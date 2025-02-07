banner1118
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

DEPREM GERÇEĞİ FOTOĞRAF SERGİSİ

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 1 yıl önce 6 şubat depremi yıl dönümü dolayısı ile Gebze Alaeddin Kurt Anadolu Lisesinde deprem fotoğrafları sergisini açtı.

DEPREM GERÇEĞİ FOTOĞRAF SERGİSİ

07 Şubat 2025 Cuma 12:46

 6 ŞUBAT KAHRAMAN MARAŞ DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜNDE GEBZE ALAETTİN KURT ANADOLU LİSESİNDE DEPREM FOTOĞRAFLARI SERGİSİ AÇIP DEPREMLER TARİHİ BELGESEL SUNUMU YAPTIK.
DEPREMLER TARİHİ BELGESELİ
DEPREM GERÇEĞİ FOTOĞRAF SERGİSİ
Adını 17 Ağustos'ta Depremde şehit olan merhum milletvekili Alaettin Kurt'dan alan Gebze Alaettin Kurt Anadolu lisesi müdürlüğü tarafından deprem sergisi ile ilgili yapılan yazılı açıklamayı ve Gebze gazetesinde yayınlanan haber
www.gebzegazetesi.com da yayınlanan haber
“…Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin 1.yıl dönümünde Gebze Alaattin Kurt Anadolu Lisesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve TÜGVA işbirliğiyle Gazeteci Yazar İsmail Kahraman tarafından hazırlanan gazete manşetlerinden oluşan deprem sergisinin açılışı yapılarak akabinde de yine İsmail Kahraman tarafından hazırlanan Deprem Belgeselinin gösterimi yapıldı.
Asrın felaketi olarak kabul edilen 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde yine bir deprem şehidi olan merhum Alaettin Kurt’un da adının verildiği okulumuzda deprem şehitlerimizin anılması amacıyla gerçekleştirilen saygı duruşu ,sergi ve belgesel gösteriminin ardından deprem şehitlerimiz için dualar da edildi.
Öğretmen ve öğrencilerimizin ilgiyle takip ettiği sergi ve belgesel gösterimleri sonrasında deprem farkındalığı adına bu tür çalışmalarının yapılmasının önemi bir kez daha vurgulandı.
Öğrencilerimizden Yahya Doruk’un 17 Ağustos 1999 depremi ve 6 Şubat 2023 depremleri ile ilgili hüzün ve yardımlaşma duyguları ile deprem farkındalığının geliştiği ve Devletimizin depremin ilk anından itibaren ortaya koyduğu insani süreçlerin önemine dair duygu ve düşünceleri hepimizin düşüncelerine tercüman olmuş oldu.
Bu vesileyle depremlerde hayatını kaybeden deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor ve etkinlik için arşivini açan Gazeteci Yazar İsmail Kahraman başta olmak üzere TÜGVA ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemize, Kent Konseyine teşekkür ediyoruz…”(Kaynak https://www.facebook.com/share/p/Shkv8miXDXnX7DQb/?mibextid=WC7FNe)








Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Motosiklet Çalıştayı’na Büyükakın sürprizi! Motosiklet Çalıştayı’na Büyükakın sürprizi!
Hesna Teyze istedi, Büyükşehir yaptı Hesna Teyze istedi, Büyükşehir yaptı
Büyükşehir’den çiftçilere bilgilendirme toplantısı Büyükşehir’den çiftçilere bilgilendirme toplantısı
Büyükakın: “Çevre ile ilgili her alanda iddialıyız” Büyükakın: “Çevre ile ilgili her alanda iddialıyız”
Büyükşehir’den ulaşıma 27 yeni otobüs Büyükşehir’den ulaşıma 27 yeni otobüs
Büyükakın: En büyük yatırımı gençlerimize yapıyoruz Büyükakın: En büyük yatırımı gençlerimize...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Motosiklet Çalıştayı’na Büyükakın sürprizi!
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, bugün Kocaeli Kongre Merkezi’ne motosikletiyle...

Haberi Oku