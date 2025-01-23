Gebze Askeri Kışlası ve Kocaeli’nin Kurtuluş Savaşındaki Yeri

Gebze 115. Topçu Alayı olarak bilinen Askeri Kışla’nın tarihi oldukça eskilere dayanmakta. Çok önemli ve stratejik konuma sahip olan Gebze Askeri Kışlası İstanbul’un fethi sırasında bile Fatih Sultan Mehmet Han’ın ordularına karargâh merkezliği yapmış, Osmanlı döneminde ordular Gebze Bölgesi’nde sefere çıkarlardı. Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 7 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.



Gebze 115. Topçu Alayı olarak bilinen Askeri Kışla’nın tarihi oldukça eskilere dayanmakta. Çok önemli ve stratejik konuma sahip olan Gebze Askeri Kışlası İstanbul’un fethi sırasında bile Fatih Sultan Mehmet Han’ın ordularına karargâh merkezliği yapmış, Osmanlı döneminde ordular Gebze Bölgesi’nde sefere çıkarlardı. 1 Dünya harbinde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Askeri Kışla önemli rol üstlenmiş, hatta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin ilanında önce ziyaret etmişti. İstanbul’u İngiliz işgalinden kurtaran ordular Gebze kışlasından hareket etmişti.

Cumhuriyetin ilk yıllarında ve özellikle 2.Dünya Harbi sırasında çok önemli Askeri üs olan Gebze Topçu alayından yetişen birçok komutan Genelkurmay başkanlığı yapmıştı. Askeri Kışla’nın TOKİ’ye devredilmesinden sonra Askeri Kışla binasında yıkımlar başlamış, tarihi binanın da yıkılacağı endişesi kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Bu konuda Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, askeri saha içerisinde inceleme yaparak tarihi değere sahip binalar tespit edip, yıkılmadan buraları Askeri Müze olarak tescilini sağlamalıdır. Başbakan Yardımcısı olarak Tarih Kurumundan sorumlu olan Kocaeli’nin önemli siyasi aktörlerinden sayın Fikri Işık bölgede araştırma yaparak, değere sahip yerlerin korunması için çalışma başlatmalı.

GEBZE ASKERİ KIŞLASI

Geçmişi çok eskilere dayanan ve Osmanlı döneminde Karargah merkezi olan Gebze Kışlası, Cumhuriyet döneminde ise 1944 yılında İstanbul Ayazağa´da Kurmay Albay Rüştü Erdelhun tarafından 121. Motorize Topçu Alayı adıyla yeni bir alay kuruldu. 6 yıl sonra 1950´de Gebze´ye intikal eden 121. Motorize Topçu Alayı´nın adı 15. Motorlu Ağır Topçu Alayı oldu. Bir süre sonra ise yine isim değiştirerek 115. Topçu Alayı olarak görev yapmaya başlamıştı. 51 yıl sonra TSK´nın yeni strateji ve yeniden yapılanma kapsamında 2001 yılında 115. Topçu Alayı lağvedilerek alay sancağı müzeye götürüldü. Alay ise Gebze garnizon komutanlığına dönüştürüldü.2013 yılında Milli Savunma Bakanlığı, borcuna karşılık 680 bin metrekarelik Gebze Askeri Kışlası'nı TOKİ'ye devretti.

KURTULUŞ SAVAŞI’NDA KOCAELİ

Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş’a, Kurtuluş Savaşı’nda Kocaeli raporu verdik. ÖNDER’in düzenlediği Konferanstan sonra Kültür bakanı Numan Kurtulmuş ile görüşme yaparak Kocaeli'nin kurtuluş savaşındaki yeri, Servetiyle Cephesi, Ali Fuat paşa ve Geyve’de yaşanan olaylar, Kocaeli Grup Komutanlığı’nın Kurtuluş Savaşı Afyon cephesindeki başarısının yer aldığı bilgi notunu bir rapor halinde verdik. Yuvacık yakınlarındaki Servetiye köyünde Türk askeri ve milis gücü Kurtuluş Savaşı’nda destanlar yazmıştı.

