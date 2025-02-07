GEBZE BÖLGESİ HAFRİYATÇILAR BULUŞMASI GTO ÖNCÜLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sektör temsilcileri ve ilgili kurumların katılımıyla düzenlenen “Gebze Bölgesi Hafriyatçılar Buluşması” programı, bölgedeki hafriyat sektörünün sorunlarına çözüm arayışı amacıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Abdurrahman Aslantaş, Başkan Yardımcımız Sn. Mikdat Aydın, 35. Meslek Komite Başkanımız Sn. Oğuzhan Koca, Meslek Komite Üyelerimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Gökmen Mengüç, Kent Konut A.Ş. Genel Müdürü Sn. Erhan Coşan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Denetim Şube Müdürü Sn. Hüseyin Gülçebi, İmar İşleri Daire Başkanı Sn. Osman Günler ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Gebze bölgesinde faaliyet gösteren hafriyatçıların karşılaştığı sorunlar masaya yatırıldı. Sektörün mevcut durumu, çevreye uyumlu ve sürdürülebilir hafriyat çalışmaları, denetim mekanizmalarının iyileştirilmesi ve sektörün geleceğine dair çözüm önerileri ele alındı. Katılımcılar, hafriyat sektörünün bölge ekonomisine ve kentsel gelişime olan katkısını vurgulayarak, sorunların çözümüne yönelik iş birliği ve koordinasyonun önemini bir kez daha dile getirdi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Abdurrahman Aslantaş, “Hafriyat sektörü, kentleşme ve altyapı çalışmalarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu sürecin en kritik aşamalarından biri de hafriyat çalışmalarıdır. Hafriyatçılık, eski yapıların yıkımı, molozların taşınması ve yeni yapıların temel kazılarının yapılması gibi süreçleri kapsayarak kentsel dönüşümün temelini oluşturur. Bu toplantı, sektörümüzün sorunlarını doğrudan dinlemek ve çözüm yollarını birlikte aramak adına önemli bir adımdır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde, sektörümüzün daha sağlıklı bir yapıya kavuşması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Gökmen Mengüç ise yaptığı konuşmada, “Belediye olarak, hafriyat sektörünün sorunlarını çözmek ve sektörün gelişimine katkı sağlamak için her türlü desteği vermeye hazırız. Bu tür toplantılar, hem sorunların tespiti hem de çözüm önerilerinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Odamız öncülüğünde gerçekleştirilen “Gebze Bölgesi Hafriyatçılar Buluşması”nın, sektörün geleceği açısından önemli bir adım olduğu vurgulanırken, benzer toplantıların düzenli olarak yapılması ve sektörün sorunlarına yönelik iyileştirmelerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Düzenlediğimiz programda değerli bilgilerini katılımcılarla paylaşan ve çözüme kavuşması noktasında gerekli desteği sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Gökmen Mengüç, Kent Konut A.Ş. Genel Müdürü Sayın Erhan Coşan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Denetim Şube Müdürü Sayın Hüseyin Gülçebi, İmar İşleri Daire Başkanı Sayın Osman Günler ile programın düzenlenmesinde büyük emeği olan 35. Meslek Komite Başkanımız Sayın Oğuzhan Koca ve programa katılarak sorunlarını paylaşan üyelerimize teşekkür ederiz.

(Ömer İLGEÇ)