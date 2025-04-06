Ekmek zammı kapıda

ZAM DALGASINA EKMEK DE EKLENİYOR
Hatırlanacağı üzere, Türkiye genelinde yüksek enflasyon etkisini sürdürürken, enerji maliyetlerindeki artışlar da vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce elektrik tarifelerinde yüzde 25'lik bir artış yaşanmış, sanayi tüketicileri için doğal gaz fiyatları da yüzde 20 oranında yükseltilmişti. Şimdi ise bu zam dalgasına ekmek de ekleniyor.
EKMEK 15 TL OLMUŞTU
Kocaeli'de ekmek fiyatları bölgelere göre farklılık gösterse de, genel olarak 200 gram ekmeğin fiyatı 10 TL'ydi, 240 gram olarak belirlenen ekmeğin fiyatı 15 TL'ye çıkartılmıştı. Ancak artan maliyetler sonrası, Kocaeli Fırıncılar Odası'nın da yakın zamanda yeni bir fiyat tarifesi belirlemesi bekleniyor.