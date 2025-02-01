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Gebze Cumaköy’de yol onarımı

Büyükşehir ekipleri, Gebze Cumaköy’de altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların onarımını gerçekleştiriyor

Gebze Cumaköy'de yol onarımı

01 Şubat 2025 Cumartesi 16:07

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilçe, mahalle ya da köy ayrımı gözetmeden ihtiyaç duyulan her noktaya hizmet ulaştırıyor. Bu kapsamda Gebze bölgesinde de çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Cumaköy’de altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolları onarıyor.

 

2 BİN 200 METREDE YOL ONARIMI

Şehrin birçok noktasında yol yapım, bakım ve onarım çalışması yaparak vatandaşların ulaşım konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Bu kapsamda İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, Gebze’nin kırsal mahallerinden Cumaköy’de 2 bin 200 metre uzunluğunda içme suyu hattı yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalardan dolayı bozulan yolları onaran Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, iş kapsamında bin 500 ton sıcak asfalt kullanarak bölgeyi yeniledi. Şehir merkezlerindeki ana arterler ve caddeleri Kocaeli’ne yakışır hale getiren Büyükşehir, kırsal mahallelerin asfalt ihtiyacını da karşılayarak vatandaşların memnuniyetini kazanıyor.
(Ömer İLGEÇ)

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