Gebze Zabıtasından Fiyat Denetimleri

12 Mart 2025 Çarşamba 10:37
Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilmiş ürünleri tüketmeleri amacıyla denetimlerine devam eden zabıta ekipleri; fahiş fiyat denetimleri de yapıyor. Denetimlerini arttıran zabıta ekipleri; Ticaret Müdürlüğü ile ilçede iş yerlerini denetledi. Kurallara uyulmadığı tespit edilen işyerlerine cezai işlem uygulanan denetimlerde, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarının olup olmadığı da kontrol ediliyor. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkileri; ilçe genelinde denetimlerin belirlenen program dahilinde devam edeceğini bildirdi.
(Ömer İLGEÇ)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×