SERVETİYE CEPHESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

Millî mücadeleye 145 gönüllü ile katılan ve 8 bin Yunan askerine karşı destan yazan Servetiye Cephesi hak ettiği değere verilmedi sadece köy içine bir anıt yapıldı şehit mezarları Yuvacık'a getirildi.

İstiklal savaşının sürdüğü günlerde mahallî unsurlar canlarını dişlerine takıp direnirler ki, bunlardan biri de Milis Teğmen Mustafa’nın emrinde toplanan Servetiye Cephesidir. Çile, vefa ve sadakat adına çok şey yaşanır, bunlar anlatılmaktadır kulaktan kulağa. Konu ile görüşlerini aldığımız Mustafa Karal: ‘’Kocaeli Yuvacık’a bağlı Servetiye köyü 93 harbinden sonra Abdülhamid Han’ın azınlıkları dengelesinler diye Rize’den getirttiği ailelerle kurulmuş. Yüce Sultan’ın bu tedbirine, ister feraset, ister keramet diyelim ama beklenen başkaldırı gerçekleşiyor. 1919-20 yıllarında İngilizler 40 parça donanmayla geliyor ve Kocaeli halkını silahsızlandırmak için tersanede 30 Türkü kurşuna diziyorlar. Bir miktar ilerliyor ama Servetiye köyüne geldiklerinde beklenmedik bir savunmayla karşılaşıyorlar. Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu 145 kişi İngiliz komutasındaki 8 bin Yunan askerine geçit vermiyor. Düşman Pamukova ve Kütahya’ya geçemiyor, harekât yarım kalıyor. Biz bunları dedelerimizden öğrendik ama İngilizler bu gerçeği saklıyor. Aramızda teşkil ettiğimiz tiyatro grubu ile oyuna döktük ve gençlere anlattık. Allah nasip ederse sinema filmi de yapılacak” dedi.

Bakan Numan Kurtulmuş’tan Kültür Bakanlığının bölgede araştırma yapıp tarihi gerçekleri gün yüzüne çıkarılmasını için araştırma yapılmasını istedik.

ATATÜRK GEBZE TOPÇU KIŞLASINDA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gebze Askeri Kışlası ziyaretinde çekilen bu fotoğraf aslında çok şey anlatıyor. Peki bu ziyaretten sonra ne olmuştu? Mustafa Kemal Paşa, 28 Ekim günü Meclis’ten ayrılacağı sırada Meclis koridorunda Kemalettin Sami ve Halit Paşa ile karşılaştığı zaman, kendisiyle görüşme arzusunda olan bu kişilerle birlikte Kazım Karabekir Paşa’yı Çankaya Köşkü’ne yemeğe çağırdı. Ayrıca İsmet İnönü, Fethi Okyar, Rize milletvekili Fuat Bey, Ruşen Eşref Ünaydın gibi isimler de davetliler arasındaydı.Mustafa Kemal Paşa, 28 Ekim akşamı yemek esnasında; “Yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz!” dedi ve hazır bulunanların köşkten ayrılmasının ardından konuyla ilgili olarak, yanında kalan İsmet İnönü ile birlikte 5 saatlik bir çalışmanın ardından bir kanun metni hazırladı.

Ertesi gün mecliste Cumhuriyet ilan edilir ve Türkiye devletinin hükümet şekli belirtilir.

30 Ekim 1923 sabahı Hakimiyet-i Milliye gazetesinde Cumhuriyetin ilanı şöyle verilir:

"Büyük Millet Meclisi Dün Gece Sekiz Buçukta Türkiye Devleti’nin Şeklini Müttefikan “Cumhuriyet” Olarak Tespit Ve Dokuza Çeyrek Kala Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini Müttefikan “Reisicumhur” İntihab Eyledi. Reisicumhurumuz, hitabelerine: “Türkiye Cumhuriyeti mes’ud, muvaffak ve muzaffer olacaktır” cümlesiyle nihayet verdiler.Türkiye Reisicumhuru Devletin Reisidir."