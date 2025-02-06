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Encümende 14 markete ceza onaylandı

Büyükşehir’in encümen toplantısında, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda yer aldığı tespit edilen 14 markete uygulanacak cezai işlem görüşüldü

Encümende 14 markete ceza onaylandı

06 Şubat 2025 Perşembe 11:26

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin haftalık olağan encümen toplantısında Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından gündeme getirilen 14 marketin cezası onaylandı.

 

ÖNEMLİ HUSUSLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi haftalık encümen toplantısında 204 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri arasında vatandaşların sağlığı için tespit edilmiş önemli hususlar da gündeme getirildi. Zabıta Daire Başkanlığı tarafından yapılan denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda yer aldığı tespit edilen 14 markete uygulanacak cezai işlem görüşüldü. Tespit edilen marketlere ayrı ayrı para cezası verilmesi onaylandı. Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince toplamda 41.342 TL para cezası uygulanması gerektiği onaylandı.

 

GIDA ÜRÜNLERİ DİKKATLE İNCELENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, denetimlerde ürünlerin tazeliği, iş yerinin hijyeni ve ruhsat belgelerini denetliyor. Ekipler, denetimler esnasında kusurlu ürünleri tespit ettiğinde ürünleri topluyor ve yasalar çerçevesinde cezai işlem uyguluyor. Bu kapsamda il genelindeki denetimlerde işi çok sıkı tutan ve gıda ürünlerini dikkatli bir şekilde inceleyen ekipler, 14 markette son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit etti. Ürünleri imha eden ekipler, oluşabilecek sağlık sorunlarının önüne geçerek vatandaşın yanında oldu. Ekipler ayrıca iş yerlerine hijyen konusunda uyarılar ve bilgilendirmelerde de bulundu.
(Ömer İLGEÇ)

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