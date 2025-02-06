DEPREM ARŞİVİMİZİ ARAŞTIRMACILARIN HİZMETİNE AÇTIK

İnsan, var olmak için yaşar. Ve yaşamının başlangıcından beri, var olmak için mücadele eder. Bazen kendisi ile… Bazen diğer insanlar ile… Ama en çok doğa ile. İnsan, yeryüzündeki ilk anından itibaren doğanın zorlukları ile mücadele içinde olmuştur. Şüphesiz ki bu mücadeleler insanı güçlendirmiş ve geliştirmiştir. Ama aynı zamanda doğa karşısında ne kadar aciz olduğunu da sürekli ispatlamıştır.Doğanın insanlığa sunduğu felaketlerin hepsi birbirinden çok daha korkunçtur elbette. Heyelan, çığ, tsunami, sel, fırtına, hortum, yangın, salgın hastalık… Ama bir tanesi var ki o belki de hepsinden çok daha korkunçtur. Ve aslında diğer felaketleri tetikleyen yapısı düşünüldüğünde, felaketlerin felaketidir!Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına “DEPREM” diyoruz.Deprem… Bu iki hecelik basit kelime, ardında koskocaman bir yıkımı barındırır. Dünyanın oluşumundan beri milyonlarca barınağın yok olmasına, milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep olan felakettir, deprem. Nice kentler deprem ile yok olmuş, nice uygarlıklar deprem ile tarih sahnesinden silinmiştir.Cennet vatan Türkiye’de dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Yurdumuzun %92’sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun %95’inin deprem tehlikesi altında yaşadığı bir gerçektir. Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı depremler olmuştur. Gelecekte de yurdumuzda olacak depremlere hazırlıklarımızı yapmazsak büyük can ve mal kaybına uğrayacağımız bir gerçektir.6 Şubat 2023’te yaşadığımız depremle birlikte deprem gerçeğiyle tekrar karşı karşıya kaldık. Bu depremin ardından deprem ile ilgili merak edilen sorular daha sık sorulmaya başladı. Depremi daha iyi anlamak, sonuçlarını daha iyi kavramak için dünyada ve Türkiye’de olan depremleri hatırlamalı ve ibret almalıyız.Birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiği, birçok binanın yıkıldığı, unutulmayacak yaralar açan Kahramanmaraş Depremi’den ders çıkarılması ve deprem bilincinin oluşturulması için İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı olarak “17 Ağustos’tan 6 Şubat’a DEPREMLER TARİHİ” belgeselini hazırlamayı kendimize bir görev bildik. Bir kültür hizmeti olarak hazırladığımız bu belgesel, umarız insanlarımıza faydalı olur.

Sarsan Büyük DepremlerSizi şaşırtabilir ama her yıl dünya üzerinde 500 bin deprem meydana gelmekte. Ama bu depremlerin hepsini hissetmemiz mümkün değil. Yaklaşık 100 bini hissedilebilirken 100’e yakını ise hasara yol açabilecek kadar şiddetli olmaktadır.Oluşumlarına göre depremler tektonik, volkanik ve çöküntü olmak üzere üç kategoriye ayrılmakta. Tektonik depremler, şiddet ve büyüklük bakımından en yıkıcı deprem türü olarak öne çıkmaktadır.Dünya tarihindeki en şiddetli 10 depreme baktığımızda, bunların Güney Amerika ve Asya-Pasifik ülkelerinde yaşandığını görüyoruz. Dünyadaki en yoğun tektonik deprem kuşağını oluşturduğu için “Ateş çemberi” olarak adlandırılan “Pasifik Deprem Kuşağı”, dünyadaki tüm depremlerin yüzde 90’ına şahit olmakta.Dünya tarihindeki en şiddetli deprem, 22 Mayıs 1960 tarihinde Şili’de yaşanmıştır. 9,5 büyüklüğündeki deprem sonucu 1655 kişi hayatını kaybetmiş; yaklaşık 1000 kilometrelik alanda etkisini gösteren deprem, 2 milyon kişiyi evsiz bırakmıştır. Deprem sonucunda oluşan tsunami, Hawaii, Japonya ve Filipinler’e kadar ulaşmış, birçok insanın ölümüne sebep olmuştur.Bugüne kadar kaydedilen en uzun süreli deprem, 26 Aralık 2004 tarihinde Endonezya’nın Sumatra adasında meydana gelmiştir. 9,1 büyüklüğünde olan ve yaklaşık 10 dakika süren depremde 230 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Ama depremin sonuçları bununla kalmamış; deprem sonucu oluşan dev dalgalar, 14 ülkeyi vurmuştur. Deprem ve tsunami nedeniyle 1 milyon 700 bin kişi evsiz kalmıştır.Japonya’da kaydedilmiş en büyük deprem “Büyük Doğu Japonya Depremi” 11 Mart 2011’de Japonya’nın kuzeydoğusundaki Honshu kıyılarında olmuştur. 