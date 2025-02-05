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DEPREM GERÇEĞİYLE YAŞAYAN BİR ÜLKE OLARAK, AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMALIYIZ.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi derinden etkileyen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı, depremin yıldönümünde andı.

DEPREM GERÇEĞİYLE YAŞAYAN BİR ÜLKE OLARAK, AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMALIYIZ.

05 Şubat 2025 Çarşamba 15:58

            Aslantaş, yayımladığı basın bildirisinde, "2023 yılında yaşadığımız bu büyük felaket, ülkemizin en acı günlerinden biri olarak hafızalarımıza kazındı. Depremlerde kaybettiğimiz binlerce vatandaşımızı, iki yıl sonra bugün bir kez daha rahmetle anıyoruz. Onların ailelerine, sevdiklerine ve tüm milletimize bir kez daha başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

 Depremin sadece fiziksel değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik olarak da derin izler bıraktığını belirten Aslantaş, "Bu süreçte, devletimizin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşlarımızın dayanışma ruhu, zor günlerin üstesinden gelmemizde büyük bir güç oldu. Gebze Ticaret Odası olarak, depremin ilk gününden itibaren afetzedelere destek olduk.  Orada yaşadığımız tecrübelerle Afet anlarında kullanılmak üzere bünyemizdeki mobil araçlarımızı modernize ettik. Bu kapsamda, kurtarma ekiplerinin barınma ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak için seyyar konaklama aracını da ilave ederek ihtiyaç duyulan her an etkin bir şekilde hizmet verebilmesini sağladık.

 Deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülke olarak, afetlere karşı hazırlıklı olmanın ve alınacak önlemlerin ne kadar hayati olduğunun bilinciyle; depremde kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır ve metanet diliyoruz." dedi.
(Erkan ERENLER)

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