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GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından açıklanan piyasa faiz indirimi kararını memnuniyetle karşılıyoruz. İş dünyası olarak, bu kararın piyasalara pozitif bir ivme kazandıracağını, yatırımların önünü açacağını ve ekonomik büyümeyi destekleyeceğini düşünüyoruz.

GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ'TAN AÇIKLAMA

25 Ocak 2025 Cumartesi 10:59

 

Faiz indirimi, işletmelerin finansman maliyetlerini azaltarak, üretim ve istihdam süreçlerine olumlu yansıyacaktır. Özellikle KOBİ’lerin desteklenmesi açısından bu tür adımların kritik öneme sahip olduğuna inanıyoruz.

 

Gebze Ticaret Odası olarak bizler bulunduğumuz her yerde üretim, ihracat ve istihdam odaklı politikaların sürdürülmesi gerektiğini dile getiriyoruz. Bu doğrultuda alınan kararlar, yalnızca üyelerimiz ya da iş dünyamız açısından değil, aynı zamanda ülke ekonomimize de önemli katkılar sağlayacaktır.

 

Bu süreçte, finansal istikrarı gözeterek atılacak adımların, ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanmasında temel taşlardan biri olacağını belirtmek isteriz. İş dünyası olarak, ekonomimizin güçlenmesi adına alınan bu tür kararların destekçisi olmaya devam edeceğiz.
(Ömer İLGEÇ)

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