Fındık Tarihinde Ordu

Karadeniz tarihi araştırma grubu tarafından Ordu ticaret ve fındık borsasının ev sahipliğinde düzenlen Ordu Fındık Tarihi Belgeseli çalıştayın da Ordu kültür ve turizm müdürü Uğur Toparlak ile tarihçi yazar Muzaffer Günay ve toplantıya katılan fındık sanayicileri konuşma yaptı.Bizde Vatan

Karadeniz tarihi araştırma grubu tarafından Ordu ticaret ve fındık borsasının ev sahipliğinde düzenlen Ordu Fındık Tarihi Belgeseli çalıştayın da Ordu kültür ve turizm müdürü Uğur Toparlak ile tarihçi yazar Muzaffer Günay ve toplantıya katılan fındık sanayicileri konuşma yaptı.Bizde Vatan

Ordu da Fındık Tarihi

Ordu ticaret ve sanatı Odası tarafından fındıkla ilgil bilimsel tatih araştırmasını sizlerle paylaşıyorum