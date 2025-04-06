Ekmek zammı kapıda

Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar, temel gıda maddelerinden ekmeğe de zam beklentisiyle karşı karşıya. BOTAŞ'ın ekmek üreticilerine sattığı doğal gaza yaptığı yüzde 21,59 oranındaki yüksek zam, Kocaeli fırıncılarını da zor durumda bırakacak gibi görünüyor.

Edinilen bilgilere göre, BOTAŞ'ın birim gaz fiyatını 8,54 TL'den 10,39 TL'ye yükseltmesi, üretim maliyetlerini önemli ölçüde artırdı. Kocaeli'deki fırıncı esnafının da bu maliyet artışını önümüzdeki günlerde ekmek fiyatlarına yansıtması kaçınılmaz olarak görülüyor.

ZAM DALGASINA EKMEK DE EKLENİYOR

Hatırlanacağı üzere, Türkiye genelinde yüksek enflasyon etkisini sürdürürken, enerji maliyetlerindeki artışlar da vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce elektrik tarifelerinde yüzde 25'lik bir artış yaşanmış, sanayi tüketicileri için doğal gaz fiyatları da yüzde 20 oranında yükseltilmişti. Şimdi ise bu zam dalgasına ekmek de ekleniyor.

EKMEK 15 TL OLMUŞTU

Kocaeli'de ekmek fiyatları bölgelere göre farklılık gösterse de, genel olarak 200 gram ekmeğin fiyatı 10 TL'ydi, 240 gram olarak belirlenen ekmeğin fiyatı 15 TL'ye çıkartılmıştı. Ancak artan maliyetler sonrası, Kocaeli Fırıncılar Odası'nın da yakın zamanda yeni bir fiyat tarifesi belirlemesi bekleniyor.