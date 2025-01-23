DİLOVASI’NIN İLK BAŞKANI DALKILIÇ VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinin 50 yıla yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik anılarımda çok önemli yeri var. Dilovası’nı ilk kez 16 yaşımda 1976 tarihinde eğitim için Giresun’dan istanbul’a giderken otobüsün camından görmüştüm. O zamanlar Dilovası bir kaç ev bir kaç fabrikanın olduğu bağ ve bahçeli Dilderesi’nin ter temiz aktığı bir yerdi. 1978 yılında Gebze’ye yerleştiğimde Dilovası aşağı Çerkeşli mahallesi olmuş fabrikalar evler giderek çoğalmaya başlamıştı. 1986 yılında belediye olma yolunda ilk adımlar atılmış , Gebze’ye bağlı belde olan Dilovası’nın ilk belde başkanı Anavatan partisinden Ercan Dalkılıç seçilmişti.



ERCAN DALKILIÇ’IN SEÇİLDİĞİ SEÇİMLER

Dalkılıç’ın başkanlık dönemi Dilovası tarihi için çok önemli. Ercan Dalkılıç’ın vefat haberini aldığımda geçmiş yıllar belgesel film halinde gözümün önünden geçti. Son olarak Ercan Dalkılıç ile iki ay önce telefonla görüşmüş Dilovası belediye Başkanlığı hatıralarını kitap olarak yazacağını söylemiş bende bu hatıralarla ilgili belgesel söyleşi yapmak üzere karar almıştık. Keşke merhum Ercan Dalkılıç hatıralarını yazıp kitaplaştırsaydı.



HATIRALAR ÇOK ÖNEMLİ HATIRALAR TARİHİN CANLI ŞAHİDİ



Değerli dost ve kıymetli kültür Adamı 1967’den 2000’li yıllara Dilovası’nın 33 yıllık canlı şahidi. BASF Sümerbank’ın 30 yıllık genel müdür yardımcısı Dr.Metin Eriş bey benim önerim üzerine Dilovası ile ilgili hatıralarını BİR BELDENİN DOĞUŞU DİLOVASI SANAYİCİLER VAKFI kitabını hazırladı Dilovası tarihine ışık tutan bu kitabı inşallah www.iktav.com kültür hizmeti olarak basıp www.devrialem.tv olarak en yakın zamanda belgeselleştireceğiz. Dilovası’nın canlı şahitlerinden Polisan fabrikasının kurucusu duayen sanayici merhum Necmettin Bitlis ile yaptığımız belgesel söyleşiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum.



https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/.../necme.../



Dilovası ile ilgili bu güne kadar yaptığımız araştırmanın linkini sizlerle paylaşıyoruz.



http://www.kulturtarihimiz.com/dilovasi-mirasi/



ERCAN DALKILIÇ’IN ARDINDAN



Gazeteci ve Belgeselci olarak 1987 yılından beri tanıdığım Dilovası belediyesi kurucu başkanı merhum Ercan Dalkılıç’ın cenazesine katılarak son görevimizi yaptım. Cenazede Merhum Dalkılıç’ın başkan seçildiği seçimler ve Dalkılıç’ın başkan olduğu dönemler Dilovası’nın büyüyüp geliştiği küçük bir mahalleden 50 binden fazla insanın yaşadığı bu günkü Dilovası.



GEBZE GAZETESİ’NDEN CANLI YAYIN



https://fb.watch/ibPoqdtMfa/?mibextid=qC1gEa



GEBZE GAZETESİ’NDE YAYINLANAN HABE



http://www.gebzegazetesi.com/.../ercan-dalkikic-vefat...



ERCAN DALKILIÇ VEFAT ETTİ



Kocaeli Dilovası’nın Kurucu Belediye Başkanı Ercan Dalkılıç vefat etti. Kalp krizi sonucu vefat eden Dalkılıç bugün ikindi namazına müteakip Dilovası merkez camisinde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verilecek. Gebze gazetesi olarak Ercan Dalkılıç’a Allah’tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz



ERCAN DALKILIÇ KİMDİR ?



1958 yılında Bingöl’ün Kiğı İlçesinde doğdu. Babasının işi gereği Ankara’ya giderek burada ilk ve orta öğretimini tamamladı. 1970’li yıllarda Dilovası’na yerleşerek, 1985 yılına kadar Kocaeli ile İstanbul’un değişik işletmecilik ve esnaflık yaptı.1986’daki referandumun ardından 1987 yılında yapılan seçimlerde Dilovası beldesi belediye başkanı seçildi. 1989 yılı seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçildi. 1994 yılında tekrar aday oldu ancak seçimleri kaybetti. 1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi Kocaeli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi, 1999-2004 yılları arasında tekrar belediye başkanı seçildi.31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi'nden Kocaeli İli, Dilovası İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.Gebze gazetesi ve devri alem belgesel programı olarak merhum Ercan Dalkılıç'a Allah cc rahmet kederli ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Dilovası belediyesinin kuruluş süreci ile ilgili İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com olarak yaptığımız araştırmayı sizlerle paylaşıyoruz



DİLOVASI BELEDİYESİ VE İLÇESİNİN KURULUŞ TARİHİ



1955 yılında yapılan E-5 karayolunun bu bölgeden geçmesiyle bölge değer kazandı.1960 yıllarında Dilovası’nda sanayileşme başlamış olup 1980’li yıllarda nüfus hızla artarak gecekondulaşmayla birlikte kentleşme başlamıştır. 1964’te Marshall Boya, İzocam, 1969’da Çolakoğlu, Sümerbank, Nasaş, Olmuk-Sa, Lever-İş, Sedef Gemi gibi ardından da Dyo, Basf Sümerbank, Kimaş gibi birçok fabrika kuruldu. Dünyada ve Türkiye de isim yapmış birçok sanayi tesisi Dilovası’nda faaliyet göstermektedir. 31 Aralık 1986 tarih ve 19328 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 33202 nolu karar ile Çerkeşli Köyü ve Muallimköy birleştirilerek Dilovası'nda bir belediye kurulması kararlaştırılmış, söz konusu belediye 7 Haziran 1987 tarihinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinden sonra Dilovası Belediyesi adı altında hizmete başlamıştır.Yukarı Çerkeşli Köyü ile Muallim Köyü’nün daha sonra Dilovası Belediyesi'nden ayrılıp tekrar müstakil bir köy durumuna getirilmesi için bir referandum yapılmış, Çerkeşli Köyü ve Muallim Köy Haziran 1988 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla Dilovası beldesinden ayrılıp tekrar müstakil birer köy durumuna gelmişlerdir.Dilovası ilçesi, 22 Mart 2008 Tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı kanun ile kurulmuştur. İlçenin sınırları, Dilovası beldesi merkez olmak üzere Tavşancıl ilk kademe belediyesinin mahalleleri ile birlikte birleşmesi, Tepecik, Çerkeşli, Köseler ve Demirciler köylerinin bağlanması ile belirlenmiştir. İlçenin nüfusu 50.000 'in üzerindedir. Yüzölçümü 118 km2 dir. (kaynak www.iktav.com Araştırma merkezi Kütüphanesi )

Haber: Ahmet Emirhan Kahraman