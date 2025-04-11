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Dijital dünyada ebeveynlik, Gebzeli ailelere anlatılacak

Büyükşehir Belediyesi, 13 Nisan’da Gebze’de düzenleyeceği söyleşide, aileleri dijital dünyada bilinçli ebeveynlik konusunda bilgilendirecek.

Dijital dünyada ebeveynlik, Gebzeli ailelere anlatılacak

11 Nisan 2025 Cuma 10:31

 Büyükşehir Belediyesi, ailelerin bilinçlenmesine katkı sunan etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kadın Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Ailem Kocaeli Buluşmaları”, 13 Nisan’da Gebze’de aileleri bir araya getirecek.

 

13 NİSAN’DA GEBZE OSMAN HAMDİ BEY’DE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ailelere yönelik düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Bu bağlamda Büyükşehir, “Dijital Baba” olarak tanınan araştırmacı, yazar ve bilişimci Orhan Toker’i Gebze’de aileler ile bir araya getirecek. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde 13 Nisan Pazar günü saat 19.00’da gerçekleşecek programda “Teknoloji ile Bilinçli Ebeveynlik” konusu ele alınacak. Dijital çağın sunduğu fırsatlar ve beraberinde getirdiği riskler üzerine önemli bilgiler paylaşılacak.

 

AİLELERE DİJİTAL DÜNYADA BİLİNÇLİ REHBERLİK

Ebeveynlerin çocuklarıyla sağlıklı teknoloji kullanımı geliştirmesine yönelik önerilerin sunulacağı etkinlikte teknoloji bağımlılığı, dijital güvenlik ve aile içi iletişim konuları da ele alınacak. Tüm ailelere açık olan program, ebeveynlerin dijital dünyada daha bilinçli hareket etmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

(Ömer İLGEÇ)

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