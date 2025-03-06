GEBZE TİCARET ODASI'NDAN SANAYİ MÜZESİNE DESTEK

Bilişim ve Teknoloji Vakfı yönetim ve mütevelli heyet üyeleri olarak, Gebze ticaret odası başkanı Sn Abdurrahman Aslantaş ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü sn. Ömer AKMANŞEN'ı makamlarında ziyaret ederek KOCAELİNİN bilim teknoloji ve sanayi tarihindeki yeri ve önemi konulu görüşmeler yaptık. Gebze teknik ünüversitesi bünyesinde Sanayi bilim ve teknoloji tarihi müzesi kurulması ile ilgili önemli görüşmeler yaptık





Bilişim ve Teknoloji Vakfı yönetim ve mütevelli heyet üyeleri olarak, Gebze ticaret odası başkanı Sn Abdurrahman Aslantaş ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü sn. Ömer AKMANŞEN'ı makamlarında ziyaret ederek KOCAELİNİN bilim teknoloji ve sanayi tarihindeki yeri ve önemi konulu görüşmeler yaptık. Gebze teknik ünüversitesi bünyesinde Sanayi bilim ve teknoloji tarihi müzesi kurulması ile ilgili önemli görüşmeler yaptık Bilişim ve Teknoloji Vakfı yönetim ve mütevelli heyet üyeleri olarak, Gebze ticaret odası başkanı Sn Abdurrahman Aslantaş ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü sn. Ömer AKMANŞEN'ı makamlarında ziyaret ederek KOCAELİNİN bilim teknoloji ve sanayi tarihindeki yeri ve önemi konulu görüşmeler yaptık. Gebze teknik ünüversitesi bünyesinde Sanayi bilim ve teknoloji tarihi müzesi kurulması ile ilgili önemli görüşmeler yaptık

SANAYİ BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ KURULMALI

Bilişim ve teknoloji vakfı olarak Gebze ticaret odasına yaptığımız ziyaretde Gebze teknik ünüversitesi bünyesinde. Kocaeli sanayi bilim ve teknoloji tarihi müzesini. Kurulması ile ilgili fikir alış verişi ve konuşma yapıldı

Gebze ticaret odası başkanı Abdurrahman Aslantaş böyle bir müzenin ihtiyaç olduğunu bir çok sanayi kuruluşundaki tarihi ve kültür değerine sahip malzeme ve arşivin bu müzede sergilenebileceğini. Söyledi

Bilişim ve teknoloji tarihi vakfı kurucu ve onursal başkanı E Kocaeli milletvekillerinden Eyüp Ayar vakıf olarak bu müzeye destek olabileceklerini söyledi

GEBZE TEKNİK ÜNÜVERSİTESİNDE DAHA ÖNCE MÜZE. SÖZÜ VERİLMİŞ GTO İLE GTÜ ARASINDA PROTOKOL İMZALANMIŞTI

Gebze gazetesinde daha önce yayınlanan haber ve makalede dönemin GTÜ Rektörü Prof Dr Haluk Görgün ve Dönemin Gebze ticaret odası başkanı Nail Çiler bilim teknoloji ve sanayi müzesinin kurulması ile ilgili çalışmalarından sonuç çıkmamış. Ve müze kurulmamıştı

Gebze sanayi müzesi müjdesi canlı yayında Gazetemiz Kurucusu ve Devri Alem Belgesel programı yapımcısı sıklıkla gündeme getirdiği Sanayi Müzesi GTO-GTÜ iş birliği ile hayata geçecek.Gebze Teknik Üniversitesi Konferans salonunda yapılan Gebze Ticaret Odası Eylül Ayı Olağan Meclis toplantısı takip eden Kocaeli Gebze TV, toplantıda GTO-GTÜ işbirliği ile Gebze'ye kurulucak sanayi müzesi projesinin müjdesini GTÜ Rektörü Haluk Görgün açıkladı.İşte o anları canlı yayınlayan Kocaeli Gebze TV'nin özel haber videoları...

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün'ün önemli açıklamalar yapmıştı

Araştırmacı - Gazeteci İsmail Kahraman'ın daha önce kaleme aldığı "Gebze Sanayi Müzesi" konulu makaleleri okumak için aşağıdaki linklere tıklayınız...

Bakan Işık, Bilim ve Sanayi Müzesini ne zaman kuracak?

BELGESELCİNİN NOT DEFTERİNDE YAYINLANAN MAKALEMİZ



GTÜ ve GTO’ya Sanayi Müzesi teşekkürü

Gebze bölgesi ve Kocaeli Türk Sanayisi’nin ilk filizlendiği bölge. Osmanlı döneminde ilk kağıt fabrikası Kocaeli’nin Yalova İlçesi’nde kurulmuştu. Tershane ve ağaç sanayi yine Osmanlı döneminde Kocaeli’de kurulmuş, 1800’lü yılların başında modern sanayi tesisleri İzmit’te ve Hereke bölgesinde faaliyete başlamıştı.

Kocaeli bölgesi sanayileşmeye 200 yıl önce başlamıştı. Cumhuriyet döneminde de sanayileşmede Kocaeli öncü rol üstlenmiş, bugün Kocaeli Türk sanayisinin başkenti olarak adlandırılmakta. Organize sanayi bölgeleri ve çok uluslu sanayi kuruluşları ile sanayide Kocaeli bir dünya markası konumunu korumakta. Ancak Kocaeli sanayi tarihi ile ilgili bugüne kadar hiçbir şeyin yapılmaması büyük bir eksiklik.

