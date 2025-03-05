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Gebze zabıtasından Ramazan denetimleri

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ramazan ayında da denetimlerini sürdürüyor.

Gebze zabıtasından Ramazan denetimleri

05 Mart 2025 Çarşamba 10:41

 Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan ayı münasebetiyle ilçe genelinde pazar, market ve fırınlarda denetim gerçekleştiriyor. Denetimlerde işyerlerinin temizliği, satılan ürünlerin kalite ve son kullanma tarihleri, resmi belge kontrolü, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı gibi konularda incelemeler yapılıyor. Denetimlerde gramaj kontrolleri de yapılıyor. Halkın sağlıklı ve huzur içinde alışveriş yapmaları için yoğun bir şekilde sürdürülen denetimler, Ramazan ayı süresince de artarak devam edecek.
(Ömer İLGEÇ)
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