DEPREM GERÇEĞİNİ BİR KEZ DAHA YAŞIYORUZ

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın depremler ile ilgili yazmış olduğu makaleleri ve 2 yıl önceki paylaşımı.

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ile belgeselcinin not defterinde https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/ makalemi sizlerle paylaşıyorum

6 Şubat 2023 sabah saatlerinde Kahramanmaraş’tan gelen deprem felaketi ile uyandım. Sabah Saat 05.00’de Tv kanallarında haberleri izlemeye başladım. Gün içinde bölgeden birçok acı haber geldi. Öğleden sonra ikinci bir deprem felaketi ile sarsıldım.17 Ağustos depremin de depremin merkez üssü Kocaeli Gebze’deydim. Deprem gecesi yaşadıklarım halen hafızamda deprem gecesi ve depremden sonra yaşadıklarımızı hiç unutmadım. 6 Şubat 2023 gecesi yaşanan deprem kara kış ayında yaşandı kar ve soğuk altında yaşanan deprem felaketini anlatacak hiçbir kelime ve söz bulamıyorum.

DEPREM FELAKETİ NASIL OLDU

17 Ağustos'tan sonraki en büyük deprem Gece saat 04.17'de Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedildi. Kandilli Rasathanesi 7.4 büyüklüğündeki depremin 17 Ağustos 1999 depreminden sonraki en büyük deprem olduğunu duyurdu Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Bu deprem 17 Ağustos 1999 depreminden sonra en büyük deprem. Maalesef o büyüklükteki depremi yeniden yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Doğan Kalafat ise, "Artçı sarsıntıların en büyüğü 6.6, 45'e yakın 4'ün üzerinde deprem var. Artçı depremler yaklaşık 1 yıl sürecektir." dedi. Gece saat 04.17'de Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 olan deprem meydana geldi. Deprem Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Artçı sarsıntılar devam ediyor.

CUMHURBAŞKANIN DAN İLK DEPREM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan'ın konuşması şöyle:

"Devletimiz deprem anından itibaren harekete geçmiştir. Valiliklerimiz tüm imkanları seferber etmiştir. Depremden etkilenen 10 ilimize ilave onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir. AFAD ve diğer kurumlarımız ekiplerini göndermiştir. TSK ve belediyelerimiz afet çalışmaları konusunda altyapısı olan kurumlarımız göreve çağrılmıştır.

Önceliğimizi arama kurtarma çalışmalarına verdik. 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmekte, bu sayı sürekli artmaktadır. Depremin hasara yol açtığı illerimizde yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızı kurtarma faaliyetleri sürüyor.

Bakanlarımız deprem bölgesindeki şehirlerimize giderek çalışmaları koordine etmeye başladılar. Ülkemizin dört bir yanından deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ve ekipmanları sevk edildi, ediliyor. AFAD tarafından yapılan planlamaya göre arama kurtarma ve yardım ekiplerine vatandaşlarımız da yardımcı oluyor. Herkes canla başla çalışarak olabilecek en hızlı refleksi vermiştir.

912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5385 vatandaşımız yaralanmıştır. 2 bin 470 kişi enkaz altından kurtarılmıştır. 2 bin 818 bina yıkılmıştır.

AFAD koordinasyonu dışında bölgeye gönderilen yardımlar kargaşaya yol açmakta ve amacına ulaşması zorlaşmaktadır. Uluslararası yardımlar için temaslar kurulmaya başlanmıştır. NATO ve AB yanında 45 ülkeden yardım teklifleri ulaşmıştır.

Ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde bu felaket günlerini geride bırakacağız. Gün 85 milyon tek yürek olma günüdür.

GEBZE GAZETESİ NİN DEPREM FELAKETİ HABERLERİ