9 büyüklüğünde deprem, 19 bin kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Fukuşima Nükleer Santrali’nde sızıntı meydana gelmesi ise depremin korkunç sonuçlarından sadece bir tanesidir.Ülkemizi Sarsan Büyük DepremlerDünyanın aktif deprem kuşaklarından “Alp-Himalaya Kuşağı” üzerinde yer alan ülkemizde de yıkıcı depremler yaşanmıştır. Aletsel ölçümlerle deprem kaydı yapılmaya başlanan 1900 yılından itibaren bugüne Türkiye ve çevresinde çeşitli zamanlarda 6 ve üzeri büyüklüğündeki 231 deprem olmuştur.Ülkemizdeki en şiddetli deprem, 26 Aralık 1939 tarihinde Erzincan’da olmuştur. 7,8 büyüklüğündeki deprem sonucu 33 bin kişinin hayatını kaybetmiştir. 52 saniye süren depremde, 100 binden fazla bina yerle bir olmuştur.Türkiye’de deprem denince akla ilk gelen deprem ise şüphesiz 17 Ağustos 1999’da merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova şehirlerinde büyük yıkımlara yol açan Marmara depremidir. 7,4 büyüklüğündeki depremde 17 binden fazla insan hayatını kaybetmiş, 500 bin kişi evsiz kalmıştır.Asırların felaketi olarak nitelendireceğimiz Kahramanmaraş depreminden bahsetmeden önce, ülkemizde olmuş diğer depremleri hatırlayalım.2 Ekim 1924 tarihinde Erzurum’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 60 kişi hayatını kaybetmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum’un Hasankale ilçesinde depremzedeler ile bir araya gelmiştir.23 Mayıs 1971 tarihinde Bingöl’de meydanda gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 878 kişi hayatını kaybederken, 10 bine yakın bina ya yıkıldı ya da hasar görmüştür.6 Eylül 1975 tarihinde Diyarbakır’da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 2 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, 8 bin üzerinde bina ya yıkıldı ya da hasar görmüştür.24 Kasım 1976 tarihinde Van’da meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde 4 bine yakın kişi hayatını kaybetmiş, 10 bine yakın bina hasar görmüştür.30 Ekim 1983 tarihinde Erzurum’da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremde binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 500 kişi yaralanmıştır.13 Mart 1992 tarihinde Erzincan’da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 653 kişi hayatını kaybetmiş, 8 bin bina hasar görmüştür.1 Mayıs 2003 tarihinde Bingöl’de meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 176 kişi hayatını kaybederken, 625 bina hasar görmüştür.23 Ekim 2011 tarihinde Van’da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 601 kişi hayatını kaybetmiştir.24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 44 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştır.30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de 6,6 büyüklüğündeki depremde yüzden fazla kişi hayatını kaybederken, binin üzerinde kişi yaralanmıştır.Kara Maraş’tan Kahramanmaraş’a Deprem GerçeğiNil Vâdisi, Lût Gölü, Amik Ovası, Maraş arası deprem bölgesidir. Bu sebeple Kahramanmaraş’a Arapça “titreyen yer” anlamındaki “Mer’aş” denildiği söylenir.Bazı kaynaklarda 1513 yılında Kahramanmaraş’ta 7,4 veya daha fazla olduğu tahmin edilen depremin büyük yıkımlara sebep olduğu, Kahire’den bile hissedildiği bilinmektedir.1513 depreminden 510 yıl sonra, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kaydedilmiş en büyük depremi olan 7,8 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremi, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da da etkisini göstermiştir. Depremde 50 binin üzerinde insan hayatını kaybetmiştir. Depremin ardından toplam 11 bin 20 artçı deprem meydana gelmiştir.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaket” olarak nitelendirdiği 2023 Maraş depremleri sonrası İstanbul Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi’nden bilim insanları TÜBİTAK projesi kapsamında bir araştırma yapmıştır. Araştırma sonucunda 7,8 büyüklüğündeki ilk depremin, 1513 Maraş depremi ile aynı fay kırığı üzerinde oluştuğu tespit edilmiştir.

