ERZİNCAN İLİÇTEKİ MADEN FACİASINDAN DERS ALINSIN

GİRESUN MİLLETVEKİLLERİ VE GİRESUN VALİSİNİ ESPİYE KIZILKAYA MADEN DAĞLARINDA İNCELEME YAPMAYA DAVET EDİYORUZ.
GEBZE GAZETESİNDE YAYINLANAN CANLI HABER
GİRESUN ESPİYE KIZILKAYA MADEN DAĞLARINDAKİ ÇEVRE KATLİAMI www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYININDA ARAŞTIRMACI GAZETECİ VE TGFT'DE HER GÜN YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAM YÖNETMENİ İSMAİL KAHRAMAN EYLÜL 2023 TARİHİNDE ÖNEMLİ BİLGİLER VERİYOR.
CANLI HABERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
ERZİNCAN İLİÇTE MEYDANA GELEN MADEN FELAKETİ
CUMHURBAŞKANI SN. ERDOĞANA GİRESUN'DA YAŞANAN ÇEVRE KATLİAMI İLE İLGİLİ AÇIK MEKTUP BELGESELCİ OLARAK YAZMIŞTIK.
BELGESELCİNİN NOT DEFTERİNDE TARİHE NOT DÜŞTÜK.
Cumhurbaşkanına Belgesel Tadında Giresun Mektubu
Bugün (29 Ocak 2022 ) günü Ata memleketim doğum yerim Giresun’a gelecek Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan'a belgesel Tadında Giresun Mektubu yazmak istedim.
Doğduğun yere değil doyduğun yere bak sözüne hep karşı çıktım.
Doğduğunuz yerde bizim.
Doyduğumuz yerde bizim diyorum.
Ata ve dedelerimin mezarı olan doğum yerleri çocukluk yıllarımın geçtiği Giresun bölgesini hiç unutmadım. Doyduğum ve mezar yerimin olduğu Kocaeli Gebze’ye sahip çıktığım kadar Glresun bölgesine sahip çıkıp belgeseller çekiyor kitaplar yazıyor sorun ve sıkıntılarını dile getiriyorum.
Giresunda son 35 yıldan beri çok büyük çevre katliamları yaşanıyor dere ve ırmaklardan kum ve çakıl alınarak dere yatakları değişiyor ormanlarda traş kesim yapılıp iğne yapraklı ormanlar dikildiği için heyelanlar yaşanıyor maden arama bahanesi ile tarih doğa değeri olan dağlarda açık kürümeler yapılıyor son olarak Şebinkarahisar da siyenör havuzu çöktüğü için günlerce yeşil ırmağın en büyük kolu Kelkit Çayı zehir aktı bu konuları gündeme taşıdığımız yazımın linkini bugün Giresun'a gelecek sayın Cumhurbaşkanımızın bilgi ve ilgilerine sunarak Ata mirasımız doğum yerim çocukluk hatıram Giresun'a vefa borcumu ödemeye çalışıyorum.
Ak Partinin Kuruluş Tarihinde Giresun ve Gebze'nin Yeri ve Önemi
Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan'ın Ak partiyi kurduğu tarihlerde ilk yurt içi gezisine Giresun Alucra ilçesinde düzenlenen ekin festivalinde yaptığı konuşma ile başlamıştı.
İlk mitingi de partinin kuruluşundan hemen sonra Kocaeli Gebze'de düzenlemiş mitinge büyük Kayılım olmuştu mitingi gazeteci ve belgeselci olarak takip etmiştim.
Giresun'da Sel Felaketi ve Çevre
Geçtiğimiz yıl Giresun bölgesinde yaşanan sel felaketinden hemen sonra Giresun'a gitmiş birçok insanın öldüğü sel felaketinin yaralarını sarmak için alınan önlemli kararları açıklamış. Başta Harşit ırmağı olmak üzere dere yataklarından alınan büyük Sel felaketi ve çevre katliamlarına neden olan kum ve çakıl ocaklarına dur demişti. Konuyla ilgili Gebze de 38 yıldan beri yayın yapan kurucusu olduğum 38 yıldır baş makale yazdığım Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşesinde yazdığım makalemi de bugün Giresun’a gelecek sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bilgilerine sunmayı doğduğum yerim olan Giresun'a vefa borcu olarak görev kabul ediyorum.
Giresun'da Yol Hikayesi Belgeseli
Doğukaradeniz Bölgesin en önemli sorunu yoldur Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın Karadeniz sahil yolu ve köy yollarına verdiği önemi yakından biliyorum.
çocukluk yıllarımda yol olmadığı için bugün iki saatde gidilen yaylalara yağmur çamur üç günde gidiyorduk. İlk okulda eviniz uzak okduğu için öğle yemeklerimizi yemeden okuduk köyüme ilk yolun insan gücü İle açıldığı yoldan kaymakamım jipinin köye geldiği günü hiç unutmamam Devri alem programı olarak Giresun'da yol hikayesi belgeselimi paylaşmak istiyorum.
Giresun'da Sel Felaketi Belgeseli
Başta TGRT belgesel tv olmak üzere birçok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak hazırladığımız Giresun'da sel felaketi belgeselimizi bugün 29 Ocak 2022 tarihinde Giresun’a gelecek sayın Cumhurbaşkanın bilgilerine sunuyor Espiye kızılkaya Dağlarında yaşanan çevre ve yeşil katliamının durdurulması için açık kürüme yerine galeri sistemi ile madenin çıkarılmasını istiyoruz.