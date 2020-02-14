Fındık Tarihinde Ordu

Ordu Fındık Tarihi Belgesel Çalıştayında konuşma yapıp Fındık Tarihi belgesel gösterimi yaptık.
Karadeniz tarihi araştırma grubu tarafından Ordu ticaret ve fındık borsasının ev sahipliğinde düzenlen Ordu Fındık Tarihi Belgeseli çalıştayın da Ordu kültür ve turizm müdürü Uğur Toparlak ile tarihçi yazar Muzaffer Günay ve toplantıya katılan fındık sanayicileri konuşma yaptı.Bizde Vatan
Yahut Fındık belgeselinin gösterimini yapıp belgesel çekimi ile ilgili bilgi verdim.
KATILIMCILARI
1-Uğur Toparlak ( Kültür Müdürü)
2- Yaşar Bayram ( Altınordu Belediyesi. Kültür Müd.)
3-Birol Öztürk ( Ticaret Borsası Gen.Sekrt.)
4-Erdoğan Akyürek ( TESK Başkanı)
5-Servet Yerli ( ORŞAYAB Başkanı)
6-Dursun GÜRSOY (GÜRSOY AŞ Yön. Kurulu Başk.)
7-Cem Şenocak ( Şenocak Gıda Yön. K. Başk.)
8-Mürsel Engin ( Fotoğraf Sanatçısı)
9-Salim Yurdakul (Turizmci-Şair)
10-Muzaffer GÜNAY ( e. Kültür Müd.)
11-Halil Mermer ( E: TEDAŞ İl Müd.)
12- Nurten Kelebekli ( Sahrada Açan Güller Der. Başkanı)
13-İ. Hakkı Üçer ( E. OTSO Gen. Sekreteri)
Ve diğer konuklar katılıp çalıştayda görüş ve önerilerini sundular
Ordu da Fındık Tarihi
Ordu ticaret ve sanatı Odası tarafından fındıkla ilgil bilimsel tatih araştırmasını sizlerle paylaşıyorum
Ordu sanayi yapısının temelini oluşturan fındık 1899 tarihinde merkez kazanın sahil şeridinde birkaç köyde dikilmiş 1913 yılında daha iç bölgelere dikimi yapılmaya başlanmıştır. 1913 yılında 6900 ton olan fındık üretimi 1926’da 8300 tona çıkmış 1931’de ise 4160 ton seviyelerine düşmüştür. Bu miktardaki üretim henüz bir sanayi yapılanması oluşmasına imkan vermemektedir. 1938 tarihinde Fındık Tarım Satış Kooperatifinin kurulması ile fındık üretiminde bu tarihten sonra önemli bir artış olduğu gözlenmektedir. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Kuzey Avrupa ülkelerinde gelişen ekonomi ve refah yapısı fındığın talebini artırmış ve böylece fındık kırma işleme değirmenleri şeklinde bir imalat yapısı şekillenmeye başlamıştır”
“Ordu da Fındıkta sanayileşme 1965 yılında başladı”
Fındık İşleme Sanayisinin ilk temellerinin atılmasıylada bahseden Başkan Şahin; “Daha önce Hostracher Firması tarafından Avrupa’ya ihraç edilen fındık 1946 yılında kurulu sözleşme ile faaliyete geçen Kahraman Sağra ve Cemal Azmi Mağden ortaklığı ile kurulu Mağden Kollektif Şirketinin daha sonra Kahraman Sağra Ticari İşletmesi olarak sürdürdüğü ticari faaliyetini 1965 yılında fındık kavurma ve paketleme fabrikası olarak fiilen işlenmiş fındık üretimine başlaması ile fındık işleme sanayinin ilk temelini atmıştır.
(kaynak :ordu ticaret sanayi odası )
Ordulu Şair ve kültür adamı Salim Yurdakuldan Fındık manisi.
Tek geçim kaynağımız Fındığa vefa borcumuzu ödemek üzere Fındık belgeseli çalışmalarımız bağlamında çıkmış olduğumuz bu yolda,Yüce Mevla'm yar ve yardımcınız olsun.
Fındık manisin olmaz diyerek sizlere sıcağı sıcağına yazdığım iki,üç mani yazayım
Fındık dalda pıtırak
Gel yanıma oturak
Seni sevdim seveli
Ne yer kaldı ne durak
--//--//--
Eğdim fındık dalını
Giy fistanın alını
Yollarını gözlüyom
Gel salını salını
--//--//--
Fındık serdim harmana
Birşey diyemmi sana
Anan,baban duymadan
Ara sıra gel bana
Salim Yurdakul
14 Şubat 2020
Ordu ve Giresun Tarihine Işık Tutan Toplantı
Hacıemiroğlu Süleyman Bey Belgeseli
Tarihi tarihin yaşandığı yerlerde araştırıp belgesel çekiyoruz. Ordu ve Giresun bölgesini Trabzon’un fethinden yüz atmış yıl önce, beylik kurup fethederek vatan yapan Hacıemiroğlu Süleyman Bey belgeselimizin gösterimini Ordu’da gerçekleştirdik.
Belgeseli sizlerle paylaşıyoruz
Teşekkür Plaketi
Sahrada Açan Güller Derneği tarafından düzenlenen Hacıemiroğulları Beyliği Proje Tanıtım Programı, Ordu Ticaret Borsası salonunda gerçekleştirildi. Programın düzenlenmesinde gerekli ilgi ve desteği veren Borsa Başkanı Sayın Ziver Kahraman ve Genel Sekreter Birol Öztürk'e içtenlikle teşekkür ederiz. Belgesel Yapımcısı ve yönetmeni olarak konuşma yapıp, Ordu ve Giresun fatihi Osmanlı dönemi erken Anadolu beylikleri arasında yer alan, 1301 yılında Ordu Mesudiye’de kurulan Hacıemiroğulları beyliğinin önemli beylerinden Süleyman beyle ilgili belgesel gösterimi gerçekleştirdik.
Dernek Başkanı Nurten Kelebekli tarafından araştırma ve çalışmalarımızdan dolayı plaket verildi. Toplantıya Ordu İl kültür Müdürü Uğur Toparlak, Ordu ve Giresun Tarih Araştırma Grubu üyeleri
Muzaffer Günay ve şair Salim Yurdakul ve davetliler katıldı
Ordu Mesudiye’de kurulan Hacıemiroğulları Beyliği ile ilgili daha önce yaptığımız araştırma ve belgesel çalışmalarından bazı linkler.