Sarsan Büyük DepremlerSizi şaşırtabilir ama her yıl dünya üzerinde 500 bin deprem meydana gelmekte. Ama bu depremlerin hepsini hissetmemiz mümkün değil. Yaklaşık 100 bini hissedilebilirken 100’e yakını ise hasara yol açabilecek kadar şiddetli olmaktadır.Oluşumlarına göre depremler tektonik, volkanik ve çöküntü olmak üzere üç kategoriye ayrılmakta. Tektonik depremler, şiddet ve büyüklük bakımından en yıkıcı deprem türü olarak öne çıkmaktadır.Dünya tarihindeki en şiddetli 10 depreme baktığımızda, bunların Güney Amerika ve Asya-Pasifik ülkelerinde yaşandığını görüyoruz. Dünyadaki en yoğun tektonik deprem kuşağını oluşturduğu için “Ateş çemberi” olarak adlandırılan “Pasifik Deprem Kuşağı”, dünyadaki tüm depremlerin yüzde 90’ına şahit olmakta.Dünya tarihindeki en şiddetli deprem, 22 Mayıs 1960 tarihinde Şili’de yaşanmıştır. 9,5 büyüklüğündeki deprem sonucu 1655 kişi hayatını kaybetmiş; yaklaşık 1000 kilometrelik alanda etkisini gösteren deprem, 2 milyon kişiyi evsiz bırakmıştır. Deprem sonucunda oluşan tsunami, Hawaii, Japonya ve Filipinler’e kadar ulaşmış, birçok insanın ölümüne sebep olmuştur.Bugüne kadar kaydedilen en uzun süreli deprem, 26 Aralık 2004 tarihinde Endonezya’nın Sumatra adasında meydana gelmiştir. 9,1 büyüklüğünde olan ve yaklaşık 10 dakika süren depremde 230 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Ama depremin sonuçları bununla kalmamış; deprem sonucu oluşan dev dalgalar, 14 ülkeyi vurmuştur. Deprem ve tsunami nedeniyle 1 milyon 700 bin kişi evsiz kalmıştır.Japonya’da kaydedilmiş en büyük deprem “Büyük Doğu Japonya Depremi” 11 Mart 2011’de Japonya’nın kuzeydoğusundaki Honshu kıyılarında olmuştur. 9 büyüklüğünde deprem, 19 bin kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Fukuşima Nükleer Santrali’nde sızıntı meydana gelmesi ise depremin korkunç sonuçlarından sadece bir tanesidir.Ülkemizi Sarsan Büyük DepremlerDünyanın aktif deprem kuşaklarından “Alp-Himalaya Kuşağı” üzerinde yer alan ülkemizde de yıkıcı depremler yaşanmıştır. Aletsel ölçümlerle deprem kaydı yapılmaya başlanan 1900 yılından itibaren bugüne Türkiye ve çevresinde çeşitli zamanlarda 6 ve üzeri büyüklüğündeki 231 deprem olmuştur.Ülkemizdeki en şiddetli deprem, 26 Aralık 1939 tarihinde Erzincan’da olmuştur. 7,8 büyüklüğündeki deprem sonucu 33 bin kişinin hayatını kaybetmiştir. 52 saniye süren depremde, 100 binden fazla bina yerle bir olmuştur.Türkiye’de deprem denince akla ilk gelen deprem ise şüphesiz 17 Ağustos 1999’da merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova şehirlerinde büyük yıkımlara yol açan Marmara depremidir. 