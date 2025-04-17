Emlakçılara doğru yatırım stratejileri anlatıldı

Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Emlakçılar Odası iş birliğinde emlakçılar ve gayrimenkul danışmanlarına yönelik “Kriz Dönemlerinde Yatırım Stratejileri” konulu eğitim düzenlendi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen seminerde konuşan Doç. Dr. Ramazan Kağan Kurtoğlu, kriz dönemlerinde doğru yatırımın stratejilerini anlattı.

EMLAKÇILAR BİLGİLENDİRİLRDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Kriz Dönemlerinde Yatırım Stratejileri” konulu eğitim düzenleyerek emlakçıları bilgilendirdi. Emlakçılar ve gayrimenkul danışmanlarının katılım sağladığı eğitimde, özellikle kriz dönemlerinde doğru yatırım stratejilerinin nasıl belirleneceği konusunda detaylı bilgiler verildi. Bu kapsamda alanında uzman isim olan Doç. Dr. Ramazan Kağan Kurtoğlu, krizlerin ekonomik belirsizlik yarattığı dönemlerde yatırımcıların nasıl doğru kararlar alabileceğini ve piyasaların değişen koşullarına nasıl uyum sağlayabileceğini katılımcılara aktardı.

“STRATEJİ GELİŞTİRMELİYİZ”

Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Kriz Dönemlerinde Yatırım Stratejileri” eğitiminde konuşan Kurtoğlu, dünyadaki değişimlerin hızla ilerlediğini belirterek, bu değişimlere ayak uydurmanın önemini vurguladı. Kadınların toplumsal değişimin dinamosu olduğunu ifade eden Kurtoğlu, İslam dünyasının, bilim ve teknolojiye daha fazla yatırım yaparak geleceğe yönelik stratejiler geliştirmesi gerektiğini söyledi.

“TEKNOLOJİK DEĞİŞİM ZORUNLU”

Konuşmasında teknolojinin İslam dünyası için hayati bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Kurtoğlu, özellikle elektromanyetik sistemler ve biyogenetik gibi ileri düzey teknolojilerin hızla geliştiğini belirtti. Bu alanlarda geri kalmanın İslam dünyasını büyük zorluklarla karşı karşıya bırakacağını belirten Kurtoğlu, “Teknolojik devrimler sadece ekonomik büyüme için değil, toplumsal yapının sürdürülebilirliği için de kritik. Bu gelişmelere ayak uydurmak sadece gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmek için değil, aynı zamanda küresel bir güç olabilmek için de zorunlu hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“TEKNOLOJİYE YATIRIM YAPMALIYIZ”

Türkiye özelinde doğum oranlarındaki düşüşün, gelecekte iş gücü ve ekonomik büyüme açısından ciddi sorunlara yol açabileceğini sözlerine ekleyen Kurtoğlu, bu durumun teknolojiye yatırım yapmanın ve genç nüfusu bilim ve teknoloji alanlarına yönlendirmenin önemli olduğunu hatırlattı.



(Ömer İLGEÇ)