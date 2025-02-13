Devletimizin Kıymetini Bilelim Tarihten Ders Alalım

Hatay belgeselimiz ve Doğu Türkistan gerçeği

Devlet ebed müddettir devlet olmadan hiçbir şey olmaz. Bugün doğu Türkistan da Çin zulmü altında inleyen Uygur Türklerinin hali içler acısı.Türkiye üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Bu sabah uydudan yayın yapan Kocaeli tv'de 12 yıl önce çektiğim Hatay belgeselimiz yayınlandı.Belgeselde Hatay

Antakya cumhuriyeti kuruluşu ve Türkiye'ye katılması ile ilgili çok önemli bilgilerde yer aldı. Belgeseli izlerken devletin önemini bir kez daha anladım.Türkiye’nin her bakımdan güçlü olması halinde ne büyük işler yaptığını gördüm belgeseli izlerken Uygur Türklerinin yaşadığı acı duruma üzüldüm.

İşin en acısı akşam bir tv kanalında bir siyasi partinin genel başkanının Çin büyük elçisi tarafından ziyareti esnasında Doğu Türkistan ve Uygur Türkleri ile ilgili parti liderinin çini savunan konuşmalarına üzülüp kahroldum. Çin bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunlardan yararlanarak Doğu Türkistan’da soykırım yapıyor geçmişte Türkiye’nin güçlü olduğu dönemlerde Türkiye devleti yöneticilerinin doğu Türkistana kadar gidip uygur Türklerine sahip çıkması Çin baskısını hafifletip Türkiye’den doğu Türkistan’ın başkenti urumçiye direkt uçak seferlerini başlatmıştı. Doğu Türkistandan en son uçak seferi 15 Temmuz hain darbe girişiminden bir gün önce 14 Temmuz’da olması her bakımdan düşündürücü.

Hatay belgeselini izlerken tarihi geçmiş bir kez daha gözümde canlandı Türkiye’nin yaşadığı sorunlar Çin zulmü sözde stratejik ortak Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinin ihaneti başta Suudi Arabistan olmak üzere İslam ülkelerinin islam coğrafyasında yaşanan savaşlara çanak tutması üzücü ve düşündürücü devletin ebet müddet olduğunu bilelim. Devletimize sahip çıkalım birlik ve beraberliğimizi koruyalım.

Bugün bir kısmını paylaştığım 12 yıl önce www.devrialem.com olarak çektiğimiz Hatay Belgeselimizi izlemenizi istiyor. Hatayla ilgili derlediğimiz bilgi notu ile sizleri baş başa bırakıyorum.

Hatay Hakkında Genel Bilgi