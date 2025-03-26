GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN KADİR GECESİ MESAJI

Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı müstesna bir gecedir. Şüphesiz bu mübarek gece; kalplerimizin arınması, gönüllerimizin aydınlanması ve manevi huzura ermemiz için eşsiz bir fırsattır.
Bu gecenin, hoşgörü ve kardeşliğin güçlenmesine, milletimizi ve tüm insanlığı kuşatmasına, yeryüzünde barış ve huzurun artmasına vesile olmasını diliyoruz. Kadir Gecemizin bizi birlik, bereket ve paylaşma ikliminde birleştirmesini, daha güzel yarınlara kapı aralamasını temenni ediyor; herkesin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum."
(Ömer İLGEÇ)