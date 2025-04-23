Cumhuriyet Bulvarı’nda 23 Nisan’a özel “Notalı Duraklar”

Büyükşehir’in 23 Nisan’a özel İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda oluşturduğu “Notalı Duraklar”da öğrenciler müzik yaptı. Etkinlik vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda oluşturulan “Notalı Duraklar”da Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı konservatuar, sanat merkezleri ile okullarda eğitim alan öğrenciler müzik yaptı. Etkinlikler herkesi hayran bıraktı.

“NOTALI DURAKLAR”DA 23 NİSAN NEŞESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından birbirinden renkli programlarla hazırlanan “23 Nisan Şenliği”, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın büyük bir coşkuyla yaşanmasını sağlıyor. İzmit Cumhuriyet Bulvarı, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında müzik sesleri ile yankılandı. Büyükşehir Belediye Konservatuvarı tarafından organize edilen etkinlik, 23 Nisan neşesini bir anlamda sokağa taşıdı. Öğrencilere eğitmenleri de eşlik etti. Etkinlik Cumhuriyet Bulvarı’nın 3 ayrı noktasında düzenlendi.

YETENEKLERİ İLE GÖZ DOLDURDULAR

Konservatuvar ve Sanat Merkezi öğrencileri gösterilerinde çello, ukulele, piyano, gitar, bağlama, keman ve flüt enstrümanlarını kullandı. İşitme engelli öğrencilerden oluşan ritim grubu da “Notalı Duraklar”da müzik yaptı. Aldıkları eğitimi başarı ile sergileyen çocuklar, yetenekleri ile kendilerine hayran bıraktı.

KONSERVATUVAR EĞİTİMİNİ SORDULAR

Gençlerin gösterilerini izleyenler ise bu eğitimin nerede verildiği şeklinde sorular yöneltti. Yetkililerden bilgi alan vatandaşlar, çocuklarının da bu eğitimden yararlanmasını istediklerini iletti.



(Ömer İLGEÇ)