7,4 büyüklüğündeki depremde 17 binden fazla insan hayatını kaybetmiş, 500 bin kişi evsiz kalmıştır.Asırların felaketi olarak nitelendireceğimiz Kahramanmaraş depreminden bahsetmeden önce, ülkemizde olmuş diğer depremleri hatırlayalım.2 Ekim 1924 tarihinde Erzurum’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 60 kişi hayatını kaybetmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum’un Hasankale ilçesinde depremzedeler ile bir araya gelmiştir.23 Mayıs 1971 tarihinde Bingöl’de meydanda gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 878 kişi hayatını kaybederken, 10 bine yakın bina ya yıkıldı ya da hasar görmüştür.6 Eylül 1975 tarihinde Diyarbakır’da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 2 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, 8 bin üzerinde bina ya yıkıldı ya da hasar görmüştür.24 Kasım 1976 tarihinde Van’da meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde 4 bine yakın kişi hayatını kaybetmiş, 10 bine yakın bina hasar görmüştür.30 Ekim 1983 tarihinde Erzurum’da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremde binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 500 kişi yaralanmıştır.13 Mart 1992 tarihinde Erzincan’da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 653 kişi hayatını kaybetmiş, 8 bin bina hasar görmüştür.1 Mayıs 2003 tarihinde Bingöl’de meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 176 kişi hayatını kaybederken, 625 bina hasar görmüştür.23 Ekim 2011 tarihinde Van’da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 601 kişi hayatını kaybetmiştir.24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 44 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştır.30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de 6,6 büyüklüğündeki depremde yüzden fazla kişi hayatını kaybederken, binin üzerinde kişi yaralanmıştır.Kara Maraş’tan Kahramanmaraş’a Deprem GerçeğiNil Vâdisi, Lût Gölü, Amik Ovası, Maraş arası deprem bölgesidir. Bu sebeple Kahramanmaraş’a Arapça “titreyen yer” anlamındaki “Mer’aş” denildiği söylenir.Bazı kaynaklarda 1513 yılında Kahramanmaraş’ta 7,4 veya daha fazla olduğu tahmin edilen depremin büyük yıkımlara sebep olduğu, Kahire’den bile hissedildiği bilinmektedir.1513 depreminden 510 yıl sonra, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kaydedilmiş en büyük depremi olan 7,8 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremi, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da da etkisini göstermiştir. Depremde 50 binin üzerinde insan hayatını kaybetmiştir. Depremin ardından toplam 11 bin 20 artçı deprem meydana gelmiştir.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaket” olarak nitelendirdiği 2023 Maraş depremleri sonrası İstanbul Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi’nden bilim insanları TÜBİTAK projesi kapsamında bir araştırma yapmıştır. Araştırma sonucunda 7,8 büyüklüğündeki ilk depremin, 1513 Maraş depremi ile aynı fay kırığı üzerinde oluştuğu tespit edilmiştir.

