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Gebze Gazetesi Arşivi

1985 yılında kurulan Gebze Gazetesinin orijinal gazete dokümanlarını İKTAV vakfı kütüphanesinde bulabilirsiniz. 12 Şubat tarihli bir kaç gazete dokümanlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Gebze Gazetesi Arşivi

12 Şubat 2025 Çarşamba 12:44

 Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın kaleminden 

devamını okumak  için lütfen linke tıklayınız.
https://www.gebzegazetesi.com/gebze-gazetesinin-kurulusu-ve-gazetecilik-anilarim-makale,4504.html

GEBZE GAZETESİ NASIL KURULDU?

25 Mart 1985 tarihinde kurduğumuz gazetemizin kuruluş hikâyesinden sizlere bahsetmek istiyorum. Gebze’de tek bir gazete vardı. Elde dizilip basılan, Uyanış Gazetesi vardı. Çok seslilik olması gerektiğine inanarak arayışlara girdik. Gazetecilik mesleğinin içerisinden gelen eski belediye başkanı  merhum Bülent Atasayan ile görüştük, toplantılar yaptık, ardından başka görüşmelerimiz oldu ama başarısız kaldı. Buna rağmen kesinlikle Gebze’de gazete çıkartılmasına inanıyorduk, yaşım 25‘di. Gebze’de gazete basacak matbaa yoktu. İzmit’e gittik. Çok zor şartlar vardı. Bazen sabahlardık, kurşunlarla diziliyordu başlıklar, elde toplanıyordu, klişe imkanları… Ama büyük zevkti. Bazen uykusuz kalsak da, kağıt balyalarının üzerinde uyusak da, bazen aç kalsak da keyifliydi. Kamyonlarla İzmit’e gidip geliyorduk çünkü servis imkanı yoktu. Her hafta bazen üç kez gidip gelmek suretiyle 2 seneye yakın İzmit’te basarak gazeteyi yayınlayıp, dağıtımını yaptık. Gebze’ye ilk matbaayı kurduğumuzda da çok büyük keyif almıştık.


12 şubat 2000






12 şubat 2002






12 şubat 2009







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