GTÜ VE GTO’DAN SANAYİ MÜZESİ

Uzun yıllar bu köşede Gebze ve Kocaeli bölgesine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müzesi kurulması için çaba sarf ediyorum. Bölgemiz için bu müzenin ne kadar önemli olduğunu kendi çapımda anlatmaya çalışıyorum. Dün Gebze sanayi tarihi için çok önemli bir adım atıldı. Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün ve Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler üniversitede Gebze Sanayi Tarihi müzesi müjdesini verdiler. Her iki kurumun el ele vererek böyle bir çalışma başlatması Gebze’nin kentleşme ve sanayi tarihi açısından bir milat olduğuna inanıyorum.

CANLI YAYIN YAPTIK

Gebze Ticaret Odası ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin iş birliği içerisinde Gebze’ye kurulacak Sanayi Müzesi ile ilgili

adresinden canlı yayın yaparak bu müjdeyi kamuoyuna duyurduk. Yayın çok büyük ilgi gördü ve binlerce kişi tarafından tıklanarak izlenme rekoru kırdı. Konuyla ilgili olarak söyleşiyi

adresinden izleyebilirsiniz.

Gazetemiz müze haberine çok geniş yer verdi. Manşetten verdiğimiz haber Gebze tarihine not düşmüş oldu. Gazetemizde yer alan haberin ayrıntılı bir şekilde

adresinden okuyabilirsiniz.

SANAYİ MÜZESİ İLE İLGİLİ NE YAZMIŞTIK?









Bizim yazılarımızı bu köşeden takip eden ve Devr-i Alem Belgesel programlarını izleyen okur ve izleyicilerimiz kültür konularına verdiğimiz önemi çok iyi bilmekte. Bugüne kadar bu köşede Sanayi müzesi ile ilgili birçok yazı kaleme aldık. O yazıların başlıklarını ve özetlerini bu köşeden sizlerle paylaşıyoruz

BİLİM, TEKNOLOJİ VE SANAYİ MÜZESİ İSTİYORUZ (4 KASIM 2014)

NEDEN MÜZE KURULMALI?

Gazetemizin yıllardan beri mücadele ettiği Gebze’ye müze kurulması konusunu yeniden gündeme getiriyoruz. Daha önce Kocaeli Milletvekili olan Bilim, teknoloji ve sanayi bakanı Nihat Ergün’e de ilettiğimiz Gebze bölgesine sanayi müzesi kurulması konusunu yeniden gündeme getirerek gazetemiz kampanya başlatıyor.

Osmanlı’da ilk sanayileşme hareketi Darıca Aslan Çimento fabrikası ile bölgemizde başlamış, Gebze kazasının nahiyesi olan Hereke’de 1800’lü yılların başında ipekli dokuma ve tekstil sanayi faaliyete geçmişti. Sanayileşme de önemli rol oynayan bölgemizde bugüne kadar sanayi müzesinin olmaması büyük bir eksiklik. Türkiye’nin ilk milli araştırma kurumu olan TÜBİTAK, Marmara Araştırma Kurumu’da 1970’li yıllarda Gebze bölgesinde faaliyete geçmişti. Türkiye’nin 2 Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden birisi olan GYTE’de 90’lı yıllardan itibaren Gebze bölgesinde hizmet veriyor. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı’nın son açıklamasında Gebze’ye Teknik Üniversite kurularak GYTE’nin yeniden yapılanacağı, TÜBİTAK iş birliği içerisinde Gebze Teknik Üniversitesi’nin bölge sanayisiyle de iş birliği yaparak Gebze’nin uluslararası bir teknik Üniversite’ye kavuşacağı açıklanmıştı. Yazının ayrıntısını

adresindeki linkten izleyebilirsiniz.

BİLİM MÜZESİ NEDEN KURULMALI? (4 NİSAN 2014 )

Gazetemiz yayın hayatında 30.yılını kutluyor. Biz her kuruluş yılımızda farklı projelere imza atıyor ve Gebze gündemine taşıyoruz. Her kuruluş etkinliğimizi farklı projelerle değerlendiriyoruz. Bu senede Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müzesi kurulması için kampanya başlattık. Bununla ilgili Avrasya, Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nin öncülüğünde yapıyoruz. Çünkü AGRT Türkiye Gazeteciler Cemiyeti başkan Konseyi üyesi ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu üyesi olması dolayısıyla Türkiye çapında gündem oluşturma imkanına sahip. Türkiye’nin gerçekten bir bilim, Teknoloji ve Sanayi Müzesi’ne ihtiyacı var. Bununu için de en uygun yer Gebze bölgesi. Bu konuda zaman zaman haberler ve yazılar yazıyoruz. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı’na müze dilekçemizi dün takdim ettik. Bu konuda imza kampanyası başlatarak başta Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve diğer birçok ilgili ve yetkililer kampanyamıza destekleri anlamında imzalar attılar. Önümüzde ki günlerde bu konuda kamuoyu oluşturacak toplantılar ve paneller yapmayı düşünüyoruz. Amacımız bölgemiz bir müzeye sahip olması. Yazının devamını

adresindeki linkten okuyabilirsiniz.