Devlet ve Milletten Arama Kurtarma ve Yardım Seferberliği6 Şubat 2023 tarihinde, 9 saat arayla, merkez üsleri sırasıyla Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,8 ve 7,5 büyüklüklerindeki iki deprem meydana gelmiş, bölgede büyük bir felaket yaşanmıştır.1999 Marmara depreminin yaklaşık iki katı büyüklüğe, saldığı enerji bakımından yaklaşık 3 katı güce sahip olan bu deprem, 300 binden fazla insanın öldüğü 2010 Haiti depreminden bu yana dünya çapındaki en ölümcül deprem olarak tarihe geçmiştir.Kahramanmaraş depremi, Türkiye’de 50 binin üzerinde, Suriye’de ise 8 binin üzerinde kişinin ölümüne ve 120 binden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmuştur.Pazarcık merkezli ilk deprem, Türkiye ve Suriye’nin yanı sıra Lübnan, Kıbrıs, Irak, İsrail, Ürdün, İran ve Mısır’ın da yer aldığı geniş bir coğrafyada hissedilmiştir.Depremden hemen sonra Devlet ve millet seferber olmuş, AFAD ve STK’ların arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaşmış ve arama kurtarma faaliyetlerine başlamıştı. Sadece Türkiye’de değil Türkiye dışında yaşayan Türklerden de bölgeye yardım yağmıştı. Bunun dışında 88 ülkeden 9 bin üzerinde arama-kurtarma personeli deprem bölgelerine sevk edilmiş; onlarca ülke ilk yardım malzemesi, teçhizat, sağlık ekibi göndermiştir. Tüm bu çabaların sonucunda binlerce insan kurtarılmıştır. Arama kurtarma ekipleri büyük mucizelere tanıklık etmiş, enkaz altından günler sonra insanlar canlı bir şekilde kurtarılmıştır.İlk verilere göre depremde en çok hasar alan ilçeler, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu, Hatay’ın Antakya, Gaziantep’in Nurdağı, Adıyaman’ın Merkez, Şanlıurfa’nın Haliliye, Diyarbakır’ın Bağlar, Osmaniye’nin Merkez, Adana’nın Çukurova, Malatya’nın Doğanşehir ve Kilis’in Merkez ilçeleri olmuştur. 15 binin üzerinde yakın binanın hasarlı ve yıkık olarak kaydedilmesi, durumun vahameti tekrar gözler önüne serilmektedir.Depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda, yüzlerce müteahhit, yapı sorumlusu, yapı sahibi olan şüpheliler hakkında işlem yapılmış, birçoğu tutuklanmıştır.Afet sonrası 2 milyonun üzerinde kişi barınma sorunu yaşarken milyonlarca kişinin bölgeden farklı kentlere göç ettiği tahmin edilmektedir.Depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yedi gün; Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Bangladeş’te ise bir gün ulusal yas ilan edilmiştir.Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 18 Mart 2023’te yayımlanan rapora göre depremlerin Türkiye ekonomisine toplam maliyeti yaklaşık 104 milyar dolardır. Bu maliyet, 1999 Marmara Depremi’nin yol açtığı maddi kaybın yaklaşık 6 katından fazladır.

Devlet ve Milletten Arama Kurtarma ve Yardım Seferberliği6 Şubat 2023 tarihinde, 9 saat arayla, merkez üsleri sırasıyla Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,8 ve 7,5 büyüklüklerindeki iki deprem meydana gelmiş, bölgede büyük bir felaket yaşanmıştır.1999 Marmara depreminin yaklaşık iki katı büyüklüğe, saldığı enerji bakımından yaklaşık 3 katı güce sahip olan bu deprem, 300 binden fazla insanın öldüğü 2010 Haiti depreminden bu yana dünya çapındaki en ölümcül deprem olarak tarihe geçmiştir.Kahramanmaraş depremi, Türkiye’de 50 binin üzerinde, Suriye’de ise 8 binin üzerinde kişinin ölümüne ve 120 binden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmuştur.Pazarcık merkezli ilk deprem, Türkiye ve Suriye’nin yanı sıra Lübnan, Kıbrıs, Irak, İsrail, Ürdün, İran ve Mısır’ın da yer aldığı geniş bir coğrafyada hissedilmiştir.Depremden hemen sonra Devlet ve millet seferber olmuş, AFAD ve STK’ların arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaşmış ve arama kurtarma faaliyetlerine başlamıştı. Sadece Türkiye’de değil Türkiye dışında yaşayan Türklerden de bölgeye yardım yağmıştı. Bunun dışında 88 ülkeden 9 bin üzerinde arama-kurtarma personeli deprem bölgelerine sevk edilmiş; onlarca ülke ilk yardım malzemesi, teçhizat, sağlık ekibi göndermiştir. Tüm bu çabaların sonucunda binlerce insan kurtarılmıştır. Arama kurtarma ekipleri büyük mucizelere tanıklık etmiş, enkaz altından günler sonra insanlar canlı bir şekilde kurtarılmıştır.İlk verilere göre depremde en çok hasar alan ilçeler, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu, Hatay’ın Antakya, Gaziantep’in Nurdağı, Adıyaman’ın Merkez, Şanlıurfa’nın Haliliye, Diyarbakır’ın Bağlar, Osmaniye’nin Merkez, Adana’nın Çukurova, Malatya’nın Doğanşehir ve Kilis’in Merkez ilçeleri olmuştur. 15 binin üzerinde yakın binanın hasarlı ve yıkık olarak kaydedilmesi, durumun vahameti tekrar gözler önüne serilmektedir.Depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda, yüzlerce müteahhit, yapı sorumlusu, yapı sahibi olan şüpheliler hakkında işlem yapılmış, birçoğu tutuklanmıştır.Afet sonrası 2 milyonun üzerinde kişi barınma sorunu yaşarken milyonlarca kişinin bölgeden farklı kentlere göç ettiği tahmin edilmektedir.Depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yedi gün; Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Bangladeş’te ise bir gün ulusal yas ilan edilmiştir.Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 18 Mart 2023’te yayımlanan rapora göre depremlerin Türkiye ekonomisine toplam maliyeti yaklaşık 104 milyar dolardır. Bu maliyet, 1999 Marmara Depremi’nin yol açtığı maddi kaybın yaklaşık 6 katından fazladır.

