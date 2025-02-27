GEBZE TİCARET ODASI ŞUBAT AYI VAKIF VE OLAĞAN MECLİS TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze Ticaret Odası’nın Şubat ayı Vakıf ve Olağan Meclis Toplantıları, mütevelli heyet, meclis ve meslek komite üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya katılan üyeler, Gebze Ticaret Odası’nın gerçekleştirdiği projeler ve geleceğe dönük çalışmalar hakkında bilgi alma fırsatı buldular.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Abdurrahman Aslantaş, Ramazan ayının tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni etti. Başkan Aslantaş, “Ramazan ayının manevi havasının, toplumumuzun birlik ve beraberliğini pekiştirmesine vesile olmasını diliyorum. Gebze Ticaret Odası olarak, önümüzdeki süreçte yetki alanımız içinde yer alan hastanelerimiz de mobil araçlarımızla iftarda yemek ikramını gerçekleştireceğiz. Ayrıca, geleneksel iftar yemeğimizi düzenlemeye de devam edeceğiz” dedi. Başkan Aslantaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 73. Kuruluş yılını kutlayarak, TOBB’un ülkemiz iş dünyasına sağladığı katkılara dikkat çekti.

İş Dünyasına Katkı Sağlayan Çeşitli Projeler

Gebze Ticaret Odası’nın, üyelerinin talepleri doğrultusunda birçok başarılı projeyi hayata geçirdiği toplantıda vurgulandı. Bu projeler, sadece üyelerin işlerini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda Gebze’nin ekonomik gücüne de katkı sağlıyor. Gebze Bölgesi Hafriyatçılar Buluşması'nda, sektör temsilcileri ve ilgili belediye yetkililerinin katılımıyla düzenlendi. Toplantıda, hafriyat sektörü ile ilgili çözüm önerileri tartışıldı. Başkan Aslantaş, bu tür etkinliklerin, sektör temsilcilerinin sorunlarına çözüm bulmak ve iş süreçlerini iyileştirmek adına büyük bir önem taşıdığını belirtti. Bunun dışında, esnafın işlerini canlandırmaya yönelik düzenlenen alışveriş festivalleri ve mültecilerin istihdamına yönelik sağlanan iyileştirmeler de dikkat çekici projeler arasında yer aldı. Bu çalışmalar hem ekonomik hem de toplumsal açıdan büyük bir katkı sağlıyor.

Hizmet Sektöründeki Gelişmeler ve Çözümler

Toplantıda, hizmet sektöründeki sıkıntılar da gündeme getirildi. Servis araçlarının park sorunları, Gebze Kooperatife bağlı araçların otogar giriş-çıkış ücretlerinin düzenlenmesi gibi önemli meseleler ele alınarak sektör çalışanlarının sorunlarına çözüm getirildi.

Yeni Projeler ve Hedefler

Aslantaş, meslek personeli yetiştirme atölyesi kurulması yönünde 3. Meslek komitemizden gelen talep doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İş-Kur İl Müdürlüğümüz ve Valiliğimizle görüşerek hemen karşı tarafta bulunan alana bir atölye binası yapılması yönünde girişimlerde bulunduk ve şu anda da inşaatımız devam etmekte ve en kısa süre de bu mesleki atölye binamızı faaliyete geçirmeyi hedeflemekteyiz.

Meslek Liselerimizin daha görünür hale getirilmesi ve daha çok tercih edilebilmesine katkı sağlamak amacıyla Doğu Marmara Kalkınma Ajansının da desteği ile Gebze – Darıca – Çayırova – Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin paydaşlığında 7 – 9 Şubat tarihleri arasında Gebze Center AVM’de Yeteneğini Keşfet Meslek Sahibi Ol etkinliğini gerçekleştirdik. Bu etkinlikte bölgemizde eğitim vermekte olan 26 adet Meslek Lisesi stand açarak bölümleri hakkında gelen ziyaretçilerine tanıtım yapma olanağını buldular. Bu etkinlik esnasında yer alan simülasyon cihazları aracılığıyla da miniklerimiz meslekleri deneyimleyerek öğrendiler.

Gebze Ticaret Odası Vakfı tarafından Çayırova Cumhuriyet Mahallesinde yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezinin protokolü Kocaeli Valiliği’nde imzaladık. Gebze Ticaret Odası Vakfı tarafından yapılacak olan ve 7 hekimin aynı anda hizmet vereceği Aile Sağlığı Merkezi ile Çayırova sakinlerinin hizmetlerine sunulacaktır. GTO Vakfı tarafından daha önce 3 ilçemize kazandırdığımız eserlerimize, 4. İlçemiz olan Çayırova’mıza da yeni bir eser kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Çayırova ilçemizde açmayı planladığımız e-sınav merkezi, eğitim projelerimizin en önemli adımlarından birini oluşturuyor. Dijital sınavlar, öğrencilerin sınavlara daha verimli bir şekilde girmelerini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda dijital okuryazarlıklarını artırarak onları geleceğin eğitim teknolojilerine hazırlayacaktır. Bu e-sınav merkezi, aynı zamanda bölgedeki tüm eğitim kurumlarına ulaşarak, modern eğitim yöntemlerinin yaygınlaşmasına büyük katkı sağlayacaktır. Öğrencilerimiz bu merkezde, en yeni sınav teknolojileriyle tanışma fırsatına sahip olacak ve sınav süreçlerinde daha etkin bir deneyim yaşayacaklardır.

Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğümüz Hizmet binası içerisine taşınan Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Bina Yetersizliğinden dolayı Diş Protez laboratuvarının kurulabilmesi için 56 m2’lik bir prefabrik yapıda vakfımız tarafından yapılacaktır.

Gebze’deki huzurevi projesi, Çayırova Aile Sağlığı Merkezi gibi önemli projelerin de yakında hayata geçeceği duyuruldu. Gebze Ticaret Odası, nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla önemli bir adım attı ve bu doğrultuda Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında bir protokol imzaladı.

Bu protokol, Gebze’deki genç iş gücünün mesleki anlamda yetiştirilmesini sağlayacak ve bölgedeki sanayi ve ticaret potansiyelinin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Başkan Aslantaş, bu programın Gebze’nin ekonomik gelişimine katkı sunacağını ve daha fazla istihdam alanı yaratılacağını belirtti.

Üyelerimizin yaşadığı sorunlarla ilgili olarak taleplerimizi yer aldığımız her platformda dile getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. Bu bağlamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i davet ederek üyelerinin talep ve beklentilerini direkt olarak aktarmalarına olanak sağladıklarını da ifade etti.

Gebze Ticaret Odası’nın İleriye Dönük Hedefleri

Gebze Ticaret Odası, iş dünyasına sağladığı katkı ve üyelerinin ihtiyaçlarına gösterdiği duyarlılık ile bölgesel kalkınmaya öncülük etmeye devam ediyor. Oda, sanayi ve ticaret alanında gerçekleştirdiği projelerle Gebze’nin, Türkiye’nin önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olmasına katkı sağlamaktadır. Başkan Aslantaş, Gebze Ticaret Odası olarak, üyelerin taleplerini dikkate alarak, bölgesel gelişimi hızlandıracak çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.