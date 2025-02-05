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Gebze Hayri Macar Caddesi’nde trafik rahatlayacak

Büyükşehir’in Gebze Hayri Macar Caddesi’nde başlattığı üstyapı ve çevre düzenlemesi çalışmasıyla trafik akışında rahatlama hedefleniyor

Gebze Hayri Macar Caddesi'nde trafik rahatlayacak

05 Şubat 2025 Çarşamba 14:12

 Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze Barış Mahallesi Hayri Macar Caddesi’nde başlattığı üstyapı çalışmalarıyla trafik rahatlayacak, sürücüler için konforlu bir ulaşım hizmeti oluşturulacak.

 

KONFORLU ULAŞIM SAĞLANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarına tüm ilçelerde hız kesmeden devam ediyor. Kocaeli’nin her köşesine hizmet taşıyan Büyükşehir, bu kapsamda Gebze Barış Mahallesi Hayri Macar Caddesi’nde üstyapı ve çevre düzenlemesi çalışması başlattı. Kapsamlı bir şekilde devam eden çalışma ile modern şehircilik vizyonu doğrultusunda bölgede trafik akışı rahatlayacak, sürücülere konforlu ulaşım sağlanacak.

 

TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca başlatılan çalışmalar kapsamında, Dr. Zeki Acar ve Barış Caddesi’ni birbirine bağlayan Gebze TÜBİTAK Vadisi’nin içinde yer alan Hayri Macar Caddesi’nde trafiğin daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için 780 metre uzunluğunda yol çalışması gerçekleştiriliyor. Trafik akışını iyileştirecek olan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

 

CADDEDE NELER YAPILIYOR?

Hayri Macar Caddesi’nde, üstyapı çalışması kapsamında 3 bin 100 ton asfalt dökümü yapılarak yolun altyapısı güçlendiriliyor. Ayrıca 3 bin metre bordür ve 5 bin metrekare parke döşenerek yayalar için daha güvenli ve estetik bir alan oluşturulacak. Yağmur sularının tahliyesi için 450 metre uzunlukta 600’lük beton borular döşendi. Dere üzerinden geçişi sağlamak için geçiş noktasına 63 metrelik menfez inşa edildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki trafik akışı rahatlayacak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunulacak.
(Ömer İLGEÇ)

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