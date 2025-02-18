ERZİNCAN İLİÇTEKİ MADEN FACİASINDAN DERS ALINSIN

Bugün (29 Ocak 2022 ) günü Ata memleketim doğum yerim Giresun’a gelecek Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan'a belgesel Tadında Giresun Mektubu yazmak istedim.

Doğduğun yere değil doyduğun yere bak sözüne hep karşı çıktım.

Doğduğunuz yerde bizim.

Doyduğumuz yerde bizim diyorum.

Ata ve dedelerimin mezarı olan doğum yerleri çocukluk yıllarımın geçtiği Giresun bölgesini hiç unutmadım. Doyduğum ve mezar yerimin olduğu Kocaeli Gebze’ye sahip çıktığım kadar Glresun bölgesine sahip çıkıp belgeseller çekiyor kitaplar yazıyor sorun ve sıkıntılarını dile getiriyorum.