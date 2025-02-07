DEPREM GERÇEĞİ FOTOĞRAF SERGİSİ

6 ŞUBAT KAHRAMAN MARAŞ DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜNDE GEBZE ALAETTİN KURT ANADOLU LİSESİNDE DEPREM FOTOĞRAFLARI SERGİSİ AÇIP DEPREMLER TARİHİ BELGESEL SUNUMU YAPTIK.

Adını 17 Ağustos'ta Depremde şehit olan merhum milletvekili Alaettin Kurt'dan alan Gebze Alaettin Kurt Anadolu lisesi müdürlüğü tarafından deprem sergisi ile ilgili yapılan yazılı açıklamayı ve Gebze gazetesinde yayınlanan haber

Adını 17 Ağustos'ta Depremde şehit olan merhum milletvekili Alaettin Kurt'dan alan Gebze Alaettin Kurt Anadolu lisesi müdürlüğü tarafından deprem sergisi ile ilgili yapılan yazılı açıklamayı ve Gebze gazetesinde yayınlanan haber

“…Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin 1.yıl dönümünde Gebze Alaattin Kurt Anadolu Lisesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve TÜGVA işbirliğiyle Gazeteci Yazar İsmail Kahraman tarafından hazırlanan gazete manşetlerinden oluşan deprem sergisinin açılışı yapılarak akabinde de yine İsmail Kahraman tarafından hazırlanan Deprem Belgeselinin gösterimi yapıldı.

“…Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin 1.yıl dönümünde Gebze Alaattin Kurt Anadolu Lisesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve TÜGVA işbirliğiyle Gazeteci Yazar İsmail Kahraman tarafından hazırlanan gazete manşetlerinden oluşan deprem sergisinin açılışı yapılarak akabinde de yine İsmail Kahraman tarafından hazırlanan Deprem Belgeselinin gösterimi yapıldı.

Asrın felaketi olarak kabul edilen 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde yine bir deprem şehidi olan merhum Alaettin Kurt’un da adının verildiği okulumuzda deprem şehitlerimizin anılması amacıyla gerçekleştirilen saygı duruşu ,sergi ve belgesel gösteriminin ardından deprem şehitlerimiz için dualar da edildi.

Öğretmen ve öğrencilerimizin ilgiyle takip ettiği sergi ve belgesel gösterimleri sonrasında deprem farkındalığı adına bu tür çalışmalarının yapılmasının önemi bir kez daha vurgulandı.