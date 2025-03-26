GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN KADİR GECESİ MESAJI

"Rahmet ve mağfiret mevsimi Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, bir Kadir Gecesi’ne daha kavuşmanın sevinci ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Oruçlar, ibadetler ve yardımlaşmayla geçirdiğimiz bu manevi iklim, Kadir Gecesi’yle zirveye ulaşıyor ve bayram coşkusuyla taçlanıyor.

Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı müstesna bir gecedir. Şüphesiz bu mübarek gece; kalplerimizin arınması, gönüllerimizin aydınlanması ve manevi huzura ermemiz için eşsiz bir fırsattır.