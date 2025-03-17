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Fenomen Cem Özkök, sevenleri ile bir araya geldi

Sosyal medya fenomeni Cem Özkök, İzmit Milli İrade Meydanı’ndaki söyleşinde sevenleri ile bir araya geldi.

Fenomen Cem Özkök, sevenleri ile bir araya geldi

17 Mart 2025 Pazartesi 10:29

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirdiği Ramazan etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda sosyal medya fenomeni Cem Özkök, yardımlaşma, temizlik ve birlik beraberlik gibi konular üzerine değindiği söyleşide sevenleri ile buluştu.

 

SANAT KAFE’DEKİ BULUŞMAYA KATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayına özel organize ettiği etkinlikler hem İzmit Kent Meydanı hem de Milli İrade Meydanı’nda devam ediyor. Bu kapsamda sosyal medya fenomeni Cem Özkök, İzmit Milli İrade Meydanı’nda bulunan Sanat Kafe’de sevenleri ile bir araya geldi. Yardımlaşma, temizlik ve birlik beraberlik gibi konular üzerine söyleşi gerçekleştiren Özkök, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni dünyanın en büyük çevre projelerinden olan dip çamuru temizliğinden dolayı tebrik etti.

 

“FOŞUR FOŞUR KELİMESİ BİR ŞEKİLDE PATLADI”

Fenomen Cem Özkök katıldığı söyleşide, “Yardım yapmanın manevi hazzı gerçekten çok yüksek. Yardım ettiğim kişileri unutmuyorum ve ailelerine kadar hatırlıyorum. Öte yandan maddi temizlik manevi temizliği de beraberinde getirir” dedi. Meşhur kelimesi üzerine gelen bir soru üzerine konuşan Özkök, “Foşur Foşur kelimesi hep ağızlardan çıkan bir kelimeydi ve bir şekilde patladı gitti” dedi. Söyleşinin sonunda takipçileri ile buluşma imkanını kendisine sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Cem Özkök, katılımcılarla selfi çekildi.

(Ömer İLGEÇ)

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