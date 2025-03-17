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Gebze ile Stambolovo Arasında Kardeşlik Protokolü

Gebze Belediyesi ile Bulgaristan’ın Stambolovo Belediyesi arasındaki kardeş şehir protokolü, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve konuk Belediye Başkanı Adnan Yıldız arasında imzalandı.

Gebze ile Stambolovo Arasında Kardeşlik Protokolü

17 Mart 2025 Pazartesi 10:31

 Gebze’ye Bulgaristan’dan kardeş şehir. Gebze Belediyesi ile Bulgaristan’ın Haskovo İli Stambolovo şehri arasında kardeşlik protokolü imzalandı. Beraberindeki heyet ile Gebze’ye gelen Stambolovo Belediye Başkanı Adnan Yıldız’ı kent meydanındaki makamında ağırlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz arasında kardeş şehir protokolünü imzaladı. Bulgaristan’da yaşayan soydaşların selamını Gebzelilere ileten konuk Belediye Başkanı Adnan Yıldız ve beraberindeki heyeti ağırlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KARŞILIKLI TECRÜBE PAYLAŞIMI

“Bulgaristan ile geçmişe dayanan güçlü kardeşlik bağlarımız var” diyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Sanayi, teknoloji ve bilişim alanındaki tecrübelerimizi Stambolovo ile paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyacağız. Stambolovo Belediye Başkanı, değerli mevkidaşım Sayın Adnan Yıldız ile birlikte imzaladığımız kardeş şehir protokolünün her iki kente de hayırlı olmasını diliyorum. Heyette bulunan değerli misafirlerimize de sürece katkıları için teşekkür ediyorum. İşbirliğimiz hayırlı uğurlu olsun inşallah” ifadelerini kullandı. Konuk Belediye Başkanı Adnan Yıldız da mevcut olan kardeşlik bağlarının daha da güçlendirecek bu protokolün hayırlı olması temennilerini paylaştı.

(Ömer İLGEÇ)

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