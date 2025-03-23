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Eski Ramazanların ruhu Kocaeli’de yaşatılıyor

Büyükşehir Belediyesi, “Komşuluk Hakkı” projesiyle eski Ramazanların paylaşma ve dayanışma ruhunu yeniden canlandırıyor.

Eski Ramazanların ruhu Kocaeli'de yaşatılıyor

23 Mart 2025 Pazar 10:45

 Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu “Komşuluk Hakkı” projesiyle yaşatıyor. Anne Şehir Merkezleri’nde gönüllüler tarafından hazırlanan iftar yemekleri ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırılıyor.

 

KOMŞULUK DAYANIŞMASI HAYAT BULUYOR

Geleneksel Ramazan kültüründe önemli bir yeri olan komşuluk dayanışması ve paylaşma geleneği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Komşuluk Hakkı” adını verdiği projesi ile yeniden hayat buluyor. Eski Ramazanlarda olduğu gibi iftar sofraları paylaşılıyor ve birlik içinde oruçlar açılıyor. Gönüllüler tarafından hazırlanan ev yapımı yemekler, titizlikle paketlenerek ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılıyor ve birlikte iftar yapılıyor.

 

RAMAZAN BEREKETİ İLÇELERE YAYILIYOR

Bu kapsamda İzmit, Derince, Körfez, Gebze ve Darıca ilçelerinde belirlenen aileler ziyaret edilerek Ramazan’ın bereketi paylaşıldı. Eski zamanlarda olduğu gibi kapılar çalınıyor, komşulara sıcak yemekler götürülüyor, iftar sofralarında birlikte dua ediliyor. Böylelikle yardımlaşma kültürü güçlendirilirken, toplumsal birliktelik de pekiştiriliyor.

 

PAYLAŞINCA RAMAZAN DAHA GÜZEL

Ramazan ayının sadece bireysel ibadet ve iftar sofralarıyla değil, paylaşma ve dayanışma ruhuyla anlam kazandığını vurgulayan Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile eski Ramazanların sıcaklığını bugüne taşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirdiği bu anlamlı projeyle, “Paylaşınca Ramazan daha güzel” anlayışını benimseyerek dayanışmayı büyütmeye devam ediyor.

(Ömer İLGEÇ)

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