Düğün Sandalyesi Türleri ve Kullanım Alanları

Düğünlerde kullanılan sandalyeler, yalnızca oturmak için değil, aynı zamanda mekânın tarzını yansıtmak ve düğün atmosferini tamamlamak için de tercih edilen dekoratif ürünlerdir. Düğün sandalyesi denildiğinde akla ilk gelen modeller; estetik, konforlu ve mekânla uyumlu olması gereken ürünlerdir.

Düğünlerde kullanılan sandalyeler, yalnızca oturmak için değil, aynı zamanda mekânın tarzını yansıtmak ve düğün atmosferini tamamlamak için de tercih edilen dekoratif ürünlerdir. Düğün sandalyesi denildiğinde akla ilk gelen modeller; estetik, konforlu ve mekânla uyumlu olması gereken ürünlerdir.

Piyasada çeşitli tarzlarda düğün sandalyeleri bulunur. Her biri farklı konseptler ve organizasyon türleri için idealdir:

1. Napolyon Sandalye (Napoleon)

Klasik ve zarif tasarımıyla en çok tercih edilen modellerdendir. Genellikle şeffaf, beyaz ya da altın renkleriyle gelir ve şık düğün mekanlarında sıkça yer alır.

2. Tiffany Sandalye (Chiavari)

İnce gövdeli, zarif ve sade bir görünüm sunar. Hem kapalı salonlarda hem açık alan düğünlerinde tercih edilir.

3. Plastik Sandalyeler

Daha uygun maliyetli olan bu modeller, kılıf ve süsleme ile son derece zarif hale getirilebilir. Kalabalık davetler için ekonomiktir.

4. Ahşap Sandalyeler

Rustik, bohem ya da kır düğünü konsepti için harika bir tercihtir. Doğal yapısı sayesinde sıcak ve samimi bir hava katar.

5. Minderli Sandalyeler

Ekstra konfor sunar. Genellikle lüks otel düğünleri ya da özel davetlerde kullanılır.

Kullanım Alanları:

Düğün sandalyeleri yalnızca düğün salonlarında değil, kır bahçelerinde, plaj düğünlerinde, otellerde, organizasyon şirketlerinde ve hatta evde yapılan sade nikah törenlerinde bile kullanılabilir.

Düğün Sandalyesi Dekorasyon Fikirleri

Sadece sandalye seçmek yeterli değildir. Onları dekore etmek, düğünün havasını baştan aşağı değiştirebilir. Basit bir plastik sandalye bile doğru süslemelerle lüks bir görünüme kavuşabilir. İşte bazı popüler düğün sandalyesi süsleme fikirleri:

1. Tül ve Kurdele ile Süsleme

En yaygın süsleme yöntemidir. Özellikle beyaz sandalyelere pastel tonlarda kurdeleler bağlanarak sade ama zarif bir görüntü oluşturulur.

2. Çiçekli Süsleme

Doğal ya da yapay çiçeklerle yapılan süslemeler özellikle açık hava düğünlerinde çok tercih edilir. Sandalyelerin arkasına minik buketler asılarak hoş bir ambiyans yaratılır.

3. Kılıf Kullanımı

Plastik sandalyeler için birebir çözüm sunar. Beyaz, krem ya da düğün temasına uygun renkteki kılıflarla sandalyeler bütünlük sağlar. Kılıf üzerine fiyonk eklemek yaygındır.

4. Kişisel Etiket ve Kartlar

Her davetliye özel isim kartlarının sandalyelere asılması hem estetik hem de düzen açısından avantaj sağlar.

5. Rustik Aksesuarlar

Ahşap sandalye süslemelerinde jüt ip, hasır detaylar, lavanta gibi rustik öğeler kullanılabilir.

Bu tarz süslemeler sadece estetik katmakla kalmaz, düğün konseptiyle sandalyeler arasında görsel bir bağ kurarak ortamı tamamlar.