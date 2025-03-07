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DARICA’DA YETİMLER İÇİN İFTAR SOFRASI KURULDU

Bıyık: ‘Yetim yavrularımızın bir gülümsemesi yeter’

DARICA'DA YETİMLER İÇİN İFTAR SOFRASI KURULDU

07 Mart 2025 Cuma 10:45

 Ramazan ayının manevi iklimini farklı etkinliklerle Darıcalılara yaşatan Darıca Belediyesi, “Bir Gülümsemen Yeter”’ iftar programıyla anlamlı bir buluşmaya daha ev sahipliği yaptı. Yetim ve öksüz çocuklarla iftarda bir araya gelen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yetim çocuklara sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade ederek “Yetim yavrularımızın bir gülümsemesi yeter” dedi.

Darıca Belediyesi her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan’da da yetimleri unutmadı. Darıca’da ramazan ayını dolu dolu geçiren ve maneviyatına uygun gelenekleri yaşatan Darıca Belediyesi, “Bir Gülümsemen Yeter”’ etkinliği ile ilçede yaşayan yetim ve öksüz çocukları iftarda bir araya getirdi. Darıca Konferans Salonu’nda gerçekleşen “Bir Gülümsemen Yeter”’ iftar programına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık’la birlikte AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevgi Takan ve aileler katıldı.

ÇOCUKLAR ÖNCE EĞLENDİ SONRA İFTAR AÇTI

Darıca Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen çocuklar iftar öncesinde çeşitli oyunlar oynayarak eğlendi ardından da yakınlarıyla birlikte oruç açtı. Yetimlerle birlikte iftar açan ve yakından ilgilenen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık “Bizler yetim peygamberin ümmeti olarak yetimlerine her zaman sahip çıkan bir anlayışta olduk. Yetim yavrularımızın yüzünü güldürmek için elimizden gelenin daha fazlasını yapmak için çalışıyoruz. Yetimlerle sadece bugün değil, her zaman birlikte olmaya da devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olarak yetim çocuklarla her zaman yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik içinde olacağız” diye konuştu.
(Ömer İLGEÇ)

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