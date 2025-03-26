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GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN KADİR GECESİ MESAJI

Başkan Aslantaş, mübarek Ramazan-ı Şerif’i uğurlarken, Kadir Gecesi’ne ulaşmanın heyecan ve coşkusunu yaşadıklarını belirterek mesajında şu ifadelere yer verdi:

GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ'IN KADİR GECESİ MESAJI

26 Mart 2025 Çarşamba 10:34

           "Rahmet ve mağfiret mevsimi Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, bir Kadir Gecesi’ne daha kavuşmanın sevinci ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Oruçlar, ibadetler ve yardımlaşmayla geçirdiğimiz bu manevi iklim, Kadir Gecesi’yle zirveye ulaşıyor ve bayram coşkusuyla taçlanıyor.

 

Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı müstesna bir gecedir. Şüphesiz bu mübarek gece; kalplerimizin arınması, gönüllerimizin aydınlanması ve manevi huzura ermemiz için eşsiz bir fırsattır.

 

Bu gecenin, hoşgörü ve kardeşliğin güçlenmesine, milletimizi ve tüm insanlığı kuşatmasına, yeryüzünde barış ve huzurun artmasına vesile olmasını diliyoruz. Kadir Gecemizin bizi birlik, bereket ve paylaşma ikliminde birleştirmesini, daha güzel yarınlara kapı aralamasını temenni ediyor; herkesin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum."

(Ömer İLGEÇ)

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