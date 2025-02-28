DEPREMLER TARİHİ VE BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ BELGESELİ





Anadolu’daki Depremler tarihinin 40 yıla yakın canlı şahidi olarak 1992 Erzincan depremi ile başlayan belgesel çekimimiz. Afyon dinar depremi Anadolu’daki Depremler tarihinin 40 yıla yakın canlı şahidi olarak 1992 Erzincan depremi ile başlayan belgesel çekimimiz. Afyon dinar depremi

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin depremin merkezi Kocaeli GEBZEDE yaşadım

6 Şubat 2023 Asırların felaketi Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen asırların felaketi pazarcık merkezli depremin tüm dehşetini depremden hemen sonra gittiğim deprem bölgesi Hatay Kahramanmaraş. Adıyaman ve gaziantepte görüp yaşayarak belgesel çekerken yaşadım

Deprem bilinci ile ilgili bir çok belgesel hazırlayıp arşiv topladım depremle ilgili düzenlenen davet edildiğim tüm toplantı seminer çalıştay ve konferansa destek oldum katkı sundum

İstanbul gazeteciler federasyonu tarafından. Biruni ünüversitesi ile ortaklaşa düzenlenen konferans ve etkinlikte depremler tarihi belgeselimiz izletildi

Gazeteciler federasyonun içişleri bakanlığı sivil toplumlar ilişkiler genel müdürlüğümün ortaklaşa düzenlediği toplantı büyük ilgi gördü ulusal basın geniş yer verdi

İlim kültür tarih araştırmaları merkezi

olarak depremler tarihi ve depremlerle ilgili yaptığımız araştırma ve belgesel arşivimizi sizlerle paylaşıyoruz

DEPREMLER TARİHİ VE BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ BELGESELLERİMİZ

İKTAV KÜTÜPHANESİNDE AÇTIĞIMIZ GAZETE MANŞETLERİ İLE DEPREM FOTOĞRAFLARI SERGİMİZİ TRT HABER YAPMIŞTI

İSTANBUL GAZETECİLER FEDERASYONUNUN DÜZENLEDİĞİ. DEPREM KONFERANSINI İHLAS HABER AJANSI GENİŞ HABER YAPTI

DEPREM BİLİNCİ ARŞİVİ

Olası İstanbul depreminde 39 ilçenin yardımına 39 il koşacak

Biruni Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün ve İstanbul Gazeteciler Federasyonu’nun desteğiyle ile düzenlenen ‘Afetlerde Medya ve STK’ların Rolü’ panelinde afet süreçlerinde medya ve STK’ların kriz yönetimindeki rolü ele alındı.

Biruni Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen panel, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, İstanbul Gazeteciler Federasyonu(IGAFED) ve Türk İnternet ve Medya Birliği’nin (TİMBİR) destekleriyle gerçekleşti. Afet süreçlerinde kriz yönetiminin ele alındığı panelde İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, IGAFED Genel Başkanı Adil Koçalan yer aldı.

"İl genelinde olan 23 çalışma grubu faaliyetlerini sürdürüyor"

İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, İstanbul’da iki plan üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Bir tanesi afet müdahale planı. Bu plan, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve özel sektörün içerisinde olduğu plan. Bu plan 23 çalışma grubunu içeriyor. Sayın Valimizin emri gereği bütün ilçelerde il genelinde olan 23 çalışma grubu faaliyetlerini sürdürüyor. Zaman zaman tatbikatlar yapıyor. Buna ben tabiri caizse ‘felakete hazırlık planı’ diyorum. Bununla alakalı olarak, özellikle arama kurtarma faaliyeti noktasında STK’lardan çok ciddi destek görüyoruz" dedi.

Olası İstanbul depreminde 39 ilçenin yardımına 39 il koşacak

"Deprem durumunda İstanbul’da 39 ilçe 39 ille eşleştirildi"

Olası bir depremle ilgili yapılan planlamadan söz eden Hersanlıoğlu, "İstanbul özelinde ilk 12 saatte, bir deprem durumunda 39 ilçe 39 tane ille eşleştirilmiş durumda. Eşleştirilen illerin sayın valileri, imkan ve kabiliyetleriyle birlikte o ilçeye gelecekler. Ama bu, bir süre gerektiriyor. Bizim bu süre zarfında en büyük ihtiyacımız deprem arama kurtarma eğitimi almış insan kaynağı. Bununla alakalı rektör hocalarımızla iki toplantı yaptık. Acil durum ve afet yönetimiyle ilgili 2 yıllık yüksekokul olduğunu biliyorum. Bunu İstanbul için bir şans gördüğümü özellikle söylüyorum. Bu bölümün devamlılığının sağlanması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Hersanlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan da önemli risk azaltma planı var. Risk azaltma planıyla alakalı olarak da sayın valimizin liderliğinde İstanbul risk azaltma planı yeniden revize edildi ve 1594 eyleme dönüştürüldü. Bu eylemler kamu kurum ve kuruluşlarına atandı. İlçe belediyelerimizin, büyükşehir belediyelerimizin kamu kurum ve kuruluşlarında yapması gereken eylemler var. Bu eylemler yapıldığı zaman oluşabilecek bir afette maddi manevi zararlar minimize edilmiş olacak."

