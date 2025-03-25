GEBZE GAZETEMİZİN BASIN TARİHİNDEKİ YERİ VE İKTAV VAKFI KÜTÜPHANESİ

Zaman hızla gelip geçiyor 1975 yılında anatör olarak gazeteciliğe başladığım tarihin üzerinden yarım asır geçmiş bu gün 25 Mart 2025 GAZETECİLİK ve BELGESEKCİLİK hayatımızın bir ayrılmaz parçası oldu

Yıllardan beri birlikte çalıştığım değerli arkadaşım uğur Tatar beyin yönetmenliğinde 80 dakikalık bir belgeselde 50 yıllık gazetecilik ve BELGESELCİLİK hayatınız belgesel haline getirildi. Geçtiğimi aylarda Kahrsman belgeselinin gala gösterimi ile ilgili maksat Sinsma olsun web sayfasında. yayınlanan videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum

GEBZE BASIN TARİHİ MÜZESİ

35 Yıl Gebze gazetesini yönettiği müze masadan ve ilk haber ve makalelerini yazdığı tarihi daktilonun başından Gebze gazetesinin 41 yıllık geçmişi ile ilgili canlı yayında Gebze basın tarihine. Not. Düşüyorum

GAZETEMİZ

UN KURULŞ YIL DÖNÜMÜ ANISI NA KÜTÜPHANEMİZİ ULUSAL KÜTÜPHANELER SİSTEMİNE ENTEGRE EDİYORUZ

İKTAV KÜTÜPHANESİNDEN CANLI YAYIN

Gebze gazetesinin kuruluş yıl dönümünde Kültür Bakanlığı kütüphaneler genel müdürlüğü ve Kocaeli valiliği olurları İle kurduğumuz

özel araştırma merkezi kütüphanesinden

ve

canlı yayında

Gebze Gazetesi'nin Kuruluşu ve Gazetecilik Anılarım

un Başarı Hikayesi nin Özeti

Gazetecilik mesleğinde ilk kez kalemi elime 1975 yılında Trabzon'da okurken almış, Ufuk Gazetesi’nde Trabzon tarihi ile ilgili deneme yazmış, hafta sonları haftalık Ufuk Gazetesi satarak harçlığımı çıkarmıştım. Vatani görevimi yaparken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın İstanbul Çubuklu’daki Seyir Hidrografi Dairesi Başkanlığı Basın Merkezinde görevliyken ulusal basınla tanışıp, denizcilik tarihi ile ilgili yazılar yazmıştım. 1982 yılında Gebze'ye yerleşip TRT ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere bir çok basın yayın kuruluşunun temsilcilik ve muhabirliğini yapıp, Uyanış Gazetesi’nde makale yazmaya başladım. 1985 yılında Gebze Gazetesi'ni kurup, İzmit Hürsöz Gazetesi'nde bastırmaya başladım. 1987 yılında Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin kurucu üyeleri arasında yer aldım. Merkezi Ankara'da bulunan Anadolu Basın Birliği'ne üye oldum. 1987 yılında Gebze'de gazete matbaa tesislerini kurarak çalışmaya devam ettim. 1989 yılında merkezi İstanbul'da olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne üye oldum. 1990 yılında merhum Turgut Özal'ın elinden Anadolu Basını birincilik ödülü aldım, Gebze Gazetesi’ni günlük yayınlamaya başladım. TRT ve özel TV’lerde programlar hazırlamaya başladım. 1993 yılında Gebze'nin ilk özel radyosu Gebze FM’i kurdum. 1993 yılında gazeteci ve belgeselci olarak yurtdışına çıkmaya başladım. Bu güne kadar bir çok dünya ülkesinde belgesel çekip, araştırma yaptım. 1995 yılında bir gurup arkadaşla Anadolu Yayıncılar Birliği’ni kurdum, 1997 yılında Türkiye Gazeteciler Federasyonu kurucuları arasında yer aldım. 1998 Yılında Devri Alem Belgesel TV programları çekerek, Meltem TV, TV 5, Bengütürk TV ve TGRT Belgesel TV kanalı başta olmak üzere ulusal ve bölgesel TV kanallarında 80’e yakın ülkede çektiğim belgeseli hazırlayıp, sunmaya devam ediyorum. 2014 yılında Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu kurucuları arasında yer alarak, Türk Dünyası Gazeteciler şuuraları ve Türk Dünyası Belgesel Film Festivali düzenleme ve yürütme kurulu üyesi olarak görev yapmaktayım.

Yıl 2020 ve halen çalışıyor, çalışmaya devam ediyorum. Çalışan gazeteci olarak

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ve

sayfalarında göreceğiniz gibi yıllardır bıkmadan, usanmadan araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni olarak, 28’lik delikanlı gibi heyecanla çalışmaya devam ediyorum. Aynı zamanda AGRT Genel Başkanı olarak basın mesleğine katkı sunuyorum. Gazetecilik hayatımı kitap ve belgeselleştirmeye başladım.

