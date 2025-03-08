Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 8 mart Dünya Kadınlar günü ile ilgili paylaşımını sizlere sunuyoruz.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ İKTAV VAKFI KÜTÜPHANESİ VE FADİME HALA ROMANI

Yazan : ismail Kahraman (www.gebzegazetesi.comBelgeselcinin Not Defteri Köşesi )

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ İKTAV VAKFI KÜTÜPHANEMİZİN MANEVİ KURUCUSU FADİME HALAMIN VAKIF VASİYETİ VE FADİME HALA ROMANI İLE KUTLUYORUM

İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ İKTAV VAKFI ARAŞTIRMA MERKEZİ www.iktav.com KÜTÜPHANEMİZİN KURULUŞU RAHMETLİ FADİME HALAMIN 1968'DE BANA HEDİYE ETTİĞİ KİTAPLA BAŞLAR.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ DOLAYISI İLE KÜTÜPHANEMİZİN MANEVİ KURUCUSU FADİME HALAM İLE ÇOCUKLUK HATIRALARIM FADİME HALAMIN VAKIFLARLA İLGİLİ VASİYETİNİ SİZLERLE KİTAP SEVGİSİ VE FADİME HALA ROMANI İLE PAYLAŞMAK İSTİYOTUM

YAZAR HÜLYA EKMEKÇİ TARAFINDAN YAZILAN FADİME HALA ROMANI İLE İLGİLİ BİLGİ NOTU

FADİME HALA ROMANI DEVRİ ALEM YAYINLARINDAN OKUYUCU İLE BULUŞTU

YAZAR HÜLYA EKMEKÇİDEN TARİHİ ROMAN

Bölgemizin tanınmış yazarlarından Kocaeli kadın şair ve yazarlar platformu üyesi Hülya Ekmekçi birinci dünya harbi kurtuluş savaşı ve seferberlik yıllarına ışık tutan tarihi bir romana imza attı.

Fadime Hala romanı gazetemizin kurucusu ve TGRT belgesel tv devri alem belgesel program yönetmeni İsmail Kahraman tarafından 1982 yılında kurulan Devri alem yayınlarından çıktı.Kitap Yurdu tarafından dağıtım ve satışa sunuldu.

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Devri alem yayınları www.devrialem.tv olarak Hülya Ekmekçiyi kutluyor Kocaeli kadın şair ve yazarlar platformu KOŞ YAZ PLATFORMUNA teşekkür ediyor. Hülya hanım efendinin Fadime Hala romanı ile ilgili KOŞ YAZ PLATFORMU sosyal medya sayfasından yapılan paylaşımını Gebze gazetesi okurlarımızın bilgisine sunuyoruz.

KOŞYAZ PLATFORMU SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Kıymetli Hülya Ekmekçi, @hulyaekmekci80

Yeni romanınız Fadime Hala’nın yayımlanmasını en içten dileklerimizle kutluyoruz! Gerçek bir hayat hikâyesine dayanması ve vatan sevgisini böylesine güçlü bir şekilde anlatması, eserinize ayrı bir anlam katıyor. Bu kıymetli çalışmanın okurlarla buluşması, edebiyat dünyası için büyük bir kazançtır.

Yolunuz açık, kaleminiz daim olsun. Fadime Hala’nın gönüllere dokunması ve nice okura ilham olması dileğiyle…

Fadime Hala Arka Kapak Yazısı

“Fadime halanın yüreğindeki vatan aşkı çocukluğundan kalmıştı. Şehit yetimi olması bir tarafa yokluğa rağmen kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla çocuğuyla vatanın nasıl korunduğuna şahit olmasından geliyordu vatan aşkı. “Vatan” deyince kanı başka hareket ediyordu. “Vatan” deyince yüreği yanıyordu. “Vatan” deyince, babasını cepheye uğurladığı o gün geliyordu gözlerinin önüne… “Vatan” deyince yüreğinde silahlar patlıyordu… Yüreği patlıyordu… Öyle seviyordu Fadime hala vatanını.”

FADİME HALA ROMANININ YAZARI HÜLYA EKMRKÇİ NİN FADİME HALA ROMANI İLE İLGİLİ PAYLAŞIMI