Devlet ve Milletten Arama Kurtarma ve Yardım Seferberliği6 Şubat 2023 tarihinde, 9 saat arayla, merkez üsleri sırasıyla Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,8 ve 7,5 büyüklüklerindeki iki deprem meydana gelmiş, bölgede büyük bir felaket yaşanmıştır.1999 Marmara depreminin yaklaşık iki katı büyüklüğe, saldığı enerji bakımından yaklaşık 3 katı güce sahip olan bu deprem, 300 binden fazla insanın öldüğü 2010 Haiti depreminden bu yana dünya çapındaki en ölümcül deprem olarak tarihe geçmiştir.Kahramanmaraş depremi, Türkiye’de 50 binin üzerinde, Suriye’de ise 8 binin üzerinde kişinin ölümüne ve 120 binden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmuştur.Pazarcık merkezli ilk deprem, Türkiye ve Suriye’nin yanı sıra Lübnan, Kıbrıs, Irak, İsrail, Ürdün, İran ve Mısır’ın da yer aldığı geniş bir coğrafyada hissedilmiştir.Depremden hemen sonra Devlet ve millet seferber olmuş, AFAD ve STK’ların arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaşmış ve arama kurtarma faaliyetlerine başlamıştı. Sadece Türkiye’de değil Türkiye dışında yaşayan Türklerden de bölgeye yardım yağmıştı. Bunun dışında 88 ülkeden 9 bin üzerinde arama-kurtarma personeli deprem bölgelerine sevk edilmiş; onlarca ülke ilk yardım malzemesi, teçhizat, sağlık ekibi göndermiştir. Tüm bu çabaların sonucunda binlerce insan kurtarılmıştır. Arama kurtarma ekipleri büyük mucizelere tanıklık etmiş, enkaz altından günler sonra insanlar canlı bir şekilde kurtarılmıştır.İlk verilere göre depremde en çok hasar alan ilçeler, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu, Hatay’ın Antakya, Gaziantep’in Nurdağı, Adıyaman’ın Merkez, Şanlıurfa’nın Haliliye, Diyarbakır’ın Bağlar, Osmaniye’nin Merkez, Adana’nın Çukurova, Malatya’nın Doğanşehir ve Kilis’in Merkez ilçeleri olmuştur. 15 binin üzerinde yakın binanın hasarlı ve yıkık olarak kaydedilmesi, durumun vahameti tekrar gözler önüne serilmektedir.Depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda, yüzlerce müteahhit, yapı sorumlusu, yapı sahibi olan şüpheliler hakkında işlem yapılmış, birçoğu tutuklanmıştır.Afet sonrası 2 milyonun üzerinde kişi barınma sorunu yaşarken milyonlarca kişinin bölgeden farklı kentlere göç ettiği tahmin edilmektedir.Depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yedi gün; Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Bangladeş’te ise bir gün ulusal yas ilan edilmiştir.Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 18 Mart 2023’te yayımlanan rapora göre depremlerin Türkiye ekonomisine toplam maliyeti yaklaşık 104 milyar dolardır. Bu maliyet, 1999 Marmara Depremi’nin yol açtığı maddi kaybın yaklaşık 6 katından fazladır.