına tepki gösterip toplantının neden açılışını yaptıkları 3500 kişilik salonda yapılmadığını sorması medyada geniş yankı yaptı.
Cumhurbaşkanın selden en çok zarar gören Giresun Dereli ilçesi de yapılan sel afeti konutları ve iş yerlerinin açılış törenin de yaptığı konuşma
Belgesel Tadında Giresun Mektubu
Cumhurbaşkanın Giresun gezisi ile ilgili 29 Ocak 2022 tarihinden “Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan'a Belgesel Tadında Giresun Mektubu “ başlıklı sosyal medyamda bir yazı paylaştım.
Giresun’da yaşanan çevre ve doğa katliamı ile Giresun'un tarih ve kültür değerlerine dikkat çeken yazım da sel felaketi ile ilgili hazırlayıp çektiğim belgeselleri güzel gündeme getirmiştim.
Sosyal medyam ve www.gebzegazetesi.com da yaptığım paylaşımı önemli gördüğüm için sizlerle bir kez daha paylaşıyorum.
Gebze Gazetesinde Yer Alan Haberimiz
Belgesel tadında Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a Giresun Mektubu başlıklı haberimiz
...
Cumhurbaşkanı'na Belgesel Tadında Giresun Mektubu
(29 Ocak 2022 ) günü Ata memleketim doğum yerim Giresun’a gelecek Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan'a belgesel tadında Giresun mektubu yazmak istedim
Doğduğun yere değil doyduğun yere bak sözüne hep karşı çıktım.
Doğduğunuz yerde bizim.
Doyduğumuz yerde bizim diyorum.
Ata ve dedelerimin mezarı olan doğum yerleri çocukluk yıllarımın geçtiği Giresun bölgesini hiç unutmadım. Doyduğum ve mezar yerimin olduğu Kocaeli Gebze’ye sahip çıktığım kadar Glresun bölgesine sahip çıkıp belgeseller çekiyor kitaplar yazıyor sorun ve sıkıntılarını dile getiriyorum.
Giresunda son 35 yıldan beri çok büyük çevre katliamları yaşanıyor dere ve ırmaklardan kum ve çakıl alınarak dere yatakları değişiyor ormanlarda traş kesim yapılıp iğne yapraklı ormanlar dikildiği için heyelanlar yaşanıyor maden arama bahanesi ile tarih doğa değeri olan dağlarda açık kürümeler yapılıyor son olarak Şebinkarahisar da siyenör havuzu çöktüğü için günlerce yeşil ırmağın en büyük kolu Kelkit Çayı zehir aktı bu konuları gündeme taşıdığımız yazımın linkini bugün Giresun'a gelecek sayın Cumhurbaşkanımızın bilgi ve ilgilerine sunarak Ata mirasımız doğum yerim çocukluk hatıram Giresun'a vefa borcumu ödemeye çalışıyorum.
Ak Partinin Kuruluş Tarihinde Giresun ve Gebze'nin Yeri ve Önemi
Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan'ın Ak partiyi kurduğu tarihlerde ilk yurt içi gezisine Giresun Alucra ilçesinde düzenlenen ekin festivalinde yaptığı konuşma ile başlamıştı.
İlk mitingide partinin kuruluşundan hemen sonra Kocaeli Gebze de düzenlemiş mitinge büyük katılım olmuştu mitingi gazeteci ve belgeselci olarak takip etmiştim
Giresun'da Sel Felaketi ve Çevre
Geçtiğimiz yıl Giresun bölgesinde yaşanan sel felaketinden hemen sonra Giresun'a gitmiş birçok insanın öldüğü sel felaketinin yaralarını sarmak için alınan önlemli kararları açıklamış Başta Harşit ırmağı olmak üzere dere yataklarından alınan büyük sel felaketi ve çevre katliamlarına neden olan kum ve çakıl ocaklarına dur demişti. Konuyla ilgili Gebze de 38 yıldan beri yayın yapan kurucusu olduğum 38 yıldır baş makale yazdığım Gebze gazetesin www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşesinde yazdığım makalemi de Giresun’a gelecek sayın cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bilgilerine sunmayı doğduğum yerim olan Giresun'a vefa borcu olarak görev kabul ediyorum
Giresun'da Yol Hikayesi Belgeseli
Doğukaradeniz Bölgesin en önemli sorunu yoldur. Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın Karadeniz sahil yolu ve köy yollarına verdiği önemi yakından biliyorum.
Çocukluk yıllarımda yol olmadığı için bugün iki saatte gidilen yaylalara yağmur çamur üç günde gidiyorduk. İlkokulda evimiz uzak olduğu için öğle yemeklerimizi yemeden okuduk köyüme ilk yolun insan gücü ile açıldığı yoldan kaymakamın jipinin köye geldiği günü hiç unutamam. Devri alem programı olarak Giresun'da yol hikayesi belgeselimi paylaşmak istiyorum.
Giresun'da Sel Felaketi Belgeseli
Başta TGRT belgesel tv olmak üzere birçok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak hazırladığımız Giresun'da sel felaketi belgeselimizi 29 Ocak 2022 tarihinde Giresun’a gelecek sayın cumhurbaşkanın bilgilerine sunuyor Espiye kızılkaya Dağlarında yaşanan çevre ve yeşil katliamının durdurulması için açık kürüme yerine galeri sistemi ile madenin çıkarılmasını istiyoruz.