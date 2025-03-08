DÜNYA KADINLAR GÜNÜ İKTAV VAKFI KÜTÜPHANESİ VE FADİME HALA ROMANI
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 8 mart Dünya Kadınlar günü ile ilgili paylaşımını sizlere sunuyoruz.
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ İKTAV VAKFI KÜTÜPHANESİ VE FADİME HALA ROMANI
Yazan : ismail Kahraman (www.gebzegazetesi.comBelgeselcinin Not Defteri Köşesi )
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ İKTAV VAKFI KÜTÜPHANEMİZİN MANEVİ KURUCUSU FADİME HALAMIN VAKIF VASİYETİ VE FADİME HALA ROMANI İLE KUTLUYORUM
İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ İKTAV VAKFI ARAŞTIRMA MERKEZİ www.iktav.com KÜTÜPHANEMİZİN KURULUŞU RAHMETLİ FADİME HALAMIN 1968'DE BANA HEDİYE ETTİĞİ KİTAPLA BAŞLAR.
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ DOLAYISI İLE KÜTÜPHANEMİZİN MANEVİ KURUCUSU FADİME HALAM İLE ÇOCUKLUK HATIRALARIM FADİME HALAMIN VAKIFLARLA İLGİLİ VASİYETİNİ SİZLERLE KİTAP SEVGİSİ VE FADİME HALA ROMANI İLE PAYLAŞMAK İSTİYOTUM
YAZAR HÜLYA EKMEKÇİ TARAFINDAN YAZILAN FADİME HALA ROMANI İLE İLGİLİ BİLGİ NOTU
FADİME HALA ROMANI DEVRİ ALEM YAYINLARINDAN OKUYUCU İLE BULUŞTU
YAZAR HÜLYA EKMEKÇİDEN TARİHİ ROMAN
Bölgemizin tanınmış yazarlarından Kocaeli kadın şair ve yazarlar platformu üyesi Hülya Ekmekçi birinci dünya harbi kurtuluş savaşı ve seferberlik yıllarına ışık tutan tarihi bir romana imza attı.
Fadime Hala romanı gazetemizin kurucusu ve TGRT belgesel tv devri alem belgesel program yönetmeni İsmail Kahraman tarafından 1982 yılında kurulan Devri alem yayınlarından çıktı.Kitap Yurdu tarafından dağıtım ve satışa sunuldu.
Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Devri alem yayınları www.devrialem.tv olarak Hülya Ekmekçiyi kutluyor Kocaeli kadın şair ve yazarlar platformu KOŞ YAZ PLATFORMUNA teşekkür ediyor. Hülya hanım efendinin Fadime Hala romanı ile ilgili KOŞ YAZ PLATFORMU sosyal medya sayfasından yapılan paylaşımını Gebze gazetesi okurlarımızın bilgisine sunuyoruz.
KOŞYAZ PLATFORMU SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI
Kıymetli Hülya Ekmekçi,
@hulyaekmekci80
Yeni romanınız Fadime Hala’nın yayımlanmasını en içten dileklerimizle kutluyoruz! Gerçek bir hayat hikâyesine dayanması ve vatan sevgisini böylesine güçlü bir şekilde anlatması, eserinize ayrı bir anlam katıyor. Bu kıymetli çalışmanın okurlarla buluşması, edebiyat dünyası için büyük bir kazançtır.
Yolunuz açık, kaleminiz daim olsun. Fadime Hala’nın gönüllere dokunması ve nice okura ilham olması dileğiyle…
Sevgiler, başarılar!
@haceraliogluyakuti
Fadime Hala Arka Kapak Yazısı
“Fadime halanın yüreğindeki vatan aşkı çocukluğundan kalmıştı. Şehit yetimi olması bir
tarafa yokluğa rağmen kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla çocuğuyla vatanın nasıl korunduğuna
şahit olmasından geliyordu vatan aşkı. “Vatan” deyince kanı başka hareket ediyordu. “Vatan”
deyince yüreği yanıyordu. “Vatan” deyince, babasını cepheye uğurladığı o gün geliyordu
gözlerinin önüne… “Vatan” deyince yüreğinde silahlar patlıyordu… Yüreği patlıyordu…
Öyle seviyordu Fadime hala vatanını.”
FADİME HALA ROMANININ YAZARI HÜLYA EKMRKÇİ NİN FADİME HALA ROMANI İLE İLGİLİ PAYLAŞIMI
Merhaba Kıymetli Dostlar.
Bugün huzurlarınıza bizi mutlu eden güzel bir haberle geldik. Ne zamandır çalışmalarını sürdürdüğümüz, kısa bir süre önce Sayın İsmail Kahraman Hocamla sözleşmesini imzaladığımız, yeni romanımız "Fadime Hala" yayınlandı ve bugün Kitap Yurdu'nda satışa sunuldu. Mutluluğumuzu sizlerle paylaşmanın onurunu yaşıyoruz.
"Fadime Hala" romanı gerçek bir hayat hikâyesidir.
Fadime hala hakkında fikir sahibi olmanız açısından kitabımızın arka kapak yazısının bir bölümünü paylaşıyorum, izninizle.
“Fadime halanın yüreğindeki vatan aşkı çocukluğundan kalmıştı. Şehit yetimi olması bir
tarafa yokluğa rağmen kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla çocuğuyla vatanın nasıl korunduğuna
şahit olmasından geliyordu vatan aşkı. “Vatan” deyince kanı başka hareket ediyordu. “Vatan”
deyince yüreği yanıyordu. “Vatan” deyince, babasını cepheye uğurladığı o gün geliyordu
gözlerinin önüne… “Vatan” deyince yüreğinde silahlar patlıyordu… Yüreği patlıyordu…
Öyle seviyordu Fadime hala vatanını.”
Fadime hala ile bizi tanıştıran, eserimizi oluştururken verdiği bilgiler ile hassas ve özenli bir şekilde çalışmamızı sağlayan ve desteklerini bizden esirgemeyen Sayın İsmail Kahraman Hocamıza;
Sahibi olduğu yayınevine ve kitabımızı özenle yayına hazırlayan yayınevi çalışanlarına;
Desteklerini her zaman hissettiğim canım aileme ve
Siz kıymetli dostlarıma yürekten, sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
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