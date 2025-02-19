GEBZE TİCARET ODASI BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ:

Türkiye ile Pakistan ve Endonezya arasında imzalanan ticari işbirliği anlaşmalarının iş dünyasında büyük bir memnuniyetle karşılandığını belirten Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, bu önemli adımların ticaretin gelişimine katkı sağladığını vurguladı. Aslantaş, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli katkılarıyla, Ticaret Bakanlığımızın Pakistan ve Endonezya ile yaptığı ticaretin geliştirilmesine yönelik anlaşmaların iş dünyasının motivasyonunu artırdığını ifade etti.

Yeni İşbirliklerinin Katkıları

Aslantaş, imzalanan anlaşmalarla birlikte Türkiye'nin uluslararası ticaret hacminin artmasının beklendiğini belirterek, “Pakistan ve Endonezya ile imzalanan ticari işbirliği anlaşmaları, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini derinleştirirken, Türk iş dünyası için önemli fırsatlar sunuyor. Bu tür ticari anlaşmalar, hem mevcut işbirliklerini güçlendirecek hem de yeni iş fırsatlarının doğmasına zemin hazırlayacaktır” dedi.

Motivasyon Kaynağı ve İleriye Dönük Yeni Adımlar

Başkan Aslantaş, bu anlaşmaların sadece ticaret hacmini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda Türk iş dünyasının uluslararası düzeyde daha etkin bir şekilde yer almasını sağlayacağını belirtti. Aslında, bu tür işbirliklerinin her zaman yenilikçi çözümler ve ileriye dönük güçlü projeler yaratma konusunda motivasyon kaynağı olduğuna dikkat çekti. “İki ülke ile yapılan anlaşmalar, ticaretin önündeki engelleri aşarak ticaretin daha verimli ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlayacak. Bu, iş dünyamızın daha geniş pazarlarla tanışmasını ve güçlü bir şekilde büyümesini mümkün kılacaktır” dedi.

İleriye Dönük Perspektif: Pakistan ve Endonezya ile Güçlü Bağlar

Aslantaş, ayrıca Türkiye'nin gerek coğrafi konumu gerekse ekonomik potansiyeli açısından Pakistan ve Endonezya ile olan ticari ilişkilerini daha da derinleştirmenin önemi üzerine de vurgu yaptı. Özellikle, her iki ülkenin güçlü pazarları ve büyüyen ekonomi potansiyelleri, Türkiye'nin bu pazarlarda daha fazla söz sahibi olmasına olanak tanıyacak. Gebze Ticaret Odası olarak, bu yeni fırsatların değerlendirilmesi ve iş dünyasının bu anlaşmalardan en iyi şekilde yararlanması için gereken desteği sağlayacaklarını belirtti.

Yeni Ticari İlişkilerle Gebze Bölgesinin Ekonomik Gücü Artacak

Aslantaş, bu tür ticari ilişkilerin sadece Türkiye’nin genelinde değil, aynı zamanda Gebze bölgesindeki sanayi ve ticaretin de güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti. “Gebze bölgesi, sanayi ve ticaret açısından güçlü bir bölge olup, uluslararası işbirlikleri ile daha da büyüyecek. Pakistan ve Endonezya ile kurulan ticari bağlantılar, bölge ekonomisine büyük bir ivme kazandıracaktır” diyerek, uluslararası işbirliklerinin bölgesel kalkınmaya nasıl katkı sunduğuna değindi. Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Türkiye’nin uluslararası ticaretinde önemli bir rol oynamaya devam edeceğini ve ticari işbirliklerinin sürdürülebilir büyüme için kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Aslantaş, bu anlaşmalarla birlikte iş dünyasının daha geniş bir vizyonla hareket edeceğini ve Türkiye’nin küresel ticaretteki yerini daha da sağlamlaştıracağını ifade etti.

(Ömer İLGEÇ)