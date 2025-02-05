Gebze’de “Afet, Kadın ve Sağlık” Konulu Panel

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Afet, Kadın ve Sağlık Üçgeni’ konulu panel kent meydanında bulunan Gebze Kültür Merkezi büyük salonunda gerçekleştirildi. Panele ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra KBB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Nagehan Malkoç, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi GEAK üyeleri ve konuklar katıldı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Fatma Yüksel’in yaptığı panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Hediye Dağdeviren, Dr. Aylin Gareayaghi ve Dr. Ülgen Mert katıldı.

MEKANLARI CENNET OLSUN

Panelistlerin kadının afet yönetimindeki rolüne ilişkin paylaşımda bulunduğu Afet, Kadın ev Sağlık Üçgeni konulu panelin açılış konuşmasını yapan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Değerli katılımcılar, kıymetli hazirun ‘Afet, Kadın ve Sağlık Üçgeni’ panelimize hoş geldiniz.

6 Şubat’ta meydana gelen 11 ilimizle birlikte tüm ülkemizi acıya ve yasa boğan Kahramanmaraş Depremi’nin üzerinden 2 yıl geçti. Acıları hala yüreklerimizde taze, acı anıları belleklerimizde hala daha dün gibi duran; asrın felaketi… Depremde kaybettiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Mekanları cennet olsun. Asrın felaketinden etkilenen depremzede kardeşlerime de sabır diliyorum. 99 Marmara Depremi acılarını yaşayan ve sonrasında milletçe dayanışmayla ayağa kalkan Kocaeli’nin en büyük ilçesi Gebze olarak, asrın felaketi 6 Şubat Depremi’nden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için seferber olduk.

DEPREM BÖLGESİNDE SEFERBER OLDUK

Depremin hemen akabinde, Gebze Belediyesi’nin arama kurtarma ekibi GEAK ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. GEAK arama kurtarma ekiplerimiz Adıyaman ili bölgesinde görev yaptı. Uzman ekiplerimiz enkaz altından 22 kişiyi canlı olarak çıkararak yaşama tutunmasını sağladı. GEAK ekiplerimiz arama kurtarma çalışma faaliyetleri kapsamında ne yazık ki vefat eden 240 vatandaşımızın da naaşını yine enkaz altından çıkardı. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde deprem bölgesinde yaraların sarılması için tüm imkan ve ekipmanlarımızla seferber olduk. Gebze Belediyesi olarak asrın felaketinin yaşandığı bölgede 450 personel ve 92 araçla yaraların sarılması için destek sunduk.

TÜM KESİMLERE GÖREV DÜŞMEKTEDİR

Toplumda hem fiziksel hem de ruhsal ciddi yıkımlara neden olan doğal afetler, yaşlılar, çocuklar ve kadınları olumsuz etkileyerek zarar veriyor. Yapılan bilimsel çalışmalar göstermiştir ki; kadın nüfusunun doğal afetler sonucunda psikolojik ve fiziksel olarak erkeklere oranla daha fazla etkilenmektedir. Afetlerin kadınların fiziksel ve psikolojik sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu da başka bir bilimsel gerçektir. Yaşanan afet sonrası ortaya çıkan olumsuzlukların kadınlarımızın lehine ortadan kaldırılması için olarak sosyo-kültürel ve psikolojik desteğin kendilerine sunulmasında da yerel yönetimlere görev düşmektedir. Bugün değerli hocalarımızın konuyla ilgili sunacağı bilgilerin ve paylaşımların bu yolda bize yol gösterici olacağına inanıyorum.

DEPREM BİLİNCİNİN TOPLUMDA YERLEŞMESİ