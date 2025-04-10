DİLOVASI BELEDİYESİ NİSAN AYI MECLİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BAŞKAN ÖMEROĞLU: “GAZZE’DEKİ KATLİAMI LANETLİYORUM”
Konuşmasında Gazze’de süregelen insanlık dramına dikkat çeken Başkan Ramazan Ömeroğlu, “Bu katliamı sürdüren terör devleti İsrail’i bir kez daha lanetliyorum” diyerek tepkisini dile getirdi. CHP Genel Başkanı’nın Cumhurbaşkanı'na yönelik ifadelerini sert bir dille eleştiren Ömeroğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımıza ‘Cunta Başkanı’ demek, milletimizin iradesini alenen yok saymaktır” dedi.
Yerli ve milli markalara yönelik boykot çağrılarına da değinen Ömeroğlu, bu çağrılara kulak asmayan vatandaşlara teşekkür ederek, “Ülkemizin gelişimine katkı sunan tüm yerli ve milli firmalarımızı sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
PROJELERDE HAREKETLİLİK
Konuşmasında ilçeye değer katacak projelere de yer veren Başkan Ömeroğlu, Kent Meydanı Projesi'nin ihalesinin tamamlandığını ve yüklenici firmanın sözleşmeyi imzaladığını belirtti. “Birkaç gün içinde çalışmalar başlayacak. İlçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Ömeroğlu ayrıca, Asude Sosyal Tesisleri ve Tavşancıl Bayraktepe Projesi ile ilgili de bilgi verdi. Bu projelerin sosyal yaşamı canlandıracağına dikkat çekerek, her yaştan vatandaşın huzurla vakit geçirebileceği alanlar oluşturacaklarını ifade etti.
18 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ
Başkan Ömeroğlu’nun konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Toplam 18 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısında, kararların büyük bölümü oy birliği ve oy çokluğu ile kabul edildi. Bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.
KOMİSYON ÜYELERİ BELİRLENDİ
Toplantıda komisyon üyeleri de belirlendi.
Daimi Encümen: Cemil Taşdemir, Suat Çık
Plan ve Bütçe Komisyonu: İnci Aydemir, Mahmut Barış
Bayındırlık Komisyonu: Mevlüt Kaya, Özcan Kaya, Bülent Yaman
Hukuk ve Dilekçe Komisyonu: Fevzi Karadaş, Muhammet Demir, Güler Turgut
2024 FAALİYET RAPORU OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ
Toplantının önemli gündem maddelerinden biri olan 2024 yılı faaliyet raporu, Belediye Meclis Üyesi Osman Akbulut tarafından oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, rapora destek veren meclis üyelerine teşekkür ederek, “2024 yılı boyunca ilçemizin kalkınması ve halkımızın yaşam kalitesinin artırılması için önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Meclisimizin desteğiyle bu çalışmaları daha da ileriye taşıyacağız. Katkı sunan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.
(Ömer İLGEÇ)