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Dünya Sulak Alanlar Günü, ‘Flamingo Şenliği’ ile kutlandı

Büyükşehir tarafından İzmit Körfezi Sulak Alanı’nda düzenlenen 2. Flamingo Gözlem Şenliği’nde alanda kışlayan 430 flamingo katılımcılar tarafından gözlemlendi

Dünya Sulak Alanlar Günü, ‘Flamingo Şenliği' ile kutlandı

04 Şubat 2025 Salı 10:52

 İzmit Körfezi Sulak Alanı’nda düzenlenen 2. Flamingo Gözlem Şenliği, doğaseverleri bir araya getirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, DKMP yetkilileri ve 150’yi aşkın doğa tutkunu, flamingoları gözlemlemek ve doğayı keşfetmek için buluştu.

 

DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİNİN KATKISI GÖRÜLDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Doğa Kocaeli” etkinlikleri kapsamında düzenlediği “2. Flamingo Gözlem Şenliği” doğa tutkunlarını İzmit Körfezi Sulak Alanı’nda buluşturdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, DKMP yetkilileri ve 150’yi aşkın doğasever, flamingoların zarafetini izlemek ve doğanın sunduğu eşsiz manzarayı keşfetmek için bu özel etkinlikte bir araya geldi. 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamındaki etkinlik kapsamında yapılan gözlemlerde 39 farklı kuş türü ve 170 kayıt tutulurken, İzmit Sulak alanında kışlayan 430 flamingo katılımcılar tarafından gözlemlendi. Geçtiğimiz yıla göre artış gösteren popülasyondaki sayı; İzmit Körfezi Doğu baseninde gerçekleştirilen dip çamuru temizliğinin bölgedeki biyoçeşitliliğin gelişmesine katkı sunduğunu ve doğa koruma çalışmalarının başarısını bir kez daha ortaya çıkardı.

 

SANAT, DOĞA VE ÇEVRE TEMALI ETKİNLİKLER

Şenlik boyunca doğayı koruma ve farkındalık yaratma adına birçok etkinlik düzenlendi. Kocaeli’nin Kuşları Sergisi”, “Su Kuşu Sayımı” ve “Kıyı Temizliği” ile doğanın korunmasına katkı sağlanırken, “Allı Turna Tuval Çalışması” ve “Kuş Yemliği” yapımı ile sanata doğayla iç içe anlam katıldı.

 

PELİKAN VE ŞAHİN DOĞAYA SALINDI

Etkinliğin en unutulmaz anlarından biri ise Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavisi tamamlanan bir pelikan ve bir şahinin doğal yaşam alanına geri salınması oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş’in eşliğinde salınan pelikanın beslenmeye başladığı ve sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlendi. Ayrıca Komek Sepeti ve DKMP stantları, doğa dostu projeler hakkında bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.
(Ömer İLGEÇ)

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