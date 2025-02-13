EMITT Turizm Fuarı’na Kocaeli imzası

Kocaeli’nin sahip olduğu turizm potansiyelini Türkiye’ye ve dünyaya sunmak için birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 28’incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Kocaeli’ni tanıttı.

KOCAELİ’NİN KÜLTÜREL BİRİKİMİ VE TURİZM POTANSİYELİ TANITILDI

Avrupa’nın en büyük turizm fuarları arasında yer alan, uluslararası turizm dünyasının buluşma noktası olan ve her yıl 30 bine yakın sektör profesyonelini ve dünyanın dört bir yanındaki seyahat şirketlerinin sunduğu seyahat fırsatlarından faydalanmak isteyen binlerce tatil tüketicisini ağırlayan EMITT 28. kez kapılarını açtı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de bu kapsamda zengin bir kültürel birikime ve turizm potansiyeline sahip olan Kocaeli’ni Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak için fuardaki yerini aldı.

KOCAELİ STANDINA YOĞUN İLGİ OLDU

Avrupa’nın en büyük turizm fuarları arasında yer alan 28. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), Kocaeli’nin turizm potansiyelini tanıtmak için önemli bir platform oldu. “Gözlerinize İnanacaksınız” markasıyla kurulan Kocaeli standı, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kocaeli İl Kültür Turizm Müdürlüğü, TÜRSAB Kocaeli Seyahat Acenteleri, Kartepe Teleferiği, Komeksepeti hediyelik ürünleri, ilçe belediyeleri ve Kartepe Turizm İşletmeleri fuarda yer aldı.

TURİZM FİRMALARI KOCAELİ'YE DAVET EDİLDİ

Fuar kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler sonrası farklı ülkelerden tur operatörleri ve acenteler, Nisan-Mayıs aylarında Kocaeli’ne davet edildi. Ziyaretçilere Kocaeli Turizm Rehberi, Doğa Turizmi Parkurları, Mavi Bayraklı Plajlar, Kocaeli Turizm Haritası ve çeşitli tanıtım materyalleri sunularak şehrin turizm çeşitliliği aktarıldı.

BAŞKAN VEKİLİ BERNA ABİŞ’TEN DESTEK

EMİTT Turizm Fuarına katılım sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremleri en acı şekilde hisseden illerden Hatay ve Adıyaman’ın stantlarını ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. Gün boyunca Kocaeli standında yer alan Abiş, ziyaretçilerle birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

KOCAELİ TANITIM GÜNÜ DÜZENLENDİ

Kocaeli’nin özel bir stantla yerini aldığı fuarda yerli ve yabancı ziyaretçilere Kocaeli’nin turizm destinasyonları hakkında bilgi verildi. Ayrıca fuarın ikinci gününde “Kocaeli Tanıtım Günü” düzenlendi. Tanıtım gününde ziyaretçilere şehrin turizm destinasyonları hakkında bilgi verilirken, Kocaeli’nin yöresel lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünleri olan Mancarlı Pide, Kandıra Manda Yoğurdu, Sütlü Nuriye, İzmit Simidi, İzmit Pişmaniyesi, Kandıra Köy Peyniri, Eşme Ayva Cezeryesi, Kabaklı Kıvırma ve Saray Helvası gibi lezzetler katılımcıların beğenisine sunuldu.

KARTEPE TELEFERİK PROJESİNE BÜYÜK İLGİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 50 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürdüğü Kartepe Teleferik Projesi de EMİTT Turizm Fuarında tanıtılan ve büyük ilgi gören önemli projelerden oldu. Turistlerin İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü’nü aynı anda izleyerek Samanlı Dağları’nın zirvesine ulaşacağı Kartepe Teleferiği hakkında turizm profesyonellerine tanıtım yapılarak bilgi verildi.

TURİZM FİLMLERİ ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU

Kocaeli turistik rotalarının ve simgelerinin sergilenmesinin yanı sıra stantta kurulan ekranda Uluslararası Turizm Filmleri Festivali’nde en iyi film ödülünü alan “Show Me Kocaeli” filmi, “Havadan Kocaeli” filmleri gösterime sunuldu. Film özellikle yabancı konuklara kentin turistik değerlerini tanıttı.

HEDİYE ÇEKİLİŞLERİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Kentin turizm potansiyelinin en iyi şekilde tanıtılmasının hedeflendiği EMITT Fuarı’nda, Kocaeli standı ziyaretçilerine kentin önemli turizm destinasyonlarından sürpriz hediyeler verildi. Bungalow ve otel konaklama, Kartepe ve Başiskele bölgesinde kahvaltı ve akşam yemekleri, Kartepe’de ATV turu ve zipline gibi macera turları, Kartepe Teleferik Bileti gibi hediyeler fuar süresince Kocaeli standında gerçekleşen çekilişlerle ziyaretçilerine dağıtıldı.

(Ömer İLGEÇ)