Dünyanın En ince Halısı: Hereke ipek Halı

El sanatlarımızda bir dünya markası olan Hereke İpek halıları ile ilgili İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi olarak Altay dağlarında 2500 yıl önce dokunan Pazırık halısından Hereke İpek halısına halının izini sürerek halı ile ilgili birçok bilgi belge ve arşive ulaşıldı.6 yıl önce Belgeselci İsmail Kahraman'ın belgesel söyleşisini yaptığı Dünya'nın En İnce Halısı: Hereke ipek Halı haberi sizlerle.

Dünya'n ın En İnce Halısı! - Nuray Kıvanç ve İbrahim Astam ile Özel Röpor taj'ı izlemek için linke tıklayınız.

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El sanatlarımızda bir dünya markası olan Hereke İpek halıları ile ilgili İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi olarak Altay dağlarında 2500 yıl önce dokunan Pazırık halısından Hereke İpek halısına halının izini sürerek halı ile ilgili birçok bilgi belge ve arşive ulaşıldı.





Altay dağlarında 2500 yıl önce dokunan Pazırık halısından Hereke İpek halısına halının izini sürerek halı ile ilgili birçok bilgi belge ve arşive ulaşıldı.Toplanılan arşiv İktav Araştırma Merkezi kütüphanesinde Tarih ve Kültür araştırmacılarının bilgisine sunuldu.

Dünyanın en ince halısı İpek halısı Kocaeli’nde İbrahim Astam adlı bir halı tüccarı tarafından 20 yıl önce dokutulan Hereke İpek Halısını dokuyan Nuray Kıvanç hanımla İzmit Hatip köyünde halıyı dokuduğu evdeki odasında söyleşi yaparak halıyı nasıl dokuduğunu anlattı.

Halının Sahibi İbrahim Astam ise halının her bakımdan çok önemli olduğunu bir sanat eseri olan halıya kültür bakanlığının sahip çıkmasını istedi.

Dünyanın en ince İpek Halısı olarak Kültür ve Sanat tarihimize giren halı ile ilgili basın ve medya halıya büyük ilgi gösterdi birçok basın yayın kuruluşunda yer alan haberi sizlerle paylaşıyoruz.

Dünya'nın En İnce Halısına Paha Biçilemiyor !

5 yılda dokunan ve Dünya'nın en ince halısı olarak rekorlar kitabına girmesi beklenen Hereke halısı 50 bin Dolar'a mal oldu. Saf ipekten halının 1 santimetrekaresinde bin 24 düğüm var.

Halının sahibi İbrahim Astam, günde 8 saat çalışarak halıyı 5 yılda dokuyan Nuray Kıvanç’a emeğinin karşılığı olarak bir ev, bir Mercedes araba ve belli miktarda aylık ücret ödedi..

49 santimetre eninde ve 76 santimetre boyunda olan Hereke halısı, Guinness Rekorlar Kitabı’nda yerini almaya aday. Baba mesleği olan halıcılığa önce Kayseri’de başlayan ve 1976 yılında memleketini terk ederek Hereke’ye gelen İbrahim Astam, uzun yıllar Hereke halısına âşık bir hayat sürdürüyor.

Saf ipekten dokunan halının 1 santimetrekaresinde bin 24 düğüm var. Kocaeli’de 5 yılda dokunan ve Dünya'nın en ince halısı olarak rekorlar kitabına girmesi beklenen saf ipek olan Hereke halısının Dünya'da bir eşi daha yok. 49 santimetre eninde ve 76 santimetre boyunda olan Hereke halısı ile ilgili Astam şunları söyledi. “Şu anda dünyanın en ince halısı, 26’ya 26 dediğimiz özelliktedir. Yani, santimetrekaresine 676 düğüm atılarak yapılan halıdır. Bizim dokuttuğumuz halı ise, 32’ye 32 dediğimiz özelliktedir. Santimetrekaresinde 1024 düğüm bulunmaktadır. Böyle bir halının dünyada bir benzeri yoktur.”

Halının 5 yıllık macerasını ise şöyle anlattı: “Yaz–kış hep 19 derece sıcaklıkta ve klimalı bir oda hazırlandı. Çünkü, bu halının dokunmasında, halının dokunduğu mekan çok önemlidir. Dokuyan kişinin ellerinin ne terlemesi ne de üşümesi gerekirdi. Bu denge iyi sağlanmadığı zaman, dokunan halı çürüyebilirdi. Saç kılından daha ince olan ipleri kopabilir ve özelliğini kaybedebilirdi. Halının hammaddesi olan ipeğin kozası dahi özel. Ameliyatlarda kullanılan hakiki ipek kozasından elde edildi. Elde edilen bu ipekler, çok özel bir şekilde ip haline getirildi. Halının dokunduğu ip kıldan çok daha ince bir yapıdadır.” Halı motifinin Yavuz Sultan Selim tarafından 17. yüzyılda Kahire’ye düzenlenen seferde getirildiğini belirten Astam, “Bu Topkapı denilen bir desendir. Halı, Kaşıkçı elmasından çok daha kıymetlidir. Üzerinde dört halifenin ismi, Ayetü’l–Kürsü, Nur Suresi’nin 35. ayeti ve Allahu Ekber gibi ifadeler yer alıyor. Bütün yazılar ve desenler en ince ayrıntısına kadar görünmektedir. 26 ayrı renk ip kullanılmıştır. Bakış açısına göre şekil ve renk almaktadır.” dedi. Astam, paha biçemediği halıyı özel kutusunda ve çelik kasada saklıyor. Halıyı dokuyan iki çocuk annesi Nuray Kıvanç, yaptığı işin büyük bir sabır gerektirdiğini söyledi. Kıvanç, “Tam 5 yılımı verdim bu halıya. Birçok kez bırakmak istedim. Ancak, mal sahibinin kararlı tutumu nedeniyle devam ettim. Parmaklarım nasır bağladı. Santimetrekaresine, saç kılından daha ince bir iplikle 1024 düğüm atmak, neredeyse bir mucize olarak nitelendirilebilir derecededir. Kimi zaman ağladım, kimi zaman duygulandım. Şimdi ise, onurluyum–gururluyum ve dünyanın en değerli ve en ince halısını dokuduğum için çok sevinçliyim.” dedi. Hereke Halıları Derneği Başkanı Erhan Ör, Astam’ın dokuttuğu halının dünyada tanıtılmasının çok önemli olduğunu belirterek, “Dünyada eşi benzeri olmayan bu halı, Hereke halısının dünyaya tanıtımına katkı sağlayabilir.” şeklinde konuştu.



