Olası İstanbul depreminde 39 ilçenin yardımına 39 il koşacak

"İstanbul için bir tedbir almamız lazım"

Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, "Önümüzde büyük bir beklenti var. Doğal afetlerin sık beklendiği bir konumdayız. Dolayısıyla hep böyle toplantılar yapıyoruz ama sonuçta kaç kişiye ulaşıyoruz derseniz ben çok memnun değilim. Mevlana diyor ki, ‘Akıl sonradan ah çekmek için değil, önceden düşünüp tedbir almak için.’ Bizim acilen İstanbul için bir tedbir almamız lazım. Eğitim dediğiniz şey davranış değişikliğidir. Davranış değişmiyorsa, akıl yürütürseniz ama problemi çözemezsiniz, sonuç sıfır olur. O yüzden bu toplantılar çok hoş" dedi.

"Afet bilinci küçük yaşlarda aşılanmalı"





Afet bilincinin küçük yaşlarda aşılanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yüksel, "AFAD insan yetiştiriyor ancak okul öncesi öğrencisine, ilkokul öğrencisine kadar afet yönetimini öğretmemiz lazım. Bir şeyi öğrenirseniz çabuk unutursunuz ama onu anlarsanız, davranışınızı değiştirirseniz, alışkanlıklarınızı bir noktadan bir noktaya getirirseniz başarılı olursunuz. Bu ülkede herkes ilk ve acil yardımı, afet ve acil yardımı bilmeli. Herkes gibi yaparsak herkes gibi oluruz. Yaptığımız işe heyecan, motivasyon ve ruh katarsak o işi en iyi biz yaparız" ifadelerini kullandı.

"Asrın felaketi, ülkeye 100 milyar dolar zarar verdi"

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, afetlerin Türkiye ekonomisine verdiği zarara değinerek, "Kaybettiğimiz binlerce canların yanı sıra; 6 Şubat tarihindeki asrın felaketinin maliyetinin 100 milyar dolar gibi bir rakama ulaştığını biliyoruz. Hakeza geçmişte Gölcük depreminin 10-15 milyar dolar, 2020 depreminin 1,2 milyar dolar, 2021 Yılı Karadeniz bölgesi sellerinin 1 milyar dolar, Akdeniz Bölgesinde, 2021 yılında yaşanan orman yangınlarının 1,2 milyar dolar ekonomiye zarar verdiğini, 99 depreminin de Türkiye’nin Gayrisafi Milli Hasılasını bir yıl içinde yüzde 3,3 düşürdüğünü de biliyoruz" diye konuştu.

Medya-Sivil Toplum Kuruluşları iş birliği ele alındı

İGAFED Genel Başkanı Adil Koçalan ise yaptığı konuşmada;

"Afetler hususunda bilgilenme, medya ile afet yönetimi kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları arasında doğrudan ve etkili çalışma ilişkileri kurma, Sivil Toplum Kuruluşlarının acil durum öncesinde ve sonrasında medya-afet ilişkisini daha etkin bir şekilde yönetebilmelerinin yollarını birlikte değerlendirebileceğimiz bir etkinlikte sizlerle birlikteyiz" ifadelerini kullandı. Koçalan konuşmasının devamında programın tüm destekçilerine teşekkür etti.

İki oturumdan oluşan program yapılan sunum ve bilgilendirmelerle son buldu.(kaynak

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TARİHİ İSTANBUL DEPREMLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

Gebze gazetesi

ve

ile

da belgeselcinin not defteri

köşesinde 2 Mart 2023 tarihinde yayınlanan makalelerimiz

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Asırların felaketi 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremle ilgili gündemde bir çok şey konuşulup açıklanıp tartışılıyor. Öncelikle Gebze’nin yetiştirdiği akademisyenlerden Düzce Üniversitesi öğretim üyesi değerli arkadaşım İlyas Temel Şafak tarafından gönderilen bilgi notunu sizlerle paylaşıyorum.

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“.. 1509 Konstantiniyye depremi veya 1509 Büyük İstanbul depremi, 10 Eylül 1509[a] tarihinde merkez üssü Marmara Denizi'nin kuzeydoğusu olan, 7.2 Ms büyüklüğünde meydana gelen deprem. Tarihsel kayıtlara göre deprem sonucunda Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti Konstantiniyye'de 4000 ila 13000 arasında kişi hayatını kaybetti, 10000'den fazla kişi yaralandı, yaklaşık 1070 hane yıkıldı ve binlerce yapı ağır hasar aldı. Ayrıca depremin ardından oluşan ve yüksekliği bazı yerlerde 6 metreyi aşan tsunami dalgaları şehrin surlarını aşarak güzergahı üzerindeki semtlere ağır hasar verdi. En büyük yıkımın İstanbul'da olduğu depremin etkisi Bolu'dan Edirne'ye kadar hissedildi. Yarattığı ağır hasar sebebiyle halk arasında "Küçük Kıyamet" (Kıyamet-i Suğra) olarak adlandırılan deprem, son 500 yıl içinde Marmara bölgesinde gerçekleşmiş olan en büyük ve en yıkıcı depremlerden birisi olarak kayıtlara geçti. (kaynak Vikipedia

İSTANBUL’UN SON BÜYÜK DEPREMİ 9 ŞİDDETİNDEYDİ

10 Temmuz 1894 tarihli İstanbul Depremi’nin gücü ölçülebildi. Atina Rasathanesi Müdürü Mösyö Ejinitis’in başkanlığındaki heyetin hazırladığı resmi rapora göre; Richter ölçeğiyle 9 şiddetindeydi.

İstanbul; deprem riski yüksek bölgede kuruldu. Tarihi boyunca geçirdiği irili ufaklı zelzeleler incelendiğinde, üssün - genellikle! - Marmara Denizi ve İzmit merkezli olduğu anlaşıldı. Şehrin aşırı yüksek/yoğun nüfusu ve çarpık yapılaşması kurban sayısını - daima! - artırdı. Şehrin tarihi boyunca yaşadığı depremleri de ele alan ilk ciddi çalışma: Türkiye Depremleri İzahlı Kataloğu idi. 1952 tarihli resmi yayın; İstanbul Üniversitesi Jeoloji Enstitüsü’nden Nuriye Pınar ve Bayındırlık Bakanlığı’ndan Ervin Lahn’ın ortak çalışmasıydı. Kataloga göre ilk deprem; Milattan Sonra 29. yılda meydana geldi. Merkezi: Gemlik Körfezi’ydi. Nicomedia adlı İzmit ile Nicea denilen İznik haritadan tamamen silindi.





İstanbul; 24 Ağustos 358’deki İzmit merkezli depremden de etkilendi. Nicomedia yine yerle bir oldu. Mukaddes kitaplarda; dünyanın çok şiddetli depremle yok edileceği bildirilmişti. Her deprem sonrası yöre halkı, ‘ahiret günü’nün geldiğini/yaklaştığını sandı.

OSMANLI; ‘TARİHİ BELA’ İLE 10 Eylül 1509’DA TANIŞTI

İstanbul’da kayıt altına alınan ilk depremin tarihi: 26 Ocak 377 idi. Kuruluşundan 1453’e kadar 50’den fazla zelzele gerçekleşti. M.S. 557’deki sarsıntı çok şiddetliydi: Şehri kuşatan surlar yıkıldı; Ayasofya Kilisesi’nin sanat şaheseri kubbesi göçtü. M.S. 989’de oluşan doğa olayı da pek etkileyiciydi: Sarsıntı, İtalya’nın bazı şehirlerden dahi hissedildi. Ayasofya’nın kubbesi yine ağır hasar aldı. 1343’deki zelzele 12 gün boyunca sürdü. 1346’daki sarsıntı ise; bir takvim yılı devam etti. Şehir halkı; korkudan ne yapacağını, nereye kaçacağını bilemedi.

İstanbul’u fetheden Osmanlı; ‘tarihi bela’ ile 10 Eylül 1509’da tanıştı. Hükümdar; şehrin fatihi 1. Mehmet’in büyük oğlu 2. Beyazıt idi. Kıyamet-i Sugra - küçük kıyamet! - denilen felaket; Doğu Akdeniz bölgesinde 5 asır sonra görülen en şiddetli/etkin zelzeleydi. Gerçek bir mahşer gibi, tam 45 gün sürdü.

Şehirdeki binaların çoğu yıkıldı; binlerce insan hayatını yitirdi. Vefat edenlerin sayısı - tahminlere göre! - 5 ila 15 bin arasındaydı. Depremin gece yarısı meydana gelmesi telefatı çoğalttı. Çeşitli mahallelerde 109 cami ve mescit yıkıldı. Ayakta kalabilen ibadethanelerin tamamının minareleri tahribat gördü. Tarihçilerin yazdığına göre; 1070 kadar konut, sayısı belirsiz dükkân tahrip oldu. Deniz yükseldi; şehrin alçak mahallelerini bastı. Arazide yarıklar oluştu; su ve kum fışkırmalarına şahitlik edildi. Yedikule ile Bahçekapı arasındaki surların mühim kısmı ile 49 burç çöktü. Kalan bölümleri ise; ağır yara aldı. Fatih ve Beyazıt camilerinin kubbeleri ağır hasarlıydı. Ayasofya’nın minaresi devrildi. Şehrin suyollarında ağır deformasyon oluştu.

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