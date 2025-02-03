DARICA ASLAN ÇİMENTO’DAN ŞİKAYET VAR

Bir zamanlar üzüm bağları ve meyve bahçeleri ile ünlü Darıca Bölgesinde yaşayan vatandaşlar Aslan çimento fabrikasından şikayetçi. Vatandaşların daveti ile gittiğimiz bölgede çok kötü pis konuklar gelmekte ve çimento tozundan şikayetler yaşanmakta. Aslan çimento fabrikasının üretim kapasitesini artırmasından sonra şikayetler dahada yoğunlaştı. Hergün binlerce tırın fabrikaya çöplerden ve atıklardan oluşan madde taşıdığına dikkat çeken vatandaşlar yetkililerden açıklama bekliyor fabrikada takılan atık maddelerin kontrol edilmesini istiyor. Gazetemize şikayet eden vatandaşlar imza toplayarak çevre şehircilik ve İklim değişikliği bakanlığına başvuracaklarını açıkladılar.





GEBZE GAZETESİ DARICA’DAN CANLI HABER YAYINLADI



Gebze gazetesi vatandaşların şikayeti üzerine Darıca bölgesinde çevre hava ve gürültü kirliliği konusunda araştırma yapmaya devam ediyor. 1984 yılından beri bölgenin sesi gözü ve kulağı olan Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve ulusal ve bölgesel birçok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv Darıca’dan 23 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz canlı yayını sizlerle paylaşıyor yetkililerin bölgede önlem almasını kamuoyu olarak talep ediyoruz.

Daha önce bir uçak yolculuğu sırasında kaleme aldığım Darıca bölgesi ve Bayramoğlu sahilleri ile ilgili Gebze gazetesi

www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalemi sizlerle bir kez daha paylaşıyorum.

UÇAKTAN DARICA VE KOCAELİ SAHİLLERİ

Darıca Bayramoğlu Sahilleri Yok Oluyor

Kocaeli Gebze Bölgesinde yarım asra yakın gazetecilik ve belgeselcilik yapan birisi olarak bugünde Darıca Bayramoğlu arasında gazetecilik yapalım dedik. Sahilin nasıl yok olup gittiğini canlı yayında yayınlayıp, görüntülerini Devri Alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak çekerek tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık.

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com dan yaptığımız canlı yayın ile ilgili bilgi

“...Darıca Bayramoğlu arasında tarihi ve doğal güzelliklere sahip koylar ve Aslan çimento fabrikasının sahile yakın yerde yaptığı çimento üretim faaliyetleri çevreyi etkiliyor Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayınında gazetemiz kurucusu ve devri alem belgesel yapımcısı İsmail Kahraman bilgi veriyor..”

Belgeselci olarak daha önce uçakta havadan yaptığınız araştırma ile ilgili Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com da yazdığınız makalenin bir bölümü.

Uçaktan Gebze Bölgesi Sahilleri

Uçağımız Sabiha Gökçen’den kalktı. Güneş sağ tarafımızda çekim planı çok güzel. Tuzla ve Bayramoğlu Yarımadası bir gerdanlık gibi. Darıca, Çayırova, Gebze ve Dilovası beton yığını olmuş. Sahillerde yapılan çevre katliamı Darıca Aslan çimento ve Nuh çimentonun çevreye ve doğaya verdiği zarar insanın dehşete düşürüyor. Bir dünya markası Osmangazi köprüsünün Dilovası ve Muallimköy tarafı limanlar ve deniz dolgusu İle vicdanları sızlatıyor. Bilişim Vadisi altından TÜBİTAK sahillerine doğru deniz doldurulup yeşil örtü yok ediliyor. Yalova ve Topçular bölgesindeki gemi sanayi ve tersaneler sahili kaplamış. Körfez, Osmangazi Köprüsü muhteşem gözüküyor. Dünyaca tanınan Hereke İpek halı Merkezi Hereke, körfez, Derince, Karamürsel, Gölcük ve İzmit in manzarası insanı etkiliyor. Sapanca Gölü, Kartepe bölgesi sonbaharın ihtişamını yansıtıyor Adapazarı ve Sakarya Nehri insana göz ve gönül ziyafeti sunuyor. Uçak yolculuğumuz bu şekilde devam etti. Gördüklerimizi belgeleyip kayıt altına aldık.





DARICA ve EVLİYA ÇELEBİ





Darıca yüzlerce yıl boyunca bir çok yazar ve seyyahın ilgisini de çekmiştir. Ünlü seyyahımız Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde Darıca ile ilgili 400 yıl önce verilen bilgiler Darıca‘nın kültür tarihi açısından çok önemlidir. İsterseniz burada zamanı durdurup, Devr-i Alem diyelim ve gezginlerin piri Evliya Çelebi ile İzmit körfezinde Darıca’dan Diliskelesine tarih yolculuğuna çıkalım…”Darıca, İstanbul’dan seksen mil uzaklıktadır. Deniz kenarında yalçın kaya üzerinde kare şeklinde, çok büyük ve sağlam bina edilmiş, taştan, çetin bir kaledir. Limana nazır bir kapısı vardır. Askeri yoktur fakat içinde yirmi kadarı örtülü hane vardır. Bir camii olup çarşısı, pazarı, hamamı yoktur.

DARICA’NIN SANAYİ TARİHİNE YOLCULUK