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Fındığın Önemi ve Geleceği Paneli

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman 3 yıl önce Fındıkla ilgili önemli toplantıya davet edildi. Tübitak Gıda bölümü başkanı ve dünya kabuklu yemişler araştırma birliği başkanı değerli akademisyen ve araştırmacı Doç Dr. Cesarettin Alaşalvar.

Fındığın Önemi ve Geleceği Paneli

17 Şubat 2025 Pazartesi 12:10

Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu Tübitak Marmara Araştırma merkezi Gıda Bölümü ile Giresun Ünüversitesi tarafından düzenlenen Fındığın Önemi ve geleceği konulu panele katılıp yapım ve yönetmenliğini yaptığım Vatan Yahut Fındık belgeseli gösterimi yapacağız.
Kültür Bakanlığı sinema genel müdürlüğü katkıları ile çektiğim Vatan Yahut Fındık belgeseli
Fındığın Başkenti Giresun'a Davetliyim
Fındıkla ilgili bu önemli toplantıya bizleride davet eden Tübitak Gıda bölümü başkanı ve dünya kabuklu yemişler araştırma birliği başkanı değerli akademisyen ve araştırmacı Doç Dr. Cesarettin Alaşalvar beye teşekkür ederim.
Dünya markasın Türk fındığına uluslararası marka kazandıracak “ Ülkemizin Sertifikalı Ürünü Fındığın Önemi ve Geleceği “ konulu bilimsel panele üstün başarılar dilerim.




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