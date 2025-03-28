GEBZE TİCARET ODASI MART AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çevresel faktörler ve küresel değişimlerin etkisiyle, hızlı adaptasyon yeteneğimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Dünya, kestirilemeyen bir yola doğru ilerliyor. Bizler, bu coğrafyada belirsizliklerle yaşamaya alışmış bir milletiz ve bu bizi dayanıklı kılmıştır. Şimdi, dünya bu zorluklarla yüzleşiyor. Eskiden "Bizim bir yılda yaşadığımızı, İskandinav ülkeleri 10 yılda yaşamaz" derdik, ama bugün, İskandinav ülkeleri ve Grönland bile bizim yıllardır karşılaştığımız sorunlarla karşı karşıya. Bu da demek oluyor ki, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bizler, 1. ve 2. Dünya Savaşları, Soğuk Savaş dönemi gibi büyük olayları yaşamış bir milletiz ve şu anda 3. Dünya Savaşına doğru ilerleyen bir süreci izliyoruz. Bu dönemde umut olsa da, dünya siyasetini şekillendiren kurumların etkisiz hale geldiğini görmekteyiz. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kurumlar, dünya çapında yaşanan krizleri durdurmada başarısız oldu. Bununla birlikte, küreselleşme ve serbest piyasa anlayışının değerini kaybetmesiyle, bu değişimler ülkeleri ve ticaret erbaplarını derinden etkileyebilir. Son yıllarda, Avrupa'nın ekonomik dinamizmi azalmış durumda. Çin, son 20 yılda yıllık %8,2 büyürken, Avrupa sadece %1,4 büyüme gösterdi. Çin ve ABD, dünya ticaretinde büyük paylar alırken, Avrupa Birliği teknolojide geri kalmış durumda. Bu nedenle Türkiye, yerli üretim ve ileri teknolojiye yönelerek daha büyük başarılar elde etmeyi hedefliyor. Türkiye, ihracatını artırmak için yerli üretimi destekleyecek programlar başlattı. Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri ve biyoteknolojik ilaçlar gibi alanlarda teşvikler artacak. Bu süreçte, lojistik ve yeşil dönüşüm gibi önemli unsurlar da devreye girecek. ABD'nin yeni yönetimi ve Avrupa'daki seçimler, dünya ticaretini etkileyen önemli gelişmeler. ABD'nin gümrük tarifeleri ve iç üretimi teşvik etme stratejileri, küresel ticaretin dinamiklerini değiştirebilir. Türkiye’nin bu süreçteki stratejileri, dış ticaret açığını azaltma ve yerli üretimi artırmaya yönelik olacak. Ticaret Bakanımız Sayın Dr. Ömer Bolat ile yaptığımız görüşmede, küresel ticaretin dinamikleri ve karşılaştığımız zorluklarla ilgili olumlu mesajlar aldık. Bakanımız, yapısal reformlarla bu sorunların çözüleceğini belirtti. Bu gelişmeler umut verici ve birlikte hareket ederek 2025 hedeflerimize ulaşmak için güç birliği yapacağız. Siz değerli üyelerimizin katkıları, bu süreçte büyük önem taşımaktadır. Hep birlikte bu zorlu dönemi aşarak, daha güçlü bir ticaret ağı kurmayı hedefliyoruz. dedi

Ayrıca Başkan Abdurrahman Aslantaş; Üyelerimizin ticaret hacimlerini artırmak için gerçekleştirdiğimiz Tedarikçi Buluşmalarımızın ikinci etabını başarıyla tamamladık. Bu etkinlik, kırtasiye, kimya, temizlik ve sarf malzeme tedariği yapan üyelerimizle Gebze Teknik Üniversitesi'ni buluşturarak yeni iş birlikleri kuruldu. Toplamda 14 firma katıldı ve her biri için çözüm önerileri oluşturuldu.

Topluma katkı sağlamak amacıyla Dilovası’nda Sosyal Etki Merkezimizde yürütülen çalışmaların yanında, şubat ayında Darıca’da yeni bir merkez ve mağaza açtık. Bu projeye Darıca Belediyesi, Gıda Kurtarma Derneği, Fazla Gıda ve Darıca Kızılay ile ortaklık kurduk. Merkez, topluma geniş hizmet sunuyor.

Ramazan ayında, ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve alışveriş kartı yardımları dağıtarak toplumsal dayanışmayı güçlendiriyoruz. Bu yardımlar yerel esnaflarla iş birliği yaparak, yerel ekonomiye de katkı sağlıyor.

İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen toplantıya, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan ve diğer yetkililer katıldı. Bu etkinlik, sanayicilerin sorunlarını tartışıp çözüm önerileri sunarak yerel yönetim ile iş dünyası arasındaki iş birliğini pekiştirdi.

Ankara’da gerçekleşen Ticaret Odası Başkanları Konseyi Toplantısı’nda, sanayi, ticaret ve bölgesel kalkınma konularında görüş alışverişinde bulunduk. Üyelerimizin talepleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile TOBB Başkanı’na iletildi.

Romanya ile ticaret ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla, yerel sanayicilerimize yeni pazarlar sunmayı hedefliyoruz. Romanya'daki iş dünyasıyla kurduğumuz iş birlikleri, ihracat hacmimizi artıracaktır.

Uluslararası pazarlarda söz sahibi olabilmek için fuarlara katılım çok önemli. Bu yıl, firmalarımızın fuarlara katılımını desteklemeye devam edeceğiz. Bu fırsatlar, firmalarımıza küresel pazarlarda daha fazla görünürlük ve iş fırsatları sunacaktır.

Meslek liselerinin daha fazla görünür olabilmesi için projeler gerçekleştiriyoruz. Bu okullar, ülkemizin geleceği için büyük önem taşımaktadır. Gençlerimizin geleceğe hazırlanmaları adına projelerimiz devam edecek. dedi

Meclis toplantısının konuğu TOBB Hizmet Konseyi Başkanı Sn. Hüseyin Bozdağ'ın konuşmasında, Ülkemizin gastronomik ürünlerinin değerinin her geçen gün arttığını ve bu alanda uluslararası düzeyde güçlü bir yer edindiğini belirtmesi, Türk mutfağının dünya çapında tanınırlığının artmaya devam ettiğini gösteriyor. Ayrıca, sefer taslarından yerinde imalata kadar geçen süreçte yaşanan değişiklikler ve Dünya Kupası gibi büyük organizasyonlarda 175 farklı ülkeye yemek servisi yapılması, Türkiye'nin bu alandaki etkisini ve başarısını gözler önüne seriyor.