GEBZE’DE GAZETECİLİK HATIRALARIM

1982 yılının haziran ayında Gebze’ye gelmiştik. Gebze’de ve Darıca Osmangazi’de akrabalarım vardı. Asker arkadaşım ve öğrenci arkadaşlarımla birlikte bir ev kiralayıp çalışmaya başlamıştık. İlk işimiz dondurma satmaktı. Daha sonra kitap, kırtasiye üzerine açtığımız küçücük bir dükkan ve burada TRT, Anadolu Ajansı muhabiri olarak gazeteciliğe biraz daha profesyonelce geçişimiz... Tarihler 21 Eylül 1982. Gebze’nin tek gazetesi Uyanışı Gazetesi’nde ilk yazar olarak “Salı’dan Salı’ya” adıyla yazılar yazmaya başlamıştım ve ilk yazımın başlığı “Başlarken merhaba” idi. Her hafta salı günü gazeteye yazımı yetiştirmeye çalışıyor, her yazımda Gebze ile ilgili, bölge ile ilgili görüşlerimi dillendiriyordum. Artık Gebze’de haftalık bir gazetede köşe yazarlığına başlamıştım. Daha sonra bir çok gazetenin Gebze temsilciliği ve muhabirliğini yapıp Ekonomi adıyla ortak gazete çıkarmamız, Son Dakika Gazetesi'nin Gebze temsilciliğini Ercan Sarıçam ile yaptığımız yıllar, Nevzat Coşkun, Bekir Katı ile birlikte 1984 yılının ortalarında Gebze adıyla çıkardığımız ilk gazete... Sanki dün gibi bunlar. Hepsi mazi oldu ama çok önemli hatıralar olarak gazeteciliğimizi geliştirip büyütmekte önemli kilometre taşıydı.

GEBZE GAZETESİ NASIL KURULDU?

25 Mart 1985 tarihinde kurduğumuz gazetemizin kuruluş hikâyesinden sizlere bahsetmek istiyorum. Gebze’de tek bir gazete vardı. Elde dizilip basılan, Uyanış Gazetesi vardı. Çok seslilik olması gerektiğine inanarak arayışlara girdik. Gazetecilik mesleğinin içerisinden gelen eski belediye başkanı merhum Bülent Atasayan ile görüştük, toplantılar yaptık, ardından başka görüşmelerimiz oldu ama başarısız kaldı. Buna rağmen kesinlikle Gebze’de gazete çıkartılmasına inanıyorduk, yaşım 25‘di. Gebze’de gazete basacak matbaa yoktu. İzmit’e gittik. Çok zor şartlar vardı. Bazen sabahlardık, kurşunlarla diziliyordu başlıklar, elde toplanıyordu, klişe imkanları… Ama büyük zevkti. Bazen uykusuz kalsak da, kağıt balyalarının üzerinde uyusak da, bazen aç kalsak da keyifliydi. Kamyonlarla İzmit’e gidip geliyorduk çünkü servis imkanı yoktu. Her hafta bazen üç kez gidip gelmek suretiyle 2 seneye yakın İzmit’te basarak gazeteyi yayınlayıp, dağıtımını yaptık. Gebze’ye ilk matbaayı kurduğumuzda da çok büyük keyif almıştık.

GEBZE GAZETESİ’Nİ HÜRSÖZ TESİSLERİNDE BASTIĞIMIZ GÜNLER

Haziran 1982’ yılında kurduğumuz Kahraman Ticaret bünyesinde, 25 Mart 1985 yılın’ da Gebze Gazetesi'ni kurmayı başarmıştık. 1985 yılının 25 Mart´ından itibaren koşmaya başladığımız maratona yılmadan yorulmadan devam ediyorduk. Günün 24 saatini çalışıyor, gece gündüz demeden bizim yaşımızdaki gençler eğlenip gezerken tatil nedir bilmiyor, bazen sağlığımı bile ihmal ediyordum. Ve 1986 yılının sonuna kadar her hafta hiç mi hiç aksatmadan bizzat gazetenin sahibi olarak karda kışta, soğukta her hafta İzmit´e iki sefer gidip gelerek 200 km yolu kat edip, gece yarılarına kadar, Baba Gazeteci olarak bilinen merhum Selahattin Telser’in Hürsöz Gazetesi matbaasında emek ve yoğun çaba sarf ederek Gebze Gazetesi'ni çıkarıyor, Gebze’de abone ve bayilere bizzat kendim dağıtıyor, bir taraftan kitap ve kırtasiye dükkanımızı çalıştırıyorduk. İşte böyle bir süreçte merhum Selahattin Telser’in oğlu Aytol Telser’i tanımıştık. Çalışkan kişiliğiyle tanıdığımız Aytol Telser, gazetemizin entertip dizgisini yapıyordu.

MATBAMIZI KURUYORUZ

1985 yılının başında haftalık 35 bin liraya bastırdığımız gazetemizin 2 yıllık birikimi ile 1987 yılının başından itibaren kendi matbaa tesislerimizi kuruyorduk. Gebze basın tarihine geçecek , Nebioğlu marka otomatik gazete baskı , Komet entertip kurşun dizgi , bıçak, başlık makinesini Gebzeye getiren ilk gazete oluyoruz... Kiralık yer bulmak çok zor. Gazetemiz, 1987 yılından itibaren Menzilhane Meydanı'nda kiraladığı bodrum katta kendi tesislerine kavuşuyor. Gebze’de kendi tesislerinde ilk büyük boy olarak entertipte dizilip basılan gazete unvanına sahip oluyoruz.