GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Millet Bahçesi son sürat ilerliyor

Büyükşehir, Gebze Millet Bahçesi’nde vatandaşların hem spor yapabileceği hem de keyifli vakit geçirebileceği zengin bir yaşam alanı inşa ediyor.

Gebze Millet Bahçesi son sürat ilerliyor

25 Nisan 2025 Cuma 11:13

 Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’ne nefes aldıran “Millet Bahçesi” projeleriyle yeşil alan sayısını her geçen gün artırıyor. Bu bağlamda Büyükşehir’in Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü proje, Gebzelilerin buluşma noktası olacak.

 

GEBZELİLERİN YENİ NEFES ALANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata ve insana dokunan hizmetlerinde sınır tanımıyor. Bu bağlamda Büyükşehir, 7’den 70’e herkesin doğayla buluşup, keyifli vakit geçireceği millet bahçelerinin bir yenisini Gebze’ye kazandırıyor. Gebze eski askeri kışlasının bulunduğu yaklaşık 400 dönümlük alanda inşa edilen Gebze Millet Bahçesi, önemli altyapı çalışmalarıyla hızla şekilleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle sürdürülen projede şuan çevre yollarının yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Caddesi ve Yeni Bağdat Caddesi kesişimindeki kavşak düzenlemeleri ile kavşak kolları yapıldı.

 

740 ARAÇ KAPASİTELİ OTOPARK İNŞA EDİLDİ

Gebze Millet Bahçesi sadece yeşil alanlarıyla değil, aynı zamanda altyapı yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Daha önce 5 kilometre uzunluğunda yeni bir yol yapan Büyükşehir, 740 araç kapasiteli bir otopark ve iç yollar inşa ederek bölgedeki çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Bu yollar, bölgenin sosyal donatılarına ve yeşil alanlarına ulaşımı kolaylaştıracak. Toplamda 15 bin ton binder asfalt, 52 bin 500 ton dolgu ve 32 bin 750 ton plent miks temel serimi yapan Büyükşehir, bisiklet yolu için de asfalt serim işlemini tamamladı.

 

ZENGİN BİR YAŞAM ALANI KURULUYOR

Geniş sosyal donatı alanlarıyla inşa edilen Gebze Millet Bahçesi, vatandaşlara yılın 12 ayı keyifli bir zaman geçirme fırsatı sunacak. Toplam 393 bin metrekarelik devasa bir alan üzerine inşa edilen ve içerisinde pek çok sosyal donatı alanı barındıran projede; koşu ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, futbol ve basketbol sahaları, millet kıraathanesi, doğal gölet, tematik bahçeler, kafeler ve daha birçok sosyal alan Gebzelilere hizmet verecek. Bölgede, vatandaşların hem spor yapabileceği hem de keyifli vakit geçirebileceği zengin bir yaşam alanı oluşturulması amaçlanıyor.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
EVLİYA ÇELEBİ'NİN İZİNDE YUNANİSTAN'DA VAKIF MEDENİYETİ EVLİYA ÇELEBİ'NİN İZİNDE YUNANİSTAN'DA VAKIF...
Derince Ahmet Yesevi Camii’ne estetik dokunuş Derince Ahmet Yesevi Camii’ne estetik dokunuş
Anahtar Parti’den Büyükakın’a ziyaret Anahtar Parti’den Büyükakın’a ziyaret
Milli İrade Meydanı her gün dolup taştı Milli İrade Meydanı her gün dolup taştı
Büyükşehir, 23 Nisan’da hastanedeki çocukları unutmadı Büyükşehir, 23 Nisan’da hastanedeki çocukları...
23 Nisan’ın ruhu, doğanın büyüsüyle birleşti 23 Nisan’ın ruhu, doğanın büyüsüyle birleşti
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

EVLİYA ÇELEBİ'NİN İZİNDE YUNANİSTAN'DA...
EVLİYA ÇELEBİ'NİN İZİNDE YUNANİSTAN'DA VAKIF MEDENİYETİ